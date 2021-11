TÜV Rheinland przyznaje modułom wielkoformatowym GCLSI 210 mm certyfikat zgodności z normami IEC

SUZHOU, Chiny, 5 listopada 2021 r. /PRNewswire/ -- GCL System Integration Technology Co., Ltd. („GCLSI" lub „spółka") (Shenzhen:002506), chińska spółka wiodąca w branży fotowoltaiki (PV) ogłosiła, że nowa generacja produkowanych przez nią jedno- i dwustronnych modułów monokrystalicznych (ogniwa 60/66) pomyślnie przeszła przeprowadzane przez TÜV Rheinland testy modułów fotowoltaicznych pod względem ich zgodności z wymaganiami norm IEC i otrzymały certyfikat zgodności z normą IEC 61215 PV moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu monokrystalicznego do zastosowań naziemnych - kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu oraz IEC 61730 PV wymagania dotyczące bezpieczeństwa konstrukcji. Uzyskanie certyfikatów stanowi solidną podstawę dla ogólnoświatowego rozwoju GCLSI, wyznacza również kolejny pułap do osiągnięcia po ukończeniu w czerwcu tego roku etapu badawczo-rozwojowego oraz produkcji modułów serii 182 mm na masową skalę.