UGREEN ajoute deux nouveaux produits à sa gamme de batteries externes Nexode pour une facilité de charge inégalée

BERLIN, 8 juillet 2024 /PRNewswire/ -- UGREEN, un innovateur de premier plan dans le domaine de l'électronique grand public, est ravi d'annoncer ces dernières nouveautés : les batteries externes ultra compactes: UGREEN Nexode 20000 mAh 130 W et la plus accessible UGREEN Nexode 12000 mAh 100 W. Avec le slogan « Lightweight. Activate your Power » (Légères. Activez la puissance de votre batterie), ces nouvelles offres proposent une facilité de charge inégalée, garantissant aux utilisateurs de rester chargés et connectés où qu'ils soient.

Ugreen Nexode Power Bank

La batterie externe UGREEN Nexode 20000mAh 130W est un accessoire de voyage idéal pour ceux qui ont besoin de recharger complètement son smartphone (recharge jusqu'à quatre fois un iPhone 15) . Elle est dotée de deux ports USB-C et d'un port USB-A, pratiques pour les utilisateurs qui doivent charger simultanément des appareils tels que des ordinateurs portables, des smartphones et des écouteurs. Le port C1 offre une puissance maximale de 100 W pour les ordinateurs portables, tandis que les ports C2 et A offrent des puissances maximales de 30 et 22,5 W, respectivement, pour les appareils plus petits. Conservant plus de 80 % de la capacité de la batterie après 1 000 cycles de charge/décharge, cette batterie externe est conçue pour durer. Se rechargeant rapidement en seulement 2 heures avec une entrée de 65 W, cette batterie externe de 130 W est polyvalente et prend en charge des milliers de types d'appareils et de protocoles de charge.

Idéale pour les voyages longue distance, cette batterie externe haute capacité et haute puissance est indispensable pour les aventures en plein air. En camping ou en randonnée, les utilisateurs resteront alimentés et connectés. Elle est également parfaite pour les photographes et vidéastes d'extérieur, car elle offre une alimentation continue pour les caméras d'action.

La batterie externe UGREEN Nexode 12000mAh 100W est un excellent point d'entrée pour les novices en matière de technologie de charge rapide. Dotée d'une capacité de charge rapide à port unique de 100 W, elle peut recharger un Samsung Galaxy S24 Ultra à 56 % en seulement 30 minutes. Cette batterie externe est dotée d'un port USB-C de 65 W, ce qui lui permet de se recharger complètement en seulement 1,5 heure. Avec un système de protection à 13 couches contre les surintensités, les surtensions et autres problèmes éventuels, la sécurité est au cœur des préoccupations. Sa conception compacte et légère, renforcée par la structure avancée de la colonne de puissance, le rend facile à transporter et à utiliser en déplacement.

Cette batterie externe est conçue pour les trajets quotidiens, offrant une charge rapide pour les téléphones et autres appareils pendant les trajets. La charge rapide PD et les sorties haute puissance permettent aux appareils connectés de se recharger rapidement, ce qui en fait un excellent choix lorsque les batteries sont faibles.

Les deux produits sont dotés d'une capacité de charge rapide de 100 W et d'une capacité de recharge de 65 W dans un boîtier au design ultra-portable et élégant. Le système de sécurité à 13 couches comprend un système Thermal GuardTM qui empêche la surchauffe, offrant ainsi une sécurité supplémentaire à l'utilisateur. En outre, un mode de charge lente permet de recharger en toute sécurité les écouteurs Bluetooth et les smartwatches à faible courant, ce qui fait de ces batteries externes des compagnons polyvalents et fiables.

Les deux produits sont désormais disponibles sur Amazon et dans la boutique officielle de UGREEN avec des réductions. La batterie externe UGREEN Nexode 20000 mAh 130 W a un prix de vente conseillé de 99,99 €, tandis que le modèle Nexode 12000 mAh 100 W est vendu au prix de 49,99 €.

À propos d'UGREEN

Fondée en 2012, UGREEN est spécialisée dans la fourniture d'accessoires et de solutions de connectivité pour les appareils numériques. Elle est devenue une marque de confiance qui compte plus de 100 millions d'utilisateurs dans le monde.

