Tripti Sinha wird erneut zur Vorsitzenden und Chris Chapman zum stellvertretenden Vorsitzenden des Vorstands von ICANN ernannt

ISTANBUL, 15. November 2024 /PRNewswire/ -- Die Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) freut sich, die erneute Ernennung von Tripti Sinha zur Vorsitzenden des ICANN-Vorstands und die Ernennung von Chris Chapman zum stellvertretenden Vorsitzenden bekannt zu geben. Beide Ernennungen treten unmittelbar nach der 81. öffentlichen Sitzung des Verwaltungsrats in Istanbul vom 9. bis 14. November 2024 in Kraft.

Sinha ist seit 2018 Mitglied des ICANN-Vorstands und verfügt über einen bemerkenswerten Hintergrund in den Bereichen Cyber-Infrastruktur und globale Internetpolitik. Durch ihr fundiertes technisches Wissen in Kombination mit ihrer strategischen Perspektive auf die globalen Internetanforderungen wird Sinha die Bemühungen von ICANN um ein sicheres, stabiles und weltweit zugängliches Internet weiter vorantreiben können.

„Ich fühle mich geehrt, weiterhin als Vorsitzende zu fungieren und mit unseren engagierten Vorstandsmitgliedern und der ICANN-Community zusammenzuarbeiten, um ein sicheres, zuverlässiges und globales Internet für alle zu gewährleisten", sagte Sinha. „Unser Multi-Stakeholder-Ansatz, der auf Zusammenarbeit und gemeinsamer Verantwortung beruht, hat ein einheitliches globales Internet unterstützt und seit mehr als 40 Jahren exponentielles Wachstum ermöglicht. Die Aufgabe der ICANN besteht darin, das Internet offen und integrativ zu halten und sich dabei von zentralen Grundsätzen leiten zu lassen. Dieses Engagement wird uns auch weiterhin vorantreiben und dafür sorgen, dass das Internet integrativ und vertrauenswürdig bleibt."

Seit seinem Eintritt in den ICANN-Vorstand im Oktober 2022 hat Chris Chapman ein starkes Engagement für den Auftrag der ICANN gezeigt. Mit seinem tiefgreifenden Verständnis in den Bereichen Telekommunikation und digitaler Politik sowie seiner umfangreichen Erfahrung in Regulierungsbehörden und internationalen Organisationen bringt er wertvolle Einblicke in die Internetpolitik und die Einbindung von Interessengruppen mit. Insbesondere leitete Chapman den Ausschuss für die Suche nach einem Geschäftsführer, der den nächsten Präsidenten und Geschäftsführer von ICANN auswählen sollte. Als stellvertretender Vorsitzender wird er eng mit Sinha und dem Vorstand zusammenarbeiten, um die strategischen Prioritäten der ICANN voranzutreiben und ein offenes, weltweit vernetztes Internet zu unterstützen.

Auch Chapman teilte seine Wertschätzung mit: „Das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden ist eine große Ehre und Verantwortung. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Tripti, dem Vorstand und unseren globalen Stakeholdern, um die Herausforderungen und Chancen zu meistern, die vor der ICANN und der Internetgemeinschaft liegen."

Die Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende des ICANN-Vorstands haben eine einjährige Amtszeit. Der Vorstand setzt sich aus 20 stimmberechtigten Mitgliedern zusammen, die eine große geografische und fachliche Vielfalt aufweisen, was das Engagement der ICANN für eine globale Vertretung und technische Kompetenz bei der Verwaltung des Internets unterstreicht.

Informationen zur ICANN

Die Mission der ICANN ist es, ein stabiles, sicheres und einheitliches globales Internet zu gewährleisten. Um eine andere Person im Internet zu erreichen, müssen Sie eine Adresse – einen Namen oder eine Nummer – in Ihren Computer oder ein anderes Gerät eingeben. Diese Adresse muss eindeutig sein, damit die Computer wissen, wo sie einander finden können. Die ICANN hilft bei der Koordinierung und Unterstützung dieser eindeutigen Identifikatoren auf der ganzen Welt. Die ICANN wurde 1998 als gemeinnützige Gesellschaft mit einer Gemeinschaft von Teilnehmern aus der ganzen Welt gegründet.

