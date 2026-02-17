UGREEN élargit son offre de stockage connecté au réseau (NAS) avec une nouvelle gamme phare dotée d'une intelligence artificielle, annonçant l'ère du Cloud privé intelligent

BERLIN, 17 février 2026 /PRNewswire/ -- UGREEN a annoncé le lancement prochain de ses derniers modèles phares de solutions NAS IA. En intégrant l'intelligence artificielle directement dans le stockage en cloud privé, UGREEN redéfinit la manière dont les données sont gérées et utilisées. Plutôt que de servir de simple référentiel passif, les données stockées dans un NAS IA d'UGREEN deviennent un actif numérique, capable d'être compris, extrait et utilisé avec une plus grande efficacité. La gamme iDX, qui comprend les modèles NASync iDX6011 et NASync iDX6011 Pro d'UGREEN, offre performance, intelligence et confidentialité sans compromis.

UGREEN Expands Its NAS Lineup with New AI-Powered Flagship Series, Signaling the Era of the Smart Private Cloud

L'offre complète de stockage connecté au réseau (NAS) d'UGREEN : des solutions pour tous les besoins

Le portefeuille NAS d'UGREEN est conçu pour répondre aux besoins réels de différents groupes d'utilisateurs, formant un ensemble polyvalent équilibrant la flexibilité, la facilité d'utilisation et les performances évolutives pour un large éventail de scénarios.

La gamme NASync iDX incarne l'excellence, offrant des performances NAS ultimes avec des fonctions intelligentes activées par l'IA et des capacités GML locales pour les utilisateurs puissants ayant des besoins exigeants en matière de stockage et de productivité.

La gamme NASync DXP offre des systèmes évolutifs de qualité professionnelle pour, notamment, les passionnés, les créateurs de contenu et les petites équipes, combinant des capacités avancées avec une expérience fluide et facile à utiliser.

Pour ceux qui débutent, la gamme NASync DH propose des appareils intuitifs et conviviaux offrant un stockage sécurisé et de grande capacité, ainsi que des fonctions de gestion pratiques permettant de gagner du temps.

Les nouvelles gammes de NAS IA d'UGREEN redéfinissent le cloud privé en mettant l'accent sur l'intelligence de l'appareil. En intégrant l'IA directement dans le système, les solutions NAS IA d'UGREEN permettent un accès plus rapide, une organisation plus intelligente et une confidentialité plus forte sans dépendre du cloud.

Caractéristiques techniques et capacités d'IA

Le modèle le plus puissant de la gamme est le NASync iDX6011 Pro, qui est équipé d'un processeur Intel® Core™ Ultra 7 procurant jusqu'à 96 TOPS de calcul et disposant de deux emplacements M.2 NVMe SSD ainsi que de 64 Go de mémoire LPDDR5X en standard. Avec un stockage extensible jusqu'à 196 To, les utilisateurs peuvent gérer leurs photos, vidéos et documents de manière centralisée, tandis que l'intelligence artificielle intégrée à l'appareil offre des performances fluides et préserve la confidentialité des données. Les outils d'intelligence artificielle intégrés permettent de gagner du temps et d'augmenter la productivité, notamment la recherche universelle, le chat Uliya AI, l'album IA, les mémos vocaux et l'organisation des fichiers. Tout le traitement de ces fonctions pratiques est effectué localement, ce qui préserve la confidentialité de vos données et évite l'utilisation de serveurs tiers.

Les solutions NAS IA d'UGREEN sont désormais disponibles en pré-commande sur le site officiel d'UGREEN dans les pays suivants : États-Unis, Allemagne et Royaume-Uni. Les clients peuvent réserver leur unité avec un acompte de 30 $ et profiter d'économies pouvant aller jusqu'à 1 040 $. L'offre de souscription anticipée est valable jusqu'en mars, ensuite le produit sera lancé sur Kickstarter afin d'atteindre un public plus large.

À propos d'UGREEN

Depuis 2012, UGREEN se consacre à la création d'appareils et d'accessoires électroniques innovants, à la fois technologiquement avancés et abordables pour les consommateurs. L'approche centrée sur l'utilisateur est au cœur de la marque, qui a gagné la confiance de plus de 200 millions d'utilisateurs dans le monde. Depuis 2024, la marque s'est développée dans de nouveaux domaines innovants, notamment les solutions NAS alimentées par l'IA, renforçant ainsi son engagement à répondre aux besoins évolutifs des consommateurs.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2903586/image.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2634148/UGREEN_Limited_Logo.jpg