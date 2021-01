Ukrajinské ministerstvo pre digitálnu transformáciu v spolupráci s nadáciou Stellar Development Foundation vytvorí infraštruktúru pre poskytovanie virtuálnych služieb a digitalizáciu národnej ukrajinskej meny v súlade so systémom digitálnych mien centrálnych bánk (CBDC)

Zástupca ministra Oleksandr Bornjakov oznámil partnerskú spoluprácu s nadáciou Stellar Development Foundation, ktorej cieľom je vytvoriť infraštruktúru pre poskytovanie virtuálnych služieb a digitalizáciu národnej ukrajinskej meny

SAN FRANCISCO, Jan. 5, 2021 /PRNewswire/ -- Ukrajinské ministerstvo pre digitálnu transformáciu a nadácia Stellar Development Foundation (SDF) podpísali 28. decembra 2020 dojednanie o porozumení a spolupráci, na základe ktorého budú spolupracovať pri vývoji stratégie pre digitalizáciu meny a realizáciu virtuálnych projektov na Ukrajine.

Na základe ustanovení Memoranda budú Ministerstvo pre digitálne transformáciu a Nadácia SDF vzájomne spolupracovať na vývoji modernej infraštruktúry pre vývoj virtuálnych projektov a urýchlenie digitalizácie ukrajinskej meny, čo prispeje k posilneniu postavenia Ukrajiny ako inovatívnej krajiny s digitalizovanou menou na finančných trhoch vo východnej Európe.

"Ministerstvo pre digitálnu transformáciu pripravuje právny rámec pre ďalší rozvoj virtuálnych služieb na Ukrajine. Veríme, že spolupráca s nadáciou Stellar Development Foundation prispeje k ďalšiemu rozvoju sektora virtuálnych služieb a k ich integrácii do globálneho finančného ekosystému," povedal zástupca ministra pre digitálnu transformáciu Oleksandr Bornjakov, ktorý zodpovedá za rozvoj IT. "Ďalším dôležitým aspektom tejto spolupráce je spolupráca pri vytváraní infraštruktúry pre digitalizáciu ukrajinskej národnej meny. Väčšina popredných svetových krajín vyvíja svoje vlastné národné digitálne meny. Ukrajinská národná banka (NBU) už od roku 2017 hľadá možnosť, ako sa zapojiť do systému digitálnych mien centrálnych bánk (CBDC), čo je dôkazom snáh Ukrajiny zapojiť sa do jedného z najvýznamnejších finančných trendov dnešnej doby. Na ministerstve sa snažíme zabezpečiť, aby naša krajina čo najrýchlejšie zavádzala technologické inovácie, a bola tak aj naďalej konkurencieschopná medzi finančnými trhmi vo východnej Európe. "

Hlavné princípy spolupráce, načrtnuté v Memorande, sú nasledujúce:

spolupráca pri vývoji infraštruktúry pre poskytovanie virtuálnych služieb na ukrajinskom trhu;

poskytovanie podpory projektom, ktoré súvisia s virtuálnymi službami;

zavedenie a regulácie cirkulácie kryptomeny naviazanej na reálne meny (tzv. Stablecoin) na Ukrajine; a

spolupráca pri zavádzaní digitálnej meny Ukrajinskej centrálnej banky.

"Domnievame sa, že virtuálne služby a digitalizácia národných mien sú najdôležitejšími inováciami nášho života a tešíme sa na to, že sa môžeme podieľať na vytváraní ukrajinskej infraštruktúry pre digitalizáciu a poskytovanie virtuálnych služieb," povedal predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ nadácie Stellar Development Foundation, Denelle Dixon. "Pod vedením ministerstva Ukrajina usiluje o vybudovanie inovatívneho systému pre digitálne hospodárstvo. Tešíme sa na spoluprácu s ministerstvom a ostatnými partnermi pri digitalizácii hrivny a tiež na to, až nástroje a služby založené na sieti Stellar predstavíme a sprístupníme ľuďom a podnikom na Ukrajine. Veríme, že ukrajinským podnikom ponúkneme tiež nové možnosti spolupráce v rámci systému Stellar. "

Nadácia Stellar Development Foundation oficiálne začne svoju činnosť na Ukrajine už v januári 2021.

O sieti Stellar

Stellar je decentralizovaná, rýchla, škálovateľná a jedinečným spôsobom trvalo udržateľná sieť pre finančné produkty a služby. Ide súčasne o systém umožňujúci uskutočňovať transakcie v niekoľkých menách a o platformu pre vydávanie a správu digitálnej meny. Cieľom tejto siete je prepojiť infraštruktúru finančných inštitúcií z celého sveta. V súčasnej dobe už na celom svete využívajú sieť Stellar na poskytovanie služieb a spracovania platobných transakcií desiatky bankových a finančných inštitúcií a počet účtov spravovaných cez túto sieť prekročil 4,7 milióna.

O nadácii Stellar Development Foundation

Nadácia Stellar Development Foundation (SDF) je nezisková organizácia, ktorá podporuje rast a vývoj otvorenej siete Stellar na prepojenie celosvetovej finančnej infraštruktúry. Nadácia bola založená v roku 2014 a spravuje programátorský kód siete Stellar, zaisťuje jej technickú a obchodnú podporu a rokuje s regulátormi a štátnymi úradmi. Cieľom nadácie je vytvoriť trvalo udržateľný a ľahko prístupný globálny finančný systém, ktorý prostredníctvom siete Stellar bude môcť naplno začať využívať obrovský hospodársky potenciálu blockchainových technológií.

