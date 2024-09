TVM Capital Healthcare annonce un investissement dans Human Longevity, Inc. dans le cadre de sa stratégie de soutien à la prévention des maladies et au vieillissement en bonne santé

HLI est l'une des entreprises mondiales les mieux établies dans le domaine de la science de la longévité et s'engage à accélérer la vie jusqu'à plus de 100 ans de vie active, mobile et en bonne santé

DUBAÏ, ÉAU et RIYAD, Arabie saoudite, 18 septembre 2024 /PRNewswire/ -- TVM Capital Healthcare, une société internationale de capital de croissance et d'expansion des soins de santé, annonce ce jour une récente prise de participation dans Human Longevity, Inc. basée à San Francisco (HLI), un leader mondial depuis 2013 dans la promotion de la médecine de précision pour un vieillissement en bonne santé, souvent appelé médecine de longévité. L'investissement soutiendra la croissance de l'entreprise sur le marché américain, ainsi que son expansion dans le Royaume d'Arabie saoudite et en Asie du Sud-Est.

Fondé par le Dr J. Craig Venter, l'un des pionniers du séquençage du génome humain, HLI s'appuie sur sa vision d'une vie plus longue et en meilleure santé et sur la démocratisation de la génomique pour révolutionner la manière d'éviter les « maladies évitables » et rester plus longtemps en bonne santé. L'entreprise est reconnue comme un leader dans le secteur en pleine expansion de la médecine de longévité grâce à son expertise approfondie en génomique et dans d'autres domaines de la médecine de précision tels que l'imagerie, et à son ensemble inégalé de données longitudinales sur les patients, qui s'appuie sur des décennies de recherche dans ce domaine. La société dispose d'outils exclusifs pour la détection des associations gène-maladie, notamment la plateforme d'intelligence artificielle de HLI pour les risques de santé et les recommandations, et fournit à ses clients un diagnostic pré-symptomatique et des traitements personnalisés, ce qui permet de prévenir la maladie à un stade très précoce et de maximiser les résultats en matière de santé. En bref, HLI transforme les soins de santé d'une pratique réactive à une pratique prédictive, proactive et préventive, ce qui améliore non seulement la qualité de vie des personnes, mais aussi l'efficacité et l'efficience de l'ensemble du système de soins de santé.

TVM Capital Healthcare apporte une vaste expérience en matière d'investissement à l'échelle mondiale, combinée à une expérience opérationnelle au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est, ainsi qu'un savoir-faire en matière de création d'entreprises innovantes dans le secteur de la santé. Grâce à cet investissement fourni par le TVM Healthcare Afiyah Fund LP, axé sur l'Arabie saoudite, qui a été clôturé au début de l'année et qui est le plus grand fonds de capital de croissance de ce type dans la région, l'entreprise soutiendra HLI dans son expansion, en se concentrant tout d'abord sur l'entrée sur le marché dans le Royaume. La Vision 2030 et le programme de transformation du secteur de la santé du pays appellent à une évolution des « soins aux malades » vers de véritables « soins de santé », en se concentrant sur les domaines les plus critiques de l'oncologie, de la neurologie, du syndrome métabolique et du diabète, ainsi que sur les maladies cardiovasculaires et auto-immunes. L'Arabie saoudite est très réceptive aux modèles commerciaux de soins de santé tels que HLI et est de plus en plus active dans le domaine des sciences de la longévité avec plusieurs initiatives soutenues par le gouvernement, notamment le programme saoudien du génome humain et la fondation Hevolution, une organisation mondiale à but non lucratif basée à Riyad, qui investit dans des projets scientifiques et des entreprises de sciences de la vie dans le domaine de la longévité.

Le Dr J. Craig Venter, cofondateur et conseiller scientifique en chef de Human Longevity, Inc. déclare : « Human Longevity, Inc. est une entreprise de santé dont l'objectif est de devancer le vieillissement et la maladie. Nous pensons que cette plateforme permettra de sauver des millions de vies et de réduire considérablement les coûts des soins de santé à l'avenir. L'investissement de TVM Capital Healthcare nous permet de renforcer notre position à l'échelle mondiale en tant que pratique de longévité la plus étayée par des données, et de nous implanter sur des marchés tels que l'Arabie saoudite et l'Asie du Sud-Est, qui voient le potentiel de notre approche en matière de médecine préventive et l'impact considérable qu'elle aura sur la modification du coût de la médecine ».

Helmut M. Schuehsler, président du conseil et CEO de TVM Capital Healthcare, déclare : « Avec notre investissement dans HLI, nous contribuons à la transition vers les soins de santé de demain, qui reposent sur la médecine de précision, les soins personnalisés et la prévention des maladies, en bref : de véritables « soins de santé ». L'impact potentiel à long terme de la médecine de longévité sur la société est immense. Nous sommes ravis de faire partie de cette aventure grâce à ce nouvel investissement qui soutient la croissance de la société aux États-Unis, mais qui permet également à HLI d'entrer dans le Royaume d'Arabie saoudite et l'Asie du Sud-Est ».

Ghida Harfouche, partner, TVM Capital Healthcare, ajoute : « La science de pointe de HLI a permis une médecine de précision pour la prévention des maladies et des interventions hautement personnalisées pour ses clients. Nous sommes heureux de pouvoir soutenir l'entreprise dans sa croissance mondiale et de travailler avec elle à la démocratisation de la longévité en bonne santé et des soins préventifs ».

TVM Capital Healthcare est reconnu comme le premier gestionnaire de fonds international dans le domaine de la santé qui investit dans des entreprises de santé et les exploite dans le Royaume d'Arabie saoudite. Le cabinet est également actif au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est. En plus de soutenir les entreprises de croissance du secteur de la santé aux États-Unis et en Europe afin de soutenir leurs plans d'expansion dans ces régions, TVM Capital Healthcare investit également dans des entreprises locales de premier plan. Grâce à cette stratégie catalytique en deux volets, TVM Capital Healthcare optimise la qualité et l'accès abordable aux produits, technologies et services de pointe sur ses marchés cibles.

FINS

À propos de TVM Capital Healthcare

TVM Capital Healthcare est une société mondiale de capital-investissement dans le domaine de la santé, spécialisée dans les marchés émergents. Basée à Dubaï et à Singapour, avec des bureaux à Riyad et à Ho Chi Minh Ville, la société investit des capitaux d'expansion et de croissance dans des entreprises de soins de santé afin d'améliorer l'accès local à des soins de qualité et abordables, ainsi que dans des sources locales de produits médicaux dans les secteurs des produits pharmaceutiques, des dispositifs médicaux et des diagnostics. Les partenaires d'investissement et d'exploitation, ainsi qu'un groupe solide de conseillers régionaux et internationaux, possèdent une expérience approfondie de l'investissement dans le secteur de la santé et une expertise opérationnelle au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est.

La qualité médicale est garantie par des collaborations avec des partenaires internationaux de premier plan dans le domaine de la technologie médicale et des soins cliniques, tels que le Mass General Hospital, ainsi qu'avec des agences d'accréditation internationales telles que Joint Commission International (JCI). L'approche d'investissement et d'exploitation de TVM Capital Healthcare combine une forte création de valeur commerciale et des rendements financiers avec un investissement responsable et durable en accord avec les objectifs de développement durable des Nations unies. Notre stratégie éprouvée dans le secteur critique des soins de santé comprend également l'adaptation et la résilience climatiques.www.tvmcapitalhealthcare.com

Contact :

Holly Radel

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1446186/2740341/TVM_Capital_Healthcare_Logo.jpg