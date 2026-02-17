-UGREEN amplía su línea NAS con una nueva serie insignia impulsada por IA, que marca el comienzo de la era de la nube privada inteligente.

BERLIN, 17 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- UGREEN ha anunciado el próximo lanzamiento de sus últimos modelos insignia de NAS con IA. Al integrar la inteligencia artificial directamente en el almacenamiento en la nube privada, UGREEN redefine la gestión y el uso de los datos. En lugar de servir simplemente como un repositorio pasivo, los datos almacenados en los NAS con IA de UGREEN se convierten en un activo digital activo, capaz de ser comprendido, recuperado y utilizado con mayor eficiencia. La serie iDX, que incluye los modelos UGREEN NASync iDX6011 y NASync iDX6011 Pro, ofrece rendimiento, inteligencia y privacidad sin concesiones.

UGREEN Expands Its NAS Lineup with New AI-Powered Flagship Series, Signaling the Era of the Smart Private Cloud

La familia completa de NAS UGREEN: Soluciones para todas las necesidades

El portafolio de NAS de UGREEN se basa en las necesidades reales de diferentes grupos de usuarios, conformando una familia versátil que equilibra flexibilidad, facilidad de uso y rendimiento escalable en una amplia gama de escenarios.

La serie NASync iDX es el modelo insignia, ofreciendo el máximo rendimiento de NAS con funciones inteligentes basadas en IA y capacidades LLM locales para usuarios avanzados con necesidades exigentes de almacenamiento y productividad.

La serie NASync DXP ofrece sistemas escalables de nivel profesional para entusiastas, creadores de contenido, equipos pequeños y más, combinando capacidades avanzadas con una experiencia fluida y fácil de usar.

Para quienes recién comienzan, la serie NASync DH ofrece dispositivos intuitivos y fáciles de usar que ofrecen almacenamiento seguro y de alta capacidad, junto con funciones de gestión prácticas que ahorran tiempo.

La nueva línea de NAS con IA de UGREEN redefine la nube privada con inteligencia integrada en el dispositivo. Al integrar la IA directamente en el sistema, el NAS con IA de UGREEN permite un acceso más rápido, una organización más inteligente y una mayor privacidad sin depender de la nube.

Especificaciones y capacidades de IA de gama alta

El modelo más potente de la serie es el NASync iDX6011 Pro, equipado con un procesador Intel® Core™ Ultra 7 que ofrece hasta 96 TOPS de capacidad de procesamiento e incluye dos ranuras SSD M.2 NVMe y 64 GB de memoria LPDDR5X de serie. Con almacenamiento ampliable hasta 196 TB, los usuarios pueden gestionar fotos, vídeos y documentos de forma centralizada, mientras que la IA integrada en el dispositivo ofrece un rendimiento fluido que mantiene la privacidad de los datos. Las herramientas de IA integradas ahorran tiempo y aumentan la productividad, como Búsqueda Universal, Uliya AI Chat, Álbum con IA, Notas de Voz y Organización de Archivos. Todo el procesamiento de estas prácticas funciones se realiza localmente, manteniendo sus datos completamente privados y fuera de servidores de terceros.

El NAS con IA de UGREEN ya está disponible para reserva anticipada en la página web oficial de UGREEN en Estados Unidos, Alemania y Reino Unido. Los clientes pueden reservar su unidad con un depósito de 30 dólares y disfrutar de un ahorro de hasta 1.040 dólares. La oferta anticipada estará vigente hasta marzo, tras lo cual el producto se lanzará en Kickstarter para llegar a un público global más amplio.

Acerca de UGREEN

Desde 2012, UGREEN se ha dedicado a crear dispositivos y accesorios electrónicos innovadores, tecnológicamente avanzados y asequibles para los consumidores. Su enfoque centrado en el usuario es la base de la marca, que se ha ganado la confianza de más de 200 millones de usuarios en todo el mundo. A partir de 2024, la marca se ha expandido a nuevos campos innovadores, incluyendo soluciones NAS con IA, reforzando aún más su compromiso de satisfacer las cambiantes necesidades de los consumidores.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2903586/image.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2634148/UGREEN_Limited_Logo.jpg