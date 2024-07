TUI Hotels & Resorts wählt Canary Technologies für die digitale Reise seiner Gäste

SAN FRANCISCO, 25. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Canary Technologies, das führende Gästemanagementsystem der Branche, gab heute bekannt, dass sich TUI Hotels & Resorts für Canary entschieden hat, um die digitale Reise seiner Gäste zu unterstützen. TUI ist eines der weltweit führenden Unternehmen im Gastgewerbe mit mehr als 400 Hotels und Resorts in 40 Ländern. TUI hat sich für die innovative Gästemanagement-Plattform von Canary entschieden, um neue Umsatzmöglichkeiten zu erschließen, das Gästeerlebnis weiter zu verbessern und die Effizienz in ihrem gesamten Portfolio zu steigern.

TUI Hotels & Resorts legt großen Wert darauf, seinen Gästen weltweit außergewöhnliche Erlebnisse zu bieten. Die KI-gestützte Plattform von Canary stattet die Unterlünfte von TUI mit den Tools aus, um das Gästeerlebnis weiter zu verbessern. Dank mobilem Check-in und smartem Check-out sind beispielsweise lange Warteschlangen nicht mehr nötig, sodass die Gäste ihre Zeit optimal nutzen können, um die Annehmlichkeiten des Hotels zu genießen. Und mit den dynamischen Upsells von Canary können die Gäste bequem die vielen Dienstleistungen oder F&B-Optionen auswählen, die von den Unterkünften von TUI angeboten werden – wann und wo immer sie wollen: am Pool, in ihrem Zimmer oder bei der Erkundung lokaler Sehenswürdigkeiten.

„Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit TUI Hotels & Resorts, einem führenden Unternehmen der Hotellerie, das für außergewöhnliche Erlebnisse bekannt ist", sagt Manuel de la Torre, regionaler Vertriebsdirektor für EMEA bei Canary Technologies. „Unsere umfassende Plattform ermöglicht es TUI, nicht nur das Gästeerlebnis zu verbessern, sondern auch neue Umsatzmöglichkeiten durch Lösungen wie Canarys Dynamic Upsells zu erschließen. Diese Zusammenarbeit positioniert TUI für einen anhaltenden Erfolg angesichts der sich ständig ändernden Erwartungen der Gäste."

Informationen zu Canary Technologies

Canary Technologies modernisiert die Hoteltechnologie mit seiner preisgekrönten End-to-End-Gäste-Managementplattform . Mehr als 20.000 Hoteliers in 80 Ländern, darunter führende globale Marken wie Marriott International, Four Seasons, Choice Hotels, Wyndham Hotels & Resorts und die Intercontinental Hotel Group, vertrauen auf Canary, da das Unternehmen alles von der Buchung bis zum Check-out digitalisiert. Die Hotelmanagement-Software von Canary umfasst mobilen Check-in /Check-out, Tablet-Registrierung , Upselling, Gastnachrichten, Canary AI und digitales Trinkgeld . Weitere Informationen finden Sie unter canarytechnologies.com.

Informationen zur TUI Group

Die TUI Group ist einer der weltweit führenden Touristikkonzerne und rund um den Globus tätig. Der Hauptsitz der Gruppe befindet sich in Deutschland. Die TUI Aktie ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse, im regulierten Markt der Niedersächsischen Börse Hannover und an der London Stock Exchange notiert. Die TUI Group bietet seinen 19 Millionen Kunden integrierte Dienstleistungen aus einer Hand und bildet die gesamte touristische Wertschöpfungskette unter einem Dach ab. Zur Gruppe gehören über 400 Hotels und Resorts mit Premium-Marken wie RIU, TUI Blue und Robinson sowie 16 Kreuzfahrtschiffe, von der MS Europa und MS Europa 2 in der Luxusklasse über Expeditionsschiffe der HANSEATIC-Klasse bis hin zur Mein Schiff-Flotte von TUI Cruises und den Kreuzfahrtschiffen von Marella Cruises in Großbritannien. Zur Gruppe gehören auch Europas führende Reiseveranstaltermarken und Online-Vermarktungsplattformen, zum Beispiel für reine Hotel- oder Flugangebote, fünf Fluggesellschaften mit mehr als 130 modernen Mittel- und Langstreckenflugzeugen und rund 1.200 Reisebüros. Neben dem Ausbau des Kerngeschäfts mit Hotels und Kreuzfahrten über erfolgreiche Joint Ventures und Aktivitäten in Urlaubsländern setzt die TUI verstärkt auf den Ausbau digitaler Plattformen. Die Gruppe wandelt sich zu einem globalen Tourismusplattform-Unternehmen.

Die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln steht im Mittelpunkt unserer Unternehmenskultur. Mit Projekten in 25 Ländern setzt die von TUI initiierte TUI Care Foundation auf die positiven Effekte des Tourismus, auf Bildung und Ausbildung sowie auf die Stärkung von Umwelt- und Sozialstandards. Auf diese Weise unterstützt sie die Entwicklung von Urlaubszielen. Die weltweit tätige TUI Care Foundation initiiert Projekte, die neue Chancen für die nächste Generation schaffen.

