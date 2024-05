uCloudlink présente la nouvelle série GlocalMe® Life à l'occasion du salon VivaTech 2024 avec trois nouveaux appareils mobiles tout-en-un qui redéfinissent la manière dont les consommateurs numériques se connectent et communiquent où qu'ils soient dans le monde

PARIS, 25 mai 2024 /PRNewswire/ -- GlocalMe®, la marque axée sur le style de vie numérique du uCloudLink Group Inc. (« uCloudlink ») (NASDAQ: UCL), a dévoilé aujourd'hui trois nouveaux produits lors du salon VivaTech 2024. Les GlocalMe Life KeyTracker, RoamPlug et Unicord sont les dernières nouveautés de la série GlocalMe Life, offrant ainsi aux consommateurs du numérique la possibilité de rester connectés avec leurs amis, leur famille et leur travail, peu importe leur position dans le monde. Ces nouveaux appareils GlocalMe Life sont dotés de la technologie Cloud SIM brevetée par uCloudlink, assurant ainsi une connectivité Internet rapide, fiable et sécurisée dans plus de 200 pays et régions. Cela réduit considérablement la dépendance vis-à-vis des coûts d'itinérance élevés et des abonnements aux forfaits de données mobiles internationaux.

GlocalMe Life KeyTracker GlocaMe Life RoamPlug GlocalMe Life Unicord

« Nous rêvons d'un monde où chaque personne, quelle que soit sa situation géographique ou sa condition, est connectée de manière fluide, sans être limitée par les contraintes d'un seul opérateur réseau, les coûteux forfaits d'itinérance ou l'incertitude des réseaux Wi-Fi non sécurisés », a exprimé Chaohui Chen, PDG de uCloudlink. « La série GlocalMe Life incarne bien plus qu'une simple avancée technologique ; c'est un changement de paradigme, une fusion entre innovation, simplicité et praticité. Elle reflète l'interaction dynamique entre la technologie et le mode de vie, s'adaptant parfaitement aux besoins des consommateurs numériques d'aujourd'hui. Les nouveaux produits GlocalMe Life que nous avons lancés ne se limitent pas à être de simples appareils mobiles ; ils sont conçus pour surmonter les barrières de connectivité et offrir une expérience fluide et minimaliste à chaque individu, où qu'il se trouve dans le monde. »

Dans un monde où chaque instant est connecté, GlocalMe dépasse le simple rôle d'opérateur de services réseau mondial ; il est un innovateur qui relie les gens. Avec GlocalMe, chaque connexion est un pas de plus vers une vie meilleure et plus autonome.

GlocalMe Life KeyTracker

Le GlocalMe Life KeyTracker est un dispositif de suivi compact et léger qui peut être attaché à tout objet personnel, comme vos clés, bagages et autres biens de valeur. Il offre également une tranquillité d'esprit aux parents, aux aidants et aux propriétaires d'animaux de compagnie s'ils ne peuvent plus les voir. Ce traqueur se connecte à votre smartphone via Wi-Fi ou Bluetooth pour localiser précisément sa position dans l'application mobile GlocalMe grâce à sa technologie de relocalisation à six voies, offrant ainsi un positionnement unique sur plusieurs réseaux et stations de base, ainsi qu'une recherche radar active sur une distance pouvant atteindre 100 mètres.

Vendu au prix de détail de 49,99 USD (54,99 USD pour l'édition pour animaux de compagnie), le GlocalMe Life KeyTracker sera disponible à l'achat à partir du 11 juin 2024 sur le site officiel de GlocalMe.

GlocaMe Life RoamPlug

Le GlocalMe Life RoamPlug va au-delà d'un simple adaptateur de voyage universel ; c'est un dispositif tout-en-un qui intègre une technologie de charge intelligente, un chargeur à 4 ports comprenant 3 ports USB-C et 1 port USB-A, ainsi qu'un module Wi-Fi mobile intégré. Le RoamPlug vous permet de voyager plus léger et plus intelligemment en offrant une seule source d'alimentation pour tous vos appareils technologiques. Lorsqu'il n'est pas utilisé comme adaptateur, il peut également servir de point d'accès mobile pour fournir une connexion Internet stable et sécurisée à tous vos autres appareils mobiles en déplacement.

Disponible au prix de détail de 99,99 USD, le GlocalMe Life RoamPlug sera disponible à partir du 17 juin 2024 sur le site officiel de GlocalMe.

