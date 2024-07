UGREEN Aggiunge Due Nuovi Prodotti alla Sua Famiglia di Powerbank Nexode per la Massima Comodità di Ricarica

BERLINO, 8 luglio 2024 /PRNewswire/ -- UGREEN, azienda innovatore e leader nel campo dell'elettronica di consumo, è entusiasta di annunciare le aggiunte più recenti alla sua gamma di prodotti: l'ultracompatto UGREEN Nexode Power Bank 20000mAh 130W e il più accessibile UGREEN Nexode Power Bank 12000mAh 100W. Con lo slogan "Leggero. Sprigiona la tua potenza", questi nuovi prodotti mirano a fornire la massima comodità di ricarica, garantendo agli utilizzatori di rimanere carichi e connessi ovunque si trovino.

Il UGREEN Nexode Power Bank 20000mAh 130W è un ottimo accessorio da viaggio per chi ha bisogno di caricare completamente un iPhone 15 fino a quattro volte. È dotato di 2 porte USB-C e 1 porta USB-A molto comode per gli utilizzatori che devono caricare contemporaneamente molti dispositivi come laptop, cellulare e auricolari. La porta C1 fornisce una potenza massima in uscita di 100W per i laptop, mentre le porte C2 e A forniscono potenza massima in uscita rispettivamente di 30W e 22,5W per i dispositivi più piccoli. Mantenendo oltre l'80% della capacità della batteria dopo 1000 cicli di carica-scarica, questo powerbank è progettato per durare nel tempo. Ricaricandosi rapidamente in sole 2 ore con un ingresso da 65W, questo powerbank da 130 watt è versatile e supporta migliaia di tipi di dispositivi e protocolli di ricarica.

Questo powerbank ad alta capacità e potenza è l'ideale per i viaggi lunghi ed è essenziale per le avventure all'aria aperta. Che si tratti di campeggi o di escursioni, gli utilizzatori rimarranno sempre alimentati e connessi. È inoltre perfetto per chi ama scattare foto e riprendere video all'aperto, poiché offre alimentazione continua per le action camera.

Il UGREEN Nexode Power Bank 12000mAh 100W è la scelta ideale per i principianti delle tecnologie di ricarica rapida. Dotato di una potenza di ricarica rapida a porta singola da 100W, si può ricaricare la batteria di un Samsung Galaxy S24 Ultra fino al 56% in soli 30 minuti. Questo powerbank è dotato di una porta USB-C da 65W che gli consente di ricaricarsi completamente in appena 1,5 ore. La sicurezza è garantita da un sistema di protezione a 13 strati contro la sovracorrente, la sovratensione e altro. Il suo design compatto e leggero, arricchito dalla struttura avanzata della colonna di alimentazione, lo rende facile da trasportare e utilizzare in movimento.

Questo powerbank è progettato per i pendolari e offre la ricarica rapida per telefoni e altri dispositivi durante il percorso da casa al lavoro. La ricarica rapida PD e le uscite ad elevata potenza consentono ai dispositivi collegati di ricaricarsi rapidamente, rendendolo un'ottima scelta quando le batterie sono scariche.

Entrambi i prodotti vantano una ricarica rapida da 100W, una ricarica di ingresso da 65W e presentano un design ultraportatile ed elegante. Il sistema di protezione a 13 strati include un sistema Thermal GuardTM che previene il surriscaldamento fornendo ulteriore sicurezza all'utilizzatore. Inoltre, la modalità di ricarica di piccola corrente consente di caricare in modo sicuro gli auricolari Bluetooth e gli smartwatch a bassa corrente, rendendo questi powerbank compagni versatili e affidabili.

Entrambi i prodotti sono ora disponibili su Amazon e sul negozio ufficiale di UGREEN con sconti. Il UGREEN Nexode Power Bank 20000mAh 130W ha un prezzo di 99,99 €, mentre quello del Nexode 12000mAh 100W è di 49,99 €.

Informazioni su UGREEN

Fondata nel 2012, UGREEN è specializzata nella fornitura di accessori esclusivi e soluzioni di connettività per dispositivi digitali ed è costantemente cresciuta fino a diventare un marchio affidabile con oltre 100 milioni di utilizzatori in tutto il mondo.

Scopri Ugreen sul sito web.

Contatto:

[email protected]

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2453356/Ugreen_Nexode_Power_Bank.jpg