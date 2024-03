Trinity Consultants und Makersite kündigen strategische Partnerschaft an

Zusammenarbeit zur Bereitstellung von Technologie- und Daten-Know-how für gemeinsame Kunden zur Bewältigung von Herausforderungen in den Bereichen Compliance und Lieferkette.

DALLAS und STUTTGART, Deutschland, 12. März 2024 /PRNewswire/ -- Trinity Consultants, ein weltweit führendes Umweltberatungsunternehmen, das Dienstleistungen und Lösungen in den Bereichen Einhaltung von EHS-Vorschriften, gebaute Umwelt, Biowissenschaften sowie Wasser und Ökologie anbietet, und Makersite, ein Unternehmen, das einen neuen Ansatz für die automatisierte Lebenszyklusanalyse und das Lieferkettenmanagement entwickelt, gaben heute eine strategische Partnerschaft bekannt, in deren Rahmen Trinity Kunden bei der Nutzung und Implementierung von Makersite unterstützen wird. Die Zusammenarbeit ist ein wichtiger Schritt bei der Nutzung von Spitzentechnologie und Fachwissen, um die Bewertung und Verfolgung von ökologischen Nachhaltigkeitskennzahlen, Dekarbonisierungsstrategien sowie die Entwicklung und Umsetzung von Nachhaltigkeitsprogrammen zu revolutionieren.

Der Ansatz von Makersite kombiniert KI mit Daten aus mehr als 140 Material-, Prozess- und Lieferantendatenbanken, um hochpräzise digitale Zwillinge von Produkten und ihren Lieferketten zu erstellen. Diese Datengrundlage, gekoppelt mit den nativen Anwendungen und der API-first-Architektur von Makersite, bietet Herstellern einen klaren Einblick in ihre Produkte und Lieferketten. Das Ergebnis ist ein umfassendes Verständnis der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, der Auswirkungen auf die Umwelt, des Lieferrisikos und der Produktionskosten - alles nahtlos integriert in bestehende IT-Infrastrukturen.

Die Digitalisierung von Daten ist der Weg in die Zukunft für Unternehmen, die freiwillige Rahmenregelungen und verpflichtende Berichtsstandards einhalten wollen. Das Digital Solutions Team von Trinity, weltweit führend in der Planung und Umsetzung von digitalen Lösungen für EHS, Nachhaltigkeit und Risikomanagement, bietet kosteneffiziente Lösungen für die anspruchsvollen Datenmanagement-Anforderungen der Branche. Trinity wird gemeinsame Kunden von Makersite bei der Integration von Datenerfassungssystemen unterstützen.

„Makersite teilt unseren Ehrgeiz und unsere Fähigkeit, Kunden dabei zu helfen, die heutigen Anforderungen zu erfüllen und gleichzeitig den Weg für eine nachhaltigere Zukunft zu ebnen", sagte Meghan Foley, Hauptberaterin bei Trinity Consultants, EHS Digital Solutions. "Basierend auf den Erkenntnissen aus unserem jüngsten Umweltforschungsbericht wissen wir, dass die Scope-3-Emissionen einen erheblichen Teil des gesamten CO2-Fußabdrucks einer Organisation ausmachen. Nahezu 60 % der Unternehmen nennen fehlendes Fachwissen über Berichterstattungsstandards als die „größte" oder „sehr große" Herausforderung bei der Einhaltung der Rahmenvorschriften für die Nachhaltigkeitsberichterstattung. Darüber hinaus gibt jeder Fünfte (21 %) an, dass Datenerfassungssysteme oder schlechte Datenqualität entweder die „größte" oder eine „sehr große" Herausforderung für ihre ESG-Berichtsabläufe darstellen. In Anbetracht dieser Erkenntnisse wird unsere Partnerschaft mit Makersite einen enormen Wert haben, wenn es darum geht, Kunden dabei zu helfen, Prioritäten zu setzen und ihr Nachhaltigkeitspotenzial zu erreichen."

„Unsere Partnerschaft mit Trinity Consultants wird gemeinsamen Kunden Orientierung und fachkundige Beratung bieten, wenn sie den Prozess der Lebenszyklusbewertung durchlaufen und sich auf den Weg zur Dekarbonisierung und Optimierung der Lieferkette begeben", sagte Neil D'Souza, GeschäftsführerEO von Makersite. „Gemeinsam bieten wir den Herstellern die Werkzeuge sowie die praktische Unterstützung, um die komplexesten Herausforderungen in der Fertigung zu bewältigen und ihnen letztendlich zu helfen, bessere und fundiertere Entscheidungen zu treffen, die auf ihre spezifischen Programme und Prozesse zugeschnitten sind."

Besuchen Sie das Team von Trinity Consultants Digital Solutions und Makersite auf der NAEM TECH24 | EHS + ESG Data & Reporting Conference vom 30. April bis 2. Mai in Alexandria, Virginia, und erfahren Sie mehr darüber, wie Trinity Consultants Unternehmen bei der Strategieentwicklung und der Umsetzung von Lösungen unterstützt, um die Auswirkungen auf die Umwelt zu mindern, ihre Betriebsabläufe zu dekarbonisieren und den Weg für eine nachhaltigere Zukunft zu ebnen.

Informationen zur Makersite GmbH

Makersite ist eine bahnbrechende Plattform für Product Lifecycle Intelligence, die Produktteams dabei hilft, Produktnachhaltigkeit, Lieferkettenrisiken, Kosten und Compliance in Echtzeit an einem Ort zu verwalten. Um mehr darüber zu erfahren, wie Makersite den Prozess der Entscheidung, was hergestellt werden soll, bei welchen Lieferanten man einkauft und welches Material man verwendet, verändert, sehen Sie sich die Demo hier an oder gehen Sie zu makersite.io.

Informationen zu Trinity Consultants

Trinity Consultants, ein weltweit führendes Umweltberatungsunternehmen, bietet Dienstleistungen und Lösungen in den Bereichen Einhaltung von EHS-Vorschriften, bebaute Umwelt, Biowissenschaften sowie Wasser und Ökologie. Trinity wurde 1974 gegründet und verfügt über das technische Fachwissen, die Branchenkenntnis und die Fähigkeiten, Kunden bei der Verwirklichung ihrer Ziele in der natürlichen und gebauten Umwelt zu unterstützen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Trinity Consultants

Marc Tatarsky, Leiter der Marketingabteilung,

[email protected]

Makersite Die Hoffman Agentur

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2171084/RGB_FullColor_TrinityConsultants_Logo_Logo.jpg