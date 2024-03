Trinity Consultants et Makersite annoncent un partenariat stratégique

Cette collaboration permettra à leurs clients communs de bénéficier d'une expertise en matière de technologie et de données pour relever les défis liés à la conformité et à la chaîne d'approvisionnement.

DALLAS et STUTTGART, Allemagne, 12 mars 2024 /PRNewswire/ -- Trinity Consultants , l'un des principaux cabinets de conseil en environnement au monde, qui propose des services et des solutions dans les domaines de la conformité réglementaire EHS, de l'environnement bâti, des sciences de la vie, de l'eau et de l'écologie, et Makersite , société pionnière d'une nouvelle approche de l'analyse automatisée du cycle de vie et de la gestion de la chaîne d'approvisionnement, ont annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique dans le cadre duquel Trinity assistera ses clients dans l'utilisation et la mise en œuvre de Makersite. Cette collaboration marque une étape importante dans l'utilisation d'une technologie et d'une expertise de pointe pour révolutionner l'évaluation et le suivi des mesures de durabilité environnementale, les stratégies de décarbonisation, ainsi que le développement et la mise en œuvre de programmes de durabilité.

L'approche de Makersite combine l'IA avec des données provenant de plus de 140 bases de données de matériaux, de processus et de fournisseurs, afin de créer des jumeaux numériques très précis des produits et de leurs chaînes d'approvisionnement. Cette base de données, associée aux applications natives de Makersite et à l'architecture API-first, offre aux fabricants une vision claire de leurs produits et de leurs chaînes d'approvisionnement. Il en résulte une compréhension globale de la conformité réglementaire, de l'impact environnemental, du risque d'approvisionnement et des coûts de production, le tout intégré de manière transparente dans les infrastructures informatiques existantes.

La numérisation des données est la voie à suivre pour les entreprises qui cherchent à se conformer aux cadres volontaires et aux normes de déclaration obligatoires. L'équipe des solutions numériques de Trinity, leader mondial dans la planification et la mise en œuvre de solutions numériques en matière d'ESS, de développement durable et de gestion des risques, fournit des solutions rentables pour répondre aux exigences de l'industrie en matière de gestion des données. Trinity aidera les clients communs de Makersite à intégrer les systèmes de collecte de données.

« Makersite partage notre ambition et notre capacité à aider les clients à répondre aux exigences actuelles tout en ouvrant la voie à un avenir plus durable, a déclaré Meghan Foley, consultante principale chez Trinity Consultants, équipe des solutions numériques EHS. D'après les conclusions de notre récent rapport de recherche sur la durabilité environnementale , nous savons que les émissions du champ d'application 3 représentent une part importante de l'empreinte carbone globale d'une entreprise. Près de 60 % des entreprises citent le manque d'expertise en matière de normes de rapport comme le défi "le plus important" ou "très important" à relever pour se conformer aux cadres de rapport sur le développement durable. En outre, une entreprise sur cinq (21 %) déclare que les systèmes de collecte de données ou la mauvaise qualité des données constituent le défi "le plus important" ou "très important" pour leurs flux de travail en matière de rapports ESG. Compte tenu de ces résultats, notre partenariat avec Makersite sera d'une grande utilité pour aider les clients à établir des priorités et à atteindre leur potentiel en matière de développement durable. »

« Notre partenariat avec Trinity Consultants fournira à nos clients communs des orientations et des conseils d'experts alors qu'ils progressent dans le processus d'évaluation du cycle de vie et s'engagent sur la voie de la décarbonisation et de l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement, a indiqué le PDG de Makersite, Neil D'Souza. Ensemble, nous offrons aux fabricants les outils, ainsi que le soutien pratique, pour relever le défi le plus complexe de la fabrication, en les aidant finalement à prendre de meilleures décisions, plus éclairées, adaptées à leurs programmes et processus spécifiques. »

Rejoignez l'équipe des solutions numériques de Trinity Consultants et Makersite à la conférence TECH24 | EHS + ESG Data & Reporting de NAEM du 30 avril au 2 mai à Alexandria, en Virginie, pour en savoir plus sur la façon dont ils aident les organisations à élaborer des stratégies, à développer et à mettre en œuvre des solutions pour atténuer les impacts environnementaux, décarboniser leurs opérations et ouvrir la voie à des lendemains plus durables.

À propos de Makersite GmbH

Makersite est une plateforme pionnière d'intelligence du cycle de vie des produits qui aide les équipes chargées des produits à gérer la durabilité des produits, les risques de la chaîne d'approvisionnement, les coûts et la conformité en temps réel, le tout en un seul endroit. Pour en savoir plus sur la façon dont Makersite transforme le processus de décision concernant la fabrication, les fournisseurs et les matériaux à utiliser, regardez la vidéo de démonstration ici ou visitez makersite.io .

À propos de Trinity Consultants

Trinity Consultants, l'un des principaux cabinets mondiaux de conseil en environnement, fournit des services et des solutions sur les marchés de la conformité réglementaire EHS, de l'environnement bâti, des sciences de la vie et de l'eau et de l'écologie. Fondée en 1974, Trinity dispose de l'expertise technique, de la profondeur de l'industrie et des capacités nécessaires pour aider ses clients à atteindre leurs objectifs dans les environnements naturels et construits.

