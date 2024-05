uCloudlink stellt auf der VivaTech 2024 die neue Produktserie GlocalMe® Life mit drei neuen mobilen Geräten für alle Fälle vor, die die Art und Weise neu definieren, wie digitale Verbraucher miteinander in Kontakt treten und kommunizieren, egal wo sie sich auf der Welt befinden

PARIS, 24. Mai 2024 /PRNewswire/ -- GlocalMe®, die digitale Lifestyle-Marke der uCloudLink Group Inc. („uCloudlink") (NASDAQ: UCL), stellte heute auf der VivaTech 2024 drei neue Produkte vor. GlocalMe Life KeyTracker, RoamPlug und Unicord sind die neuesten Produkte der neuen Produktserie GlocalMe Life, die digitale Konsumenten mit ihren Freunden, ihrer Familie und ihrer Arbeit in Verbindung hält, egal wo auf der Welt sie sich gerade befinden. Diese neuen GlocalMe Life-Geräte sind mit der patentierten Cloud-SIM-Technologie von uCloudlink ausgestattet, die eine schnelle, zuverlässige und sichere Internetverbindung in über 200 Ländern und Regionen ermöglicht und damit die Notwendigkeit teurer Roaming-Gebühren und internationaler mobiler Datenabonnements minimiert.

„Wir stellen uns eine Welt vor, in der jede Person, unabhängig von ihrem Standort oder ihren Lebensumständen, nahtlos vernetzt ist, anstatt durch die Beschränkungen eines einzelnen Netzbetreibers, teure Daten-Roaming-Pläne oder die Unvorhersehbarkeit von ungesichertem WLAN gebunden zu sein", erklärte Chaohui Chen, Geschäftsführer von uCloudlink. „Die GlocalMe Life-Serie stellt mehr als nur einen technologischen Fortschritt dar. Sie ist ein Paradigmenwechsel - eine Verschmelzung von Innovation, Einfachheit und Zweckmäßigkeit. Sie spiegelt das dynamische Zusammenspiel von Technologie und Lifestyle wider, das sich nahtlos an die Bedürfnisse der heutigen digitalen Verbraucher anpasst. Die neuen, von uns eingeführten GlocalMe Life-Produkte sind mehr als nur mobile Geräte. Sie wurden entwickelt, um Konnektivitätsbarrieren zu überbrücken und Personen eine nahtlose und minimalistische Erfahrung unabhängig davon zu bieten, wo auf der Welt sie sich befinden."

In einer Welt, in der jeder Moment vernetzt ist, ist GlocalMe mehr als nur ein globaler Netzbetreiber; es ist ein Innovator, der Menschen miteinander verbindet. Mit GlocalMe ist jede Verbindung ein Schritt in Richtung eines besseren, selbstbestimmten Lebens.

GlocalMe Life KeyTracker

Der GlocalMe Life KeyTracker ist ein kleiner und leichter Peilsender, der an allen persönlichen Gegenständen wie Schlüsseln, Gepäckstücken und anderen Wertgegenständen befestigt werden kann. Der KeyTracker kann auch Betreuungspersonen von Kindern und älteren Menschen oder Haustierbesitzern Sicherheit geben, wenn sie sich nicht in der Nähe befinden. Er wird über WLAN oder Bluetooth mit Ihrem Smartphone verbunden, um den genauen Standort auf der GlocalMe-Mobil-App mithilfe seiner sechsfachen Ortungstechnologie mit einzigartiger Multi-Netzwerk-Multi-Basisstations-Ortung und aktiver Radarsuche auf bis zu 100 Meter genau zu bestimmen.

Der GlocalMe Life KeyTracker ist ab dem 11. Juni 2024 mit einem Verkaufspreis von 49,99 US$ (und 54,99 US$ für die Pet Edition) auf der offiziellen Website von GlocalMe erhältlich.

GlocaMe Life RoamPlug

Der GlocalMe Life RoamPlug ist mehr als nur ein universeller Reiseadapter. Es handelt sich um ein Gerät für alle Fälle, das intelligente Ladetechnologie, ein Ladegerät mit 4 Anschlüssen, davon 3 USB-C und 1 USB-A, und ein integriertes mobiles WLAN-Modul kombiniert. Mit dem RoamPlug reisen Sie mit weniger Gewicht, intelligenter und mit einem einzigen Stecker als Stromquelle für all Ihre Technik und Geräte. Wenn er nicht als Adapter verwendet wird, kann er auch als mobiler Hotspot genutzt werden, um unterwegs eine stabile und sichere Internetverbindung für alle anderen mobilen Geräte bereitzustellen.

Der GlocalMe Life RoamPlug kostet 99,99 US$ und ist ab dem 17. Juni 2024 auf der offiziellen Website von GlocalMe erhältlich.

