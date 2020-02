Trina Solar wprowadza na rynek nowe moduły wysoko energetyczne 500 W+, wyznaczając nowy poziom w epoce fotowoltaiki 5.0

CHANGZHOU, Chiny, 27 lutego 2020 r. /PRNewswire/ -- Firma Trina Solar Co., Ltd, zwana dalej Trina Solar lub firmą, globalny lider w zapewnianiu zintegrowanych modułów fotowoltaicznych i rozwiązań energii inteligentnej, ogłosiła w internecie formalny debiut nowego produktu, prezentując dwustronny, podwójnie przeszklony moduł Duomax V oraz tylny podkład Tallmax V. Wykorzystujący płytkę krzemową w dużym rozmiarze 210 mm i monokrystaliczne ogniwo PERC nowy moduł pełen jest innowacyjnych funkcji, które pozwalają na zapewnianie wysokiego poziomu energii przekraczającego 500 W i wydajności modułu aż do 21%. Produkt ten ugruntowuje przywództwo firmy i otwiera się na nadejście nowej epoki fotowoltaiki 5.0.

Zgodnie z pierwszymi szacunkami z dużych naziemnych elektrowni w chińskiej prowincji Heilongjiang w porównaniu do konwencjonalnych dwustronnych, podwójnie-przeszklonych modułów 410 W moduł Duomax V 500 W może zmniejszyć koszt BOS o 6 do 8 procent, a koszt LCOE o 3 do 4 procent. Firma Trina Solar oficjalnie rozpocznie przyjmowanie zamówień w drugim kwartale roku 2020, a ma osiągnąć produkcję masową w trzecim kwartale, natomiast pojemność produkcyjna ma przekroczyć 5 GW do końca roku.

Bazując na lepszej technologii multi-busbar, zespół badań i rozwoju Trina Solar opracował innowacyjny projekt pozwalający na integrację zaawansowanego, nieniszczącego cięcia na trzy kawałki i technologię pakowania o wysokiej gęstości. Takie rozwiązanie jeszcze bardziej zmniejsza utratę odporności i znacznie poprawia wydajność pod względem pęknięć i gorących punktów w modułach, jednocześnie zwiększając wykorzystanie przestrzeni. Dzięki temu naukowcy opracowali wysoce energetyczne moduły charakteryzujące się wysoką wydajnością, dużą generacją energii i niezawodnością. Zastosowanie tradycyjnych połowicznie ciętych ogniw w bardzo dużych płytkach krzemowych 210 mm może skutkować problemami ze względu na wysokie natężenie, a także prowadzić do pęknięć w modułach lub przekroczenia limitów terminali DC.

Ponadto wyjątkowy projekt nowych modułów zapewnia zgodność prądu wyjściowego, woltażu obwodu otwartego i obciążenia mechanicznego modułów z odpowiednimi specyfikacjami bezpieczeństwa technicznego i może z łatwością zostać połączony z głównymi projektami systemów fotowoltaicznych. Premiera w sieci była także okazją dla Trina Solar do podpisania umów o współpracy z POWERCHINA Jiangxi Electric Power Construction, oddziałem z Heilongjiang China Energy Engineering Investment, Shouguang Power Investment Haobang New Energy, SEPCOIII Electric Power Construction i innymi powiązanymi z generacją energii firmami, tym samym wytyczając ścieżkę do pełnego wdrożenia wysoko energetycznych modułów na rynkach końcowych.

– Trina Solar ma na swoim koncie dekady doświadczenia w projektowaniu i produkcji modułów. Mamy nadzieję, że przez nasze projekty i przewagę produkcyjną będziemy pionierami standaryzacji modułów, co przyniesie korzyści nie tylko wielu segmentom łańcucha przemysłowego, ale także upowszechni projekty modułów po stronie systemów – skomentował zastępca dyrektora generalnego i wiceprezes wykonawczy Trina Solar Yin Rongfang. – Poza samym produktem dobry moduł wymaga przemyślenia dopasowania wydajności do istniejących systemów – dodał dyrektor. – Dzięki doświadczeniu Trina Solar z systemami śledzącymi, rozwiązaniami zintegrowanymi i naziemnymi stacjami energetycznymi mogliśmy poznać i rozwiązać potencjalne wyzwania, które mogą pojawić się w praktycznych zastosowaniach systemu już we wczesnych etapach badań i rozwoju, tym samym w pełni wykorzystując potencjał produktu. Jestem przekonany, że nasze nowe moduły będą początkiem nowego etapu rozwoju rynku – dodał dyrektor.

O Trina Solar

Założona w 1997 roku firma Trina Solar jest globalnym wiodącym dostawcą zintegrowanych modułów fotowoltaicznych i rozwiązań energii inteligentnej. Główna działalność firmy skupia się na produktach fotowoltaicznych, systemach fotowoltaicznych i rozwiązaniach energii inteligentnej. Firma zajmuje się badaniami i rozwojem, produkcją i sprzedażą modułów fotowoltaicznych, elektrowni i sprzętu systemowego, a także zarządzaniem platformami energetycznymi w chmurze. W 2018 r. firma przyjęła rolę przywódczą w zakresie budowy marki w świecie energetycznego internetu rzeczy i założyła Trina Solar IoT Industry Development Alliance oraz New Energy IoT Industry Innovation Center w porozumieniu z wiodącymi w branży producentami i instytutami badawczymi w Chinach i poza krajem. Dzięki temu firma utworzyła innowacyjną platformę badań nad energetycznym internetem rzeczy, a także tworzeniem ekosfery internetu rzeczy z wieloma partnerami. Firma pracuje nad objęciem statusu międzynarodowego lidera w sektorze energii inteligentnej. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie www.trinasolar.com.

