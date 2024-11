Tripti Sinha est reconduite dans ses fonctions de présidente et Chris Chapman est nommé vice-président du conseil d'administration de l'ICANN

ISTANBUL, 15 novembre 2024 /PRNewswire/ -- La Société pour l'attribution des noms de domaine et des numéros sur Internet (ICANN) a le plaisir d'annoncer le renouvellement du mandat de Tripti Sinha en tant que présidente du conseil d'administration de l'ICANN, et la nomination de Chris Chapman en tant que vice-président. Ces deux nominations prennent effet immédiatement, à la suite de la 81e réunion publique du conseil d'administration qui s'est tenue à Istanbul du 9 au 14 novembre 2024.

Sinha, qui a rejoint le conseil d'administration de l'ICANN en 2018, possède une expérience notable en matière de cyber-infrastructure et de politique mondiale de l'Internet. Ses connaissances techniques approfondies, associées à sa perspective stratégique sur les besoins mondiaux en matière d'Internet, permettront à Sinha de continuer à promouvoir les efforts de l'ICANN pour maintenir un Internet sûr, stable et accessible dans le monde entier.

« Je suis honorée de poursuivre mon mandat de présidente en travaillant aux côtés des membres dévoués du conseil d'administration et de la communauté de l'ICANN afin de garantir un Internet sûr, fiable et mondial pour tous », déclare Sinha. « Notre approche multipartite, fondée sur la collaboration et le partage des responsabilités, a permis d'unifier l'Internet mondial et de favoriser une croissance exponentielle depuis plus de 40 ans. La mission de l'ICANN est essentielle pour maintenir l'Internet ouvert et inclusif, guidé par des principes fondamentaux. Cet engagement continuera à nous faire avancer, en veillant à ce que l'Internet reste accessible à tous et digne de confiance ».

Depuis qu'il a rejoint le conseil d'administration de l'ICANN en octobre 2022, Chris Chapman a fait preuve d'un engagement indéfectible envers la mission de l'ICANN. Fort d'une connaissance approfondie des télécommunications et de la politique numérique, et d'une riche expérience au sein d'organismes de régulation et d'organisations internationales, il apporte un éclairage précieux sur la politique de l'Internet et l'engagement des parties prenantes. Chapman a notamment présidé le CEO Search Committee chargé de sélectionner le prochain président et CEO de l'ICANN. En tant que vice-président, il travaillera en étroite collaboration avec Sinha et le conseil d'administration pour faire avancer les priorités stratégiques de l'ICANN et soutenir un Internet ouvert et connecté à l'échelle mondiale.

M. Chapman a également fait part de son appréciation en déclarant : « Servir en tant que vice-président est un grand honneur et une grande responsabilité. Je me réjouis de collaborer avec Tripti, le conseil d'administration et nos partenaires internationaux pour relever les défis et saisir les opportunités qui s'offrent à l'ICANN et à la communauté Internet.

La présidente et le vice-président du conseil d'administration de l'ICANN ont un mandat d'un an. Le conseil d'administration est composé de 20 membres votants représentant la diversité géographique et l'expertise professionnelle, ce qui démontre l'engagement de l'ICANN en faveur d'une représentation mondiale et d'une compétence technique dans la gouvernance de l'internet.

À propos de l'ICANN

La mission de l'ICANN est de contribuer à garantir un Internet mondial stable, sécurisé et unifié. Pour joindre une autre personne sur l'Internet, vous devez saisir une adresse - un nom ou un numéro - dans votre ordinateur ou autre appareil. Cette adresse doit être unique pour que les ordinateurs sachent où se trouver. L'ICANN aide à coordonner et à soutenir ces identificateurs uniques dans le monde entier. L'ICANN a été créée en 1998 en tant que société d'utilité publique à but non lucratif avec une communauté de participants du monde entier.