GlocalMe Life Unicord

Das GlocalMe Life Unicord ist ein USB-C-zu-C-Kabel mit integrierten mobilen WLAN-Funktionen. Stellen Sie sich vor, Sie stünden ohne Ladekabel, ohne WLAN-Dongle oder ohne Internetverbindung da. Das Unicord kann all diese Probleme lösen, indem das Kabel einfach direkt an eine Stromquelle oder einen Laptop angeschlossen wird. Das mobile WLAN-Modul im Kabel dient sofort als Hotspot. Die Kombination aus Unicord und RoamPlug macht sie zu großartigen Reisebegleitern, die nicht nur Ihre Geräte aufladen und vernetzen, sondern Ihnen auch eine zuverlässige Internetverbindung bieten, ohne dass Sie sperrige Hardware mitnehmen müssen.

Das GlocalMe Life Unicord ist ab dem 17. Juni 2024 zu einem Verkaufspreis von 29,99 US$ auf der offiziellen Website von GlocalMe erhältlich.

GlocalMe Life Serie und Data Mall

GlocalMe Life wurde erstmals im Jahr 2024 vorgestellt und ist eine neue Produktserie von GlocalMe, die darauf abzielt, intelligentes Leben und zuverlässigen Internetzugang in einer einfachen und minimalistischen Erfahrung zu vereinen. Von Geräten für die Betreuung von Familie und Haustieren bis hin zu anderen mobilen Geräten dienen die GlocalMe Life-Produkte als lokale und globale Begleiter, die es Ihnen ermöglichen, jederzeit mit Ihren Lieben in Verbindung zu bleiben. Unterstützt durch die patentierte Cloud-SIM-Technologie von uCloudlink wählen GlocalMe Life-Geräte zu jeder Zeit und an jedem Ort der Welt dynamisch die beste Netzabdeckung. Wenn Sie die internationalen Datentarife von GlocalMe abonnieren, kommen Sie mit Ihren GlocalMe Life Geräten in den Genuss einer roamingfreien, SIM-freien und zuverlässigen Internetverbindung. Weitere Informationen über Datamall und die Servicepläne von GlocalMe finden Sie auf unter https://www.glocalme.com/product-category/special-data-offer/.

Mit den GlocalMe Life Produkten brauchen Sie nicht viel, um in Verbindung zu bleiben. Ob Elternteil, Tierhalter, Digitalnomade, mobile Arbeitskraft, Geschäftsreisender, Globetrotter oder einfach jemand, der ein nahtloses, zuverlässiges und sicheres Datennetzwerk benötigt: GlocalMe Life Produkte können Ihren Lebensstil mit Leichtigkeit und Einfachheit unterstützen.

Weitere Informationen zu den Produktfunktionen, technischen Daten und Preisen in Landeswährung finden Sie unter https://www.glocalme.com/product/.

Informationen zu GlocalMe: Bessere Verbindungen ermöglichen ein besseres Leben

GlocalMe zielt darauf ab, sinnvolle Verbindungen zwischen Menschen auf der ganzen Welt durch nahtlose Konnektivität zu pflegen. Wir glauben, dass jede Person in den Genuss von „besseren Verbindungen" kommen kann. Das Herzstück der Innovation von GlocalMe ist eine revolutionäre Cloud-SIM-Technologie. Sie ermöglicht es den Nutzern unabhängig davon, wo sie sich auf der Welt befinden, mühelos die optimale Netzabdeckung aus mehreren Anbietern auszuwählen, die für Qualität und Erschwinglichkeit steht. GlocalMe engagiert sich für eine vernetzte Welt und hält sein Versprechen mit der Produktreihe GlocalMe Life, die die Art und Weise, wie wir uns mit unseren Freunden, unserer Familie, unserer Arbeit und zur Verbesserung unseres Lebensstils und unserer persönlichen Erfahrungen vernetzen, neu definiert. Als Marktführer bei der Abdeckung der meisten Märkte mit 5G-Vollgeschwindigkeitsabdeckung bietet GlocalMe eine umfassende Auswahl an Datenprodukten, die es Mobilfunknutzern ermöglichen, Multi-Carrier-, SIM- und vertragsfreie Dienste zu nutzen und so mühelos in Verbindung zu bleiben.

GlocalMe ist eine digitale Lifestyle-Marke des Nasdaq-notierten Technologieunternehmens uCloudlink (NASDAQ: UCL). Im Rahmen seiner Mission „Connect and Share without Limitations" (grenzenlose Vernetzung und gemeinsame Nutzung) ist uCloudlink ein führender Anbieter von mobilen Technologielösungen, der einen Marktplatz für die gemeinsame Nutzung von mobilem Datenverkehr für Milliarden von Nutzern in über 200 Ländern und Regionen bereitstellt. Durch den Einsatz der patentierten Cloud-SIM-Technologie von uCloudlink sind Mobilfunknutzer nicht mehr auf den Service eines einzigen Netzbetreibers beschränkt, sondern haben Zugang zu einer Welt der Konnektivität, und zwar ganz gleich, wann und wo immer sie sind.

Weitere Informationen finden Sie unter www.glocalme.com.