GlocalMe Life Unicord

Le GlocalMe Life Unicord est un câble USB C vers C équipé de fonctionnalités Wi-Fi mobiles intégrées. Imaginez-vous sans câble de charge, dongle Wi-Fi ou connexion Internet. L'Unicord peut résoudre tous ces problèmes en connectant simplement le câble à une source d'alimentation ou à un ordinateur portable ; le module Wi-Fi mobile intégré au câble agira instantanément comme un point d'accès. L'association de l'Unicord et du RoamPlug en fait d'excellents compagnons de voyage, non seulement pour charger et connecter vos appareils, mais aussi pour vous offrir une connectivité Internet fiable sans avoir besoin de transporter du matériel encombrant.

Vendu au prix de détail de 29,99 USD, le GlocalMe Life Unicord sera disponible à partir du 17 juin 2024 sur le site officiel de GlocalMe.

Série GlocalMe Life et Data Mall

Lancée en 2024, la série GlocalMe Life est une nouvelle gamme de produits proposée par GlocalMe qui vise à intégrer la vie connectée et l'accès fiable à Internet dans une expérience simple et épurée. Des appareils de soin pour la famille et les animaux de compagnie aux autres équipements mobiles essentiels, les produits GlocalMe Life sont vos compagnons de voyage locaux et internationaux qui vous permettent de rester en contact avec vos proches en permanence. Reposant sur la technologie Cloud SIM brevetée par uCloudlink, les appareils GlocalMe Life sélectionnent automatiquement le meilleur réseau disponible à tout moment et en tout lieu dans le monde. En souscrivant aux forfaits de données internationaux de GlocalMe, vous bénéficiez d'une connectivité Internet fiable, sans frais d'itinérance ni besoin de carte SIM pour vos appareils GlocalMe Life. Pour en savoir plus sur le Data Mall de GlocalMe et ses offres de forfaits, rendez-vous sur https://www.glocalme.com/product-category/special-data-offer/ .

Avec les produits GlocalMe Life, rester connecté ne demande pas beaucoup d'efforts. Que vous soyez parent, propriétaire d'animal de compagnie, nomade numérique, travailleur mobile, voyageur d'affaires, globe-trotter ou simplement quelqu'un ayant besoin d'un réseau de données fluide, fiable et sécurisé, les produits GlocalMe Life vous simplifieront la vie.

Pour en savoir plus sur les caractéristiques des produits, leurs spécifications et leurs prix en monnaie locale, rendez-vous sur https://www.glocalme.com/product/ .

Pour télécharger des photos haute résolution des produits, cliquez ici .

À propos de GlocalMe : une meilleure connexion pour une vie meilleure

GlocalMe s'efforce de créer des liens significatifs entre les individus du monde entier grâce à une connectivité sans faille. Nous sommes convaincus que chacun peut bénéficier de « meilleures connexions ». Au cœur de l'innovation de GlocalMe se trouve une technologie révolutionnaire de carte SIM virtuelle dans le cloud, qui permet aux utilisateurs de choisir aisément la couverture réseau optimale parmi plusieurs opérateurs, alliant qualité et coûts avantageux, où qu'ils se trouvent dans le monde. Dans le cadre de notre engagement envers un monde connecté, GlocalMe continue de tenir ses promesses avec sa gamme de produits GlocalMe Life, qui redéfinit la manière dont nous nous connectons avec nos amis, notre famille, notre travail et pour l'amélioration de nos modes de vie et de nos expériences personnelles. En tant que leader du marché offrant une couverture à la majorité des marchés avec une couverture 5G à pleine vitesse, le Data Mall de GlocalMe propose une gamme complète de produits de données permettant aux utilisateurs mobiles de profiter de services multi-opérateurs, sans carte SIM ni contrat, leur donnant ainsi le pouvoir de rester connectés sans effort.

GlocalMe est une marque de style de vie numérique appartenant à la société technologique uCloudlink, cotée au Nasdaq (NASDAQ: UCL). Avec pour mission de permettre aux gens de « de connecter et partager sans limites », uCloudlink est un fournisseur de solutions technologiques mobiles de premier plan, offrant un marché de partage de trafic de données mobiles à des milliards d'utilisateurs dans plus de 200 pays et régions. En utilisant la technologie brevetée de carte SIM virtuelle dans le cloud d'uCloudlink, les utilisateurs mobiles peuvent accéder à un monde de connectivité où et quand ils le souhaitent, sans être liés à un seul opérateur réseau.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.glocalme.com .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2420745/GlocalMe_Life_KeyTracker.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2420746/GlocaMe_Life_RoamPlug.jpg