TUI Hotels & Resorts fait appel à Canary Technologies pour son parcours client numérique

SAN FRANCISCO, 24 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Canary Technologies, le premier système de gestion des clients du secteur, a annoncé aujourd'hui que TUI Hotels & Resorts avait choisi Canary comme solution pour son parcours client numérique. TUI est l'une des principales entreprises hôtelières du monde, avec plus de 400 hôtels et centres de villégiature dans 40 pays. TUI a choisi la plateforme innovante de gestion des clients de Canary pour ouvrir de nouveaux débouchés, améliorer l'expérience de ses clients et renforcer l'efficacité de l'ensemble de son portefeuille.

TUI Hotels & Resorts a pour priorité de créer des expériences exceptionnelles pour ses clients du monde entier. La plateforme de Canary, alimentée par l'IA, dote les établissements de TUI des outils nécessaires pour améliorer encore l'expérience des clients. Par exemple, Mobile Check-in et Smart Checkout éliminent les longues files d'attente afin que les clients puissent profiter au maximum des installations de chaque établissement. Grâce à la fonction Dynamic Upsells de Canary, les clients peuvent sélectionner facilement les nombreux services ou options de restauration proposés par les établissements TUI, où et quand ils le souhaitent, que ce soit au bord de la piscine, dans leur chambre ou à l'extérieur de l'établissement, en explorant les attractions locales.

« Nous sommes ravis de nous associer à TUI Hotels & Resorts, un leader de l'hôtellerie connu pour ses expériences exceptionnelles », a déclaré Manuel de la Torre, directeur régional des ventes de Canary Technologies pour la région EMEA. « Notre plateforme complète permet à TUI non seulement d'améliorer l'expérience de ses clients, mais aussi d'ouvrir de nouveaux débouchés grâce à des solutions telles que Dynamic Upsells de Canary. Cette collaboration permet à TUI de poursuivre sur la voie de la réussite dans un contexte d'évolution constante des attentes des clients ».

À propos de Canary Technologies

Canary Technologies modernise la pile technologique des hôtels avec sa plateforme de gestion des clients de bout en bout primée. Canary, qui numérise tout, de la post-réservation au paiement final, est utilisé par plus de 20 000 hôteliers dans 80 pays, y compris par des marques mondiales de premier plan telles que Marriott International, Four Seasons, Choice Hotels, Wyndham Hotels & Resorts et Intercontinental Hotel Group. Le logiciel de gestion hôtelière de Canary comprend Mobile Check-In /Checkout, Tablet Registration , Upsells, Guest Messaging, Canary AI, et Digital Tipping . Pour en savoir plus, consultez le site canarytechnologies.com.

À propos du groupe TUI

Le groupe TUI, l'un des principaux groupes touristiques au monde, est actif dans le monde entier. Le siège du groupe se trouve en Allemagne. Les actions de TUI sont cotées au Prime Standard de la bourse de Francfort, sur le marché réglementé de la bourse de Basse-Saxe à Hanovre et à la bourse de Londres. Le groupe TUI offre à ses 19 millions de clients des services intégrés à partir d'une source unique et rassemble l'ensemble de la chaîne de valeur du tourisme sous un même toit. Le groupe possède plus de 400 hôtels et centres de villégiature sous des marques haut de gamme telles que RIU, TUI Blue et Robinson, ainsi que 16 navires de croisière, du MS Europa et MS Europa 2 dans la classe luxe et des navires d'expédition de la classe HANSEATIC à la flotte Mein Schiff de TUI Cruises et aux navires de croisière exploités par Marella Cruises au Royaume-Uni. Le groupe comprend également les principales marques de voyagistes et plateformes de marketing en ligne d'Europe, par exemple pour les offres d'hôtels uniquement ou de vols uniquement, cinq compagnies aériennes avec plus de 130 avions modernes moyen et long-courriers et environ 1 200 agences de voyage. Outre le développement de ses activités principales dans le domaine de l'hôtellerie et des croisières par le biais de coentreprises fructueuses et d'activités dans les destinations de vacances, TUI se concentre de plus en plus sur l'expansion des plateformes numériques. Le groupe est en train de se transformer en une entreprise de plateforme touristique mondiale.

La responsabilité globale en matière d'action économique, environnementale et sociale durable est au cœur de notre culture d'entreprise. Avec des projets dans 25 pays, la TUI Care Foundation lancée par TUI se concentre sur les effets positifs du tourisme, sur l'éducation et la formation et sur le renforcement des normes environnementales et sociales. Elle soutient ainsi le développement des destinations de vacances. La TUI Care Foundation, active dans le monde entier, lance des projets qui créent de nouvelles chances à saisir pour la nouvelle génération.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2435809/Canary_Technologies_Logo.jpg