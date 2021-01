Ministerstwo Transformacji Cyfrowej Ukrainy tworzy wirtualne aktywa i wspiera tworzenie infrastruktury CBDC we współpracy z Fundacją Rozwoju Stellar

Wiceminister Oleksandr Bornyakov ogłasza nawiązanie partnerstwa z Fundacją Rozwoju Stellar na rzecz wsparcia procesu tworzenia ekosystemu wirtualnych aktywów i narodowej waluty cyfrowej Ukrainy.

SAN FRANCISCO, 4 stycznia 2021 r. /PRNewswire/ -- W dniu 28 grudnia Ministerstwo Transformacji Cyfrowej Ukrainy i Fundacja Rozwoju Stellar (SDF) podpisały porozumienie o współpracy, w ramach którego podejmą działania ukierunkowane na opracowanie strategii wirtualnych aktywów na Ukrainie.

W ramach porozumienia Ministerstwo Transformacji Cyfrowej i SDF podejmą działania ukierunkowane na stworzenie nowoczesnej infrastruktury rynku wirtualnych aktywów oraz umocnienie pozycji Ukrainy jako kraju innowacji cyfrowej na rynku finansowym Europy Wschodniej.

„Ministerstwo Transformacji Cyfrowej pracuje nad stworzeniem prawniczego środowiska rozwoju wirtualnych aktywów na Ukrainie. Wierzymy, że nasza współpraca z Fundacją Rozwoju Stellar przyczyni się do rozwoju branży wirtualnych aktywów i zintegrowania jej z globalnym ekosystemem finansowym ‒ powiedział Oleksandr Bornyakov, wiceminister transformacji cyfrowej ds. rozwoju technologii Informacyjnych. - Kolejnym ważnym elementem współpracy jest wspieranie rozwoju infrastruktury narodowej waluty cyfrowej Ukrainy. Większość spośród wiodących krajów na świecie rozwija własne narodowe waluty cyfrowe. Narodowy Bank Ukrainy od 2017 roku analizuje możliwość wdrożenia cyfrowej waluty banku centralnego (ang. central bank digital currency, CBDC), co dowodzi dążeniom Ukrainy do przyjęcia jednego z głównych trendów finansowych. Jako Ministerstwo pragniemy zapewnić, że nasz kraj będzie przystosowany do innowacji technologicznej i konkurencji na rynku finansowym Europy Wschodniej".

Porozumienie przewiduje następujące kluczowe aspekty, na których skupią się partnerzy:

współpraca w zakresie rozwoju rynku wirtualnych aktywów na Ukrainie;

udzielenie wsparcia dla projektów związanych z wirtualnymi aktywami;

wdrożenie i uregulowanie obiegu stabilnej kryptowaluty na Ukrainie; oraz

wspieranie rozwoju waluty cyfrowej Banku Centralnego na Ukrainie.

„Uważamy, że aktywa cyfrowe i narodowe waluty cyfrowe to jedna z najważniejszych innowacji naszych czasów, dlatego ekscytuje nas możliwość przyczynienia się do stworzenia infrastruktury aktywów cyfrowych na Ukrainie ‒ powiedział Denelle Dixon, dyrektor generalny i dyrektor wykonawczy Fundacji Rozwoju Stellar. - Pod przywództwem Ministerstwa Ukraina dowiodła swojego zaangażowania na rzecz stworzenia środowiska innowacji gospodarki cyfrowej. Z niecierpliwością oczekujemy rozpoczęcia współpracy z Ministerstwem i innymi interesariuszami, w ramach której dokonamy cyfryzacji hrywny, zapewnimy narzędzia i usługi dostępne w obrębie sieci Stellar mieszkańcom i przedsiębiorstwom z Ukrainy, a także otworzymy przed Ukrainą nowe możliwości nawiązania partnerstwa z podmiotami w obrębie ekosystemu Stellar".

Fundacja Rozwoju Stellar oficjalnie rozpocznie działania na Ukrainie w styczniu 2021 r.

O Stellar

Stellar to zdecentralizowana, szybka, skalowalna i odznaczająca się wyjątkowym stopniem zrównoważenia sieć produktów i usług finansowych. Jest to zarówno system transakcji międzywalutowych, jak i platforma emisji aktywów cyfrowych, zaprojektowana w celu połączenia światowej infrastruktury finansowej. Dziesiątki instytucji finansowych na świecie emitują aktywa i rozliczają płatności za pośrednictwem sieci Stellar, której zasięg przekracza już 4,7 mln kont.

O Fundacji Rozwoju Stellar

Fundacja Rozwoju Stellar (ang. Stellar Development Foundation, SDF) to organizacja typu non-profit, która wspiera rozwój opartej na otwartym oprogramowaniu sieci Stellar łączącej światową infrastrukturę finansową. Fundacja założona w 2014 r. pomaga utrzymać kod źródłowy Stellar, wspiera społeczności techniczne i biznesowe korzystające z sieci oraz przekazuje opinie organom regulacyjnym i instytucjom. Fundacja pragnie zapewniać sprawiedliwy dostęp do globalnego systemu finansowego za pośrednictwem sieci Stellar, w celu uwolnienia światowego potencjału gospodarczego z wykorzystaniem technologii blockchain.

