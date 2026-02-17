UGREEN amplia la gamma NAS con una nuova serie di punta basata sull'IA, inaugurando l'era del cloud privato intelligente

BERLINO, 17 febbraio 2026 /PRNewswire/ -- UGREEN ha annunciato l'imminente lancio degli ultimi modelli di punta AI NAS. Integrando l'intelligenza artificiale direttamente nello storage cloud privato, UGREEN sta ridefinendo come i dati vengono gestiti e utilizzati. Anziché servire semplicemente da archivio passivo, i dati memorizzati su UGREEN AI NAS diventano una risorsa digitale attiva, in grado di essere compresa, recuperata e utilizzata con maggiore efficienza. La serie iDX, che comprende UGREEN NASyc iDX6011 e NASyc iDX6011 Pro, offre prestazioni, dati approfonditi e privacy senza compromessi.

UGREEN Expands Its NAS Lineup with New AI-Powered Flagship Series, Signaling the Era of the Smart Private Cloud

La famiglia completa UGREEN NAS: soluzioni per tutte le esigenze

Il portfolio UGREEN NAS è stato creato per rispondere alle esigenze reali di differenti gruppi di utenti, formando una famiglia versatile che bilancia flessibilità, facilità d'uso e prestazioni scalabili in un'ampia gamma di scenari.

La serie NASync iDX è il fiore all'occhiello, offrendo le massime prestazioni NAS con funzionalità basate sull'IA e capacità LLM locali per utenti esperti con esigenze complesse di archiviazione e produttività.

La serie NASync DXP offre sistemi scalabili e di livello professionale per appassionati, creatori di contenuti, piccoli team e altro ancora, combinando funzionalità avanzate con un'esperienza fluida e di facile uso.

Per chi è alle prime armi, la serie NASync DH offre dispositivi intuitivi e facili da usare che garantiscono un'archiviazione sicura e ad alta capacità, oltre a pratiche funzionalità di gestione che consentono di risparmiare tempo.

La nuova gamma di UGREEN NAS AI ridefinisce il cloud privato, basandosi sui dati approfonditi integrati nel dispositivo. Integrando l'IA direttamente nel sistema, UGREEN AI NAS consente un accesso più rapido, un'organizzazione più intelligente e una privacy più solida senza dover ricorrere al cloud.

Specifiche di punta e funzionalità IA

Il modello più potente della serie è il NASync iDX6011 Pro, dotato di un processore Intel® Core™ Ultra 7 che offre fino a 96 TOPS di elaborazione e presenta due slot SSD M.2 NVMe insieme a 64 GB di memoria LPDDR5X di serie. Grazie allo spazio di archiviazione espandibile fino a 196 TB, gli utenti possono gestire centralmente foto, video e documenti, mentre l'IA integrata nel dispositivo garantisce prestazioni fluide e mantiene i dati privati. Gli strumenti IA integrati – Universal Search, Uliya AI Chat, AI Album, Voice Memos e File Organization – consentono di risparmiare tempo e aumentare la produttività. Tutta l'elaborazione di queste funzionalità pratiche viene eseguita localmente, mantenendo i dati completamente privati e lontani da server di terze parti.

UGREEN AI NAS è ora disponibile per preordini super early bird sul sito web ufficiale UGREEN negli Stati Uniti, in Germania e nel Regno Unito. I clienti possono prenotare l'unità versando un deposito di 30 $ e risparmiando fino a 1.040 $. L'offerta super early bird è valida fino a marzo, dopodiché il prodotto verrà lanciato su Kickstarter per raggiungere un pubblico globale più ampio.

Informazioni su UGREEN

Dal 2012 UGREEN si dedica alla creazione di dispositivi e accessori elettronici innovativi, tecnologicamente avanzati e offerti ai consumatori a prezzi accessibili. Il suo approccio incentrato sull'utente è il fulcro del marchio, che si è guadagnato la fiducia di oltre 200 milioni di utenti in tutto il mondo. A partire dal 2024, il brand si è espanso in nuovi campi innovativi, tra cui soluzioni NAS basate sull'IA, rafforzando ulteriormente il suo impegno nel soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei consumatori.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2903586/image.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2634148/UGREEN_Limited_Logo.jpg