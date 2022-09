Un estudio de Nielsen constata que la representación hispana a ambos lados de la cámara impulsa el atractivo para un maratón televisivo y la visibilidad cultural para los latinos y las nuevas audiencias

El 42 % de los programas de streaming más atractivos para un maratón televisivo de 2021 fueron directamente influenciados por los hispanos

NUEVA YORK, 14 de septiembre de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La inclusión del talento hispano delante y detrás de la cámara en los programas de streaming tiene una correlación directa con el atractivo para un maratón televisivo y la visibilidad cultural, es decir, la cuota de audiencia hispana* de los contenidos para los latinos y para todas las audiencias, según el último informe de Nielsen Diverse Intelligence Series (DIS): Latino Led Content and Viewers: The Building Blocks for Streaming Success (Contenido y espectadores latinos: las bases para el éxito del streaming).

En este análisis, el primero de su clase, el informe examinó los 530 programas más vistos en los Estados Unidos desde 2021 hasta el primer trimestre de 2022 para comprender mejor qué es lo que impulsa el atractivo para un maratón televisivo y la visibilidad cultural.

En el caso de los programas con representación hispana detrás de la cámara, la visibilidad cultural fue del 25.2 % en promedio, independientemente de la representación ante la cámara. Cuando un programa incluye representación hispana tanto detrás como delante de la cámara, la visibilidad cultural aumenta hasta el 34.2 %.

Los datos del informe también descubrieron que la representación hispana se correlaciona con el atractivo para un maratón televisivo, es decir, el número de episodios de programas de televisión que el público ve al día para cuantificar su propensión a consumir varios episodios seguidos.

Para los programas que incluían representación hispana frente a la cámara, las puntuaciones de atracción aumentaron. Cuando se observa el contenido con más atractivo para un maratón televisivo (una puntuación de 3 o más), el talento hispano tiene una contribución significativa. De un total de 134 programas con una puntuación de 3 o superior, 56 contaban con representación hispana. De todos los programas de streaming más atractivos para un maratón televisivo en 2021, la mitad incluía talento hispano.

"Está claro que la inclusión desempeña un papel importante en la capacidad de atracción y de visibilidad cultural de los contenidos para los latinos", dijo Stacie de Armas, vicepresidenta sénior de Diverse Insights and Initiatives de Nielsen. "También es significativo que los contenidos dirigidos por latinos no sólo sirven a las audiencias latinas, sino que atraen a nuevos espectadores y suscriptores a las plataformas, que permanecen más tiempo y consumen más contenidos, lo que demuestra el poder de los contenidos dirigidos por latinos".

El informe también descubrió que los contenidos liderados por latinos amplificaron el valor de las plataformas de streaming, porque las nuevas audiencias acudieron a ver esos programas y luego se quedaron a ver más del programa que los atrajo originalmente. De hecho, el 58 % de los nuevos públicos atraídos por estos repartos y producciones que incluyen a los latinos no eran hispanos.

El informe Latino Led Content and Viewers: The Building Blocks for Streaming Success incluye la siguiente información adicional:

El crecimiento del streaming impulsado por los latinos

Muchos estadounidenses se han inclinado por los contenidos en streaming, ya que las impresiones anuales hasta julio de 2022 aumentaron un 23 %. Entre los hispanos, sin embargo, las impresiones aumentaron un 22 % en el mismo periodo, mientras que sólo aumentaron un 20 % para el público blanco no hispano. El tiempo dedicado al streaming entre los hispanos ha aumentado en más de un 19 % con respecto al año pasado, ya que este público ha transmitido 33,500 millones de minutos de video a la semana hasta julio de 2022. Netflix y YouTube se encuentran entre las plataformas más populares entre los hispanos, ya que este público pasó un 24 % y un 57 % más de tiempo con estas plataformas, respectivamente, que los blancos no hispanos durante el mismo periodo.

Más formas de atraer a los latinos con el video a la carta con publicidad (AVOD)

Este año, la audiencia semanal de AVOD entre los hispanos ha aumentado un 23 %, lo que supone una importante oportunidad de marketing. Además, según el estudio de Nielsen 2022 Attitudes on Representation TV, el 49 % de los telespectadores hispanos se declaran más propensos a comprar a las marcas que se anuncian en contenidos inclusivos, especialmente cuando en los propios anuncios aparece alguien de su grupo de identidad.

Disminución de la representación y la precisión

A pesar del aumento de los contenidos disponibles y de la migración a los servicios de streaming, muchos hispanos siguen sin encontrar suficientes contenidos significativos con representación de la comunidad en la pantalla. De hecho, el público hispano cree que la representación ha disminuido en el último año. Además, el 41 % de los hispanos cree que la representación es inexacta, lo que supone un aumento de un punto porcentual respecto a 2021.

Los contenidos en español en streaming ofrecen mayor participación en la pantalla y atractivo para un maratón televisivo

Los contenidos más transmitidos que se originan en el idioma español tienen una puntuación promedio de atractivo para un maratón televisivo de 2.5, y casi la mitad son del género de drama, seguido por los thriller o aventura de acción.

