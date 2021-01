Le ministère ukrainien de la Transformation numérique développera des actifs virtuels et facilitera l'infrastructure des CBDC avec la Stellar Development Foundation

Le vice-ministre Oleksandr Bornyakov annonce un partenariat avec la Stellar Development Foundation pour faciliter le développement de l'écosystème des actifs virtuels et de la monnaie numérique nationale de l'Ukraine

SAN FRANCISCO, 5 janvier 2021 /PRNewswire/ -- Le 28 décembre, le ministère ukrainien de la Transformation numérique et la Stellar Development Foundation (SDF) ont signé un protocole d'accord et de coopération, dans lequel ils travailleront à l'élaboration d'une stratégie pour les actifs virtuels en Ukraine.

Dans le cadre de ce mémorandum, le ministère de la Transformation numérique et la SDF travailleront au développement d'une infrastructure moderne de marché des actifs virtuels et à l'amélioration du statut de l'Ukraine en tant que pays numérique innovant sur le marché financier d'Europe de l'Est.

« Le ministère de la Transformation numérique travaille à la création d'un environnement juridique pour le développement des actifs virtuels en Ukraine. Nous pensons que notre coopération avec la Stellar Development Foundation contribuera au développement de l'industrie des actifs virtuels et à son intégration dans l'écosystème financier mondial », a déclaré Oleksandr Bornyakov, vice-ministre de la Transformation numérique pour le développement des technologies de l'information. « Un autre aspect important de cette coopération est la contribution au développement de l'infrastructure pour une monnaie nationale numérique ukrainienne. La plupart des grands pays du monde développent leur propre monnaie numérique nationale. La Banque nationale d'Ukraine étudie la possibilité de mettre en place une CBDC depuis 2017. Cela démontre le mouvement de l'Ukraine vers l'une des principales tendances financières. Au ministère, nous aspirons à assurer l'adaptation de notre pays aux innovations technologiques et à la compétitivité du marché financier en Europe de l'Est. »

Le mémorandum décrit comme suit l'axe principal du partenariat :

coopérer pour le développement du marché des actifs virtuels en Ukraine ;

soutenir les projets liés aux actifs virtuels ;

mettre en œuvre et réglementer la circulation des pièces de monnaie en Ukraine ; et

faciliter le développement de la monnaie numérique de la Banque centrale en Ukraine .

« Nous pensons que les actifs numériques et les monnaies nationales numériques sont l'une des innovations les plus importantes de notre ère et nous sommes ravis de jouer un rôle dans la création de l'infrastructure des actifs numériques en Ukraine », a déclaré Denelle Dixon, PDG et directrice de la Stellar Development Foundation. « Par l'intermédiaire du ministère, l'Ukraine a démontré son engagement à favoriser un environnement d'innovation pour l'économie numérique. Nous sommes impatients de travailler avec le ministère et d'autres parties prenantes pour numériser la hryvnia, pour apporter des outils et des services basés sur Stellar à la population et aux entreprises d'Ukraine, et pour introduire de nouvelles opportunités de partenariat en Ukraine pour les entreprises de l'écosystème Stellar. »

La Stellar Development Foundation lancera officiellement son activité avec l'Ukraine en janvier 2021.

À propos de Stellar

Stellar est un réseau décentralisé, rapide, évolutif et unique en son genre pour les produits et services financiers. Il s'agit à la fois d'un système de transactions interdevises et d'une plateforme d'émission d'actifs numériques, conçue pour relier l'infrastructure financière mondiale. Des dizaines d'institutions financières dans le monde entier émettent des actifs et règlent des paiements sur le réseau Stellar, qui s'est développé pour atteindre plus de 4,7 millions de comptes.

À propos de Stellar Development Foundation

La Stellar Development Foundation (SDF) est une organisation à but non lucratif qui soutient le développement et la croissance de Stellar, un réseau open-source qui relie l'infrastructure financière mondiale. Fondée en 2014, la Fondation aide à maintenir la base de code de Stellar, soutient les communautés techniques et commerciales qui s'appuient sur le réseau, et sert de porte-parole aux régulateurs et aux institutions. La Fondation cherche à créer un accès équitable au système financier mondial, en utilisant le réseau Stellar pour débloquer le potentiel économique du monde grâce à la technologie des chaînes d'approvisionnement.

