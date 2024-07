UGREEN erweitert seine Nexode Power Bank-Familie um zwei neue Produkte für ultimativen Ladekomfort

BERLIN, 8. Juli 2024 /PRNewswire/ -- UGREEN, ein führender Innovator in der Unterhaltungselektronik, freut sich, die beiden jüngsten Mitglieder seiner Produktfamilie bekanntzugeben: die ultrakompakte UGREEN Nexode Power Bank 20000mAh 130W und die einfacher zu handhabende UGREEN Nexode Power Bank 12000mAh 100W. Mit dem Slogan „Leichtes Gewicht. Aktivieren Sie Ihre Power." haben diese neuen Produkte eine klare Zielsetzung: ultimativen Ladekomfort zu bieten, der sicherstellt, dass die Benutzer überall und jederzeit aufgeladen und in Verbindung bleiben.

Ugreen Nexode Power Bank

Die UGREEN Nexode Power Bank 20000mAh 130W ist genau das richtige Reisezubehör für all jene, die die mobile Power brauchen, um ein iPhone 15 bis zu viermal vollständig aufzuladen. Es verfügt über 2 USB-C-Anschlüsse und 1 USB-A-Anschluss, die praktisch für Benutzer sind, die Geräte wie Laptops, Smartphones und Kopfhörer/Earbuds gleichzeitig aufladen müssen. Der C1-Port bietet eine maximale Leistung von 100 W für Laptops, während die Ausgänge C2 und A eine maximale Leistung von 30 W bzw. 22,5 W für kleinere Geräte liefern. Diese Powerbank ist auf Langlebigkeit ausgelegt und hat auch nach 1.000 Lade-/Entladezyklen noch über 80 % der Akkukapazität. Die Powerbank mit 130 Watt ist vielseitig einsetzbar und unterstützt Tausende von Gerätetypen und Ladeprotokollen. Sie lässt sich mit einer Eingangsleistung von 65W in nur 2 Stunden aufladen.

Mit ihrer hohen Kapazität und hohen Wattzahl ist sie ideal für Fernreisende und unverzichtbar für Outdoor-Abenteuer. Ob beim Camping oder beim Wandern – die Benutzer bleiben mit Strom versorgt und in Verbindung mit der Außenwelt. Sie ist auch perfekt für Outdoor-Fotografen und Videofilmer geeignet und bietet kontinuierliche Leistung für Action-Kameras.

Die UGREEN Nexode Power Bank 12000mAh 100W ist ein hervorragendes Gerät für Einsteiger in die Schnellladetechnik. Ausgestattet mit einer 100-W-Schnellladefunktion über einen einzigen Anschluss, kann es ein Samsung Galaxy S24 Ultra in nur 30 Minuten auf 56 % aufladen. Diese Powerbank verfügt über einen 65-W-USB-C-Ladeanschluss, über den sie in nur 1,5 Stunden vollständig aufgeladen werden kann. Mit einem 13-stufigen Schutzsystem gegen Überstrom, Überspannung und mehr wird Sicherheit großgeschrieben. Durch die kompakten Abmessungen und das geringe Gewicht, das durch die fortschrittliche Power-Column-Bauweise noch verbessert wird, ist sie einfach mitzunehmen und unterwegs zu verwenden.

Diese Powerbank wurde für tägliche Pendler entwickelt und ermöglicht das schnelle Aufladen von Handys und anderen Geräten auf dem Weg zur Arbeit und zurück. Die PD-Schnellladefunktion und die hohen Wattleistungen ermöglichen ein schnelles Aufladen der angeschlossenen Geräte und sind daher eine gute Wahl, wenn der Akku mal wieder fast leer ist.

Beide Produkte verfügen über eine 100-Watt-Schnellladefunktion und eine 65-Watt-Wiederaufladefunktion in einem ultraportablen, eleganten Gehäuse. Das 13-stufige Sicherheitssystem umfasst ein Thermal GuardTM System, das eine Überhitzung verhindert und somit zusätzliche Sicherheit für den Benutzer bietet. Darüber hinaus gibt es einen Erhaltungslademodus zum sicheren Aufladen von Bluetooth-Kopfhörern/Earbuds und Smartwatches mit niedrigem Stromverbrauch und macht diese Powerbanks zu vielseitigen und zuverlässigen Begleitern.

Beide Produkte sind jetzt auf Amazon und im UGREEN Official Store mit Rabatten erhältlich. Die UGREEN Nexode Power Bank 20000mAh 130W gibt es zu einem UVP von 99,99 €, das Nexode 12000mAh 100W Modell wird für 49,99 € angeboten.

