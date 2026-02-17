UGREEN erweitert sein NAS-Sortiment mit einer neuen KI-gestützten Flaggschiff-Serie und läutet damit das Zeitalter der smarten privaten Cloud ein

BERLIN, 17. Februar 2026 /PRNewswire/ -- UGREEN hat die bevorstehende Markteinführung seiner neuesten Flaggschiff-NAS-Modelle mit KI angekündigt. Durch die Integration von künstlicher Intelligenz direkt in den privaten Cloud-Speicher definiert UGREEN die Art und Weise neu, wie Daten verwaltet und genutzt werden. Anstatt nur als passiver Speicher zu dienen, werden die auf UGREEN KI NAS gespeicherten Daten zu einem aktiven digitalen Kapital, das mit größerer Effizienz erfasst, abgerufen und genutzt werden kann. Die iDX-Serie, die das UGREEN NASync iDX6011 und das NASync iDX6011 Pro umfasst, bietet Leistung, Intelligenz und Datenschutz ohne Kompromisse.

UGREEN Expands Its NAS Lineup with New AI-Powered Flagship Series, Signaling the Era of the Smart Private Cloud

Die vollständige UGREEN NAS-Familie: Lösungen für alle Bedürfnisse

Das NAS-Portfolio von UGREEN ist an den realen Bedürfnissen verschiedener Benutzergruppen ausgerichtet und bildet eine vielseitige Familie, die Flexibilität, Benutzerfreundlichkeit und skalierbare Leistung in einer Vielzahl von Szenarien vereint.

Die NASync iDX-Serie ist das Flaggschiff und bietet ultimative NAS-Leistung mit KI-gestützten intelligenten Funktionen und lokalen LLM-Fähigkeiten für Spitzenbenutzer mit anspruchsvollen Speicher- und Produktivitätsanforderungen.

Die NASync DXP-Serie bietet skalierbare, professionelle Systeme für anspruchsvolle Anwender, Creator und kleine Teams und verbindet fortschrittliche Funktionen mit einer reibungslosen, benutzerfreundlichen Bedienung.

Für Einsteiger bietet die NASync DH-Serie intuitive, einfach zu bedienende Geräte, die einen sicheren Speicher mit hoher Kapazität und praktische, zeitsparende Verwaltungsfunktionen umfassen.

UGREENs neue KI NAS-Produktreihe definiert die private Cloud mit geräteinterner Intelligenz als Kernstück neu. Durch die Einbettung von KI direkt in das System ermöglicht UGREEN KI NAS schnelleren Zugriff, intelligentere Organisation und stärkeren Datenschutz, ohne auf die Cloud angewiesen zu sein.

Flaggschiff-Spezifikationen und KI-Fähigkeiten

Das leistungsstärkste Modell der Serie ist das NASync iDX6011 Pro, das auf einem Intel® Core™ Ultra 7-Prozessor basiert, der bis zu 96 TOPS an Rechenleistung liefert. Es verfügt standardmäßig über zwei M.2 NVMe-SSD-Steckplätze sowie 64 GB LPDDR5X-Speicher. Mit einem bis auf 196 TB erweiterbaren Speicher können Benutzer Fotos, Videos und Dokumente zentral verwalten, während die integrierte KI auf dem Gerät für eine reibungslose Leistung sorgt und die Daten privat hält. Integrierte KI-Tools sparen Zeit und steigern die Produktivität, darunter die Universelle Suche, der Uliya KI-Chat, das KI-Album, die Sprachnotizen und die Dateiorganisation. Die gesamte Verarbeitung dieser praktischen Funktionen erfolgt lokal, sodass Daten absolut privat bleiben und nicht auf Servern Dritter gespeichert werden.

Das UGREEN KI NAS kann ab sofort auf der offiziellen UGREEN-Website in Deutschland, in den USA und im Vereinigten Königreich vorbestellt werden. Kunden können ihr Gerät mit einer Anzahlung von 30 $ vorab reservieren und dabei bis zu 1.040 $ sparen. Der Super-Early-Bird-Preis ist bis März verfügbar. Danach wird das Produkt auf Kickstarter veröffentlicht, um ein breiteres weltweites Publikum zu erreichen.

Informationen zu UGREEN

Seit 2012 widmet sich UGREEN der Entwicklung innovativer elektronischer Geräte und Zubehörteile, die sowohl technologisch fortschrittlich als auch für Verbraucher erschwinglich sind. Der nutzerorientierte Ansatz ist das Herzstück der Marke, die das Vertrauen von über 200 Millionen Nutzern weltweit genießt. Seit 2024 expandiert die Marke in innovative neue Bereiche, einschließlich KI-gestützter NAS-Lösungen, und unterstreicht damit ihr Engagement, die sich wandelnden Kundenbedürfnisse zu erfüllen.

Foto − https://mma.prnewswire.com/media/2903586/image.jpg

Logo − https://mma.prnewswire.com/media/2634148/UGREEN_Limited_Logo.jpg