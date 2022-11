Eine Fusion von zwei reichen Traditionen - die große Ankündigung von Toshiba TV

HONGKONG, 16. November 2022 /PRNewswire/ -- Die Liebe zum Fußball setzt sich von einer Generation zur nächsten fort und schafft eine reiche, historische Kultur, die Millionen von Menschen über diverse Grenzen hinweg vereint. In diesem Jahr tritt Toshiba TV als der offizielle Anbieter von Fernsehgeräten für den FIFA World Cup Qatar 2022™ auf.

Die fesselnde, lebensechte Optik von Toshiba-Fernsehern wird durch eine außergewöhnlich herzrührende Klangqualität ergänzt. Dies ermöglicht ein wahrhaft faszinierendes und realistisches Fußballerlebnis für den FIFA World Cup Qatar 2022™, aber das ist nicht das Ende der Liste. Benutzerfreundliche Technologien wie eine Smartphone-TV-Fernbedienung und Sprachsteuerung werden von den hochentwickelten Betriebssystemen ermöglicht, durch die sich Toshiba-Fernsehgeräte auszeichnen.

Durch die Zusammenarbeit mit der prominentesten Vereinigung in der Fußballkultur für ein Zuschauererlebnis der Superlative demonstriert Toshiba TV sein kontinuierliches Engagement für feine Handwerkskunst, Geschäftssinn und Sportsgeist. Diese Resonanz mit dem Geist des Fußballs findet lebendigen Ausdruck in den vielen Anerkennungen von Weltklasseveranstaltungen wie dem FIFA World CupTM für Toshibas Sortiment an hochklassigen OLED-, UHD- und Smart-Produkten.

Die Flagschiffprodukte von Toshiba TV waren dieses Jahr auf den Weltmärkten enorm erfolgreich. Im kommenden Jahr wird Toshiba TV seinem Status als der offizielle Anbieter für Fernsehgeräte für den FIFA World Cup Qatar 2022™ durch ein unvergessliches Zuschauererlebnis gerecht werden.

Informationen zum FIFA World Cup Qatar 2022™

Der FIFA World Cup Qatar 2022™ findet vom 20. November bis zum 18. Dezember in Katar statt. Es wird die 22. Veranstaltung dieser Weltmeisterschaft sein und die erste, die in der arabischen Welt gespielt wird. Die Auslosung für die Gruppenphase der Weltmeisterschaft fand am 1. April 2022 in Doha, Katar, statt, um den Ablauf des Wettkampfs vorzugeben. Die letzten drei Qualifikationsplätze wurden im Juni vergeben, wobei Wales, Australien und Costa Rica die 32 Teams komplettierten.

Informationen zu Toshiba TV

Toshiba TV hat eine 70-jährige Tradition in der Fertigung von Fernsehgeräten. Erfindungen und Innovation sind charakteristisch für das Unternehmen, und es hat viele Geräte auf den Markt gebracht, die weltweit oder japanweit erstmalige Funktionen boten. Seit seinen ersten Fernsehgeräten im Jahr 1952 hat Toshiba TV vielen Menschen auf der ganzen Welt durch seine hohe Bildqualität unvergessliche Erlebnisse und neue Fernsehstile geboten.

SOURCE Toshiba TV