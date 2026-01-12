Tuya Smart annonce un partenariat stratégique avec Robopoet pour développer la version cellulaire de « Fuzozo »

L'« économie émotionnelle » mondiale passe rapidement du concept à la réalité, inaugurant une nouvelle vague d'innovation centrée sur le compagnonnage émotionnel. Selon un rapport de The Business Research Company, le marché mondial des compagnons d'IA a atteint environ 18,35 milliards USD en 2025, avec une forte dynamique de croissance attendue dans les années à venir.

Pour que les compagnons IA soient vraiment « toujours à vos côtés ».

Derrière l'essor rapide de l'économie émotionnelle de l'IA se cache un défi de longue date : la connectivité. Dès que les utilisateurs sortent de chez eux, en particulier lorsqu'ils voyagent à l'étranger, les compagnons IA qui dépendent du Wi-Fi tombent souvent dans un état de « déconnexion émotionnelle ».

Grâce à cette collaboration, Tuya et Robopoet s'attaquent directement à cette limitation. En intégrant les capacités du réseau cellulaire, Fuzozo s'affranchit des contraintes physiques. Qu'il s'agisse de trajets quotidiens, d'explorations en plein air ou de voyages intercontinentaux, les utilisateurs peuvent désormais bénéficier d'un accompagnement émotionnel en temps réel et permanent.

Cette avancée permet d'achever la transition entre « l'interaction en intérieur avec un point fixe« » et la « mobilité dans un scénario complet », ce qui permet un engagement émotionnel fluide, immersif et bidirectionnel, à tout moment et en tout lieu.

Pourquoi Tuya ? Une combinaison de profondeur et d'échelle

Ce partenariat représente un rapprochement de l'expertise de Robopoet dans le domaine de l'IA émotionnellement intelligente et de la force de Tuya dans la construction d'écosystèmes d'IA globaux.

La plateforme de développement de l'IA de Tuya standardise et module la connectivité globale complexe des appareils, la communication des données et la gestion des opérations, permettant à l'équipe de Robopoet de se concentrer sur l'avancement des capacités fondamentales de l'IA et du contenu émotionnel, accélérant ainsi l'évolution de Fuzozo d'un produit à un compagnon IA vivant et réactif.

Par ailleurs, l'infrastructure cloud de Tuya, distribuée à l'échelle mondiale, garantit des expériences utilisateur cohérentes, stables et de haute qualité dans le monde entier, ce qui permet à Robopoet de fournir efficacement des services de compagnonnage émotionnel de première qualité sur les marchés mondiaux.

Création conjointe d'un nouvel écosystème de compagnons IA couvrant le cloud, la périphérie et les appareils

Ce lancement est plus qu'une simple mise à jour du produit : il marque le début d'une collaboration approfondie au sein de l'écosystème. En allant au-delà de la simple intégration matériel-cloud, Tuya et Robopoet exploreront conjointement les agents intelligents de nouvelle génération construits sur la collaboration cloud-périphérie-appareil.

Sur le stand de Tuya au CES 2026, Fuzozo symbolise l'avenir de la technologie émotionnelle optimisée par l'IA : un compagnon IA chaleureux et réactif, sans déconnexions et sans frontières, qui devient maintenant réalité.

