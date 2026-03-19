UNA GRAN VICTORIA CON AMERICA'S TIRE Y LA ASOCIACIÓN DE PHILADELPHIA UNION

FILADELFIA, 19 de marzo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El Philadelphia Union de la Major League Soccer y America's Tire, un minorista independiente líder de neumáticos y ruedas, anunciaron hoy una nueva asociación plurianual que permitirá que el minorista de neumáticos apoye de inmediato al equipo y se expanda a futuras temporadas.

America's Tire y Philadelphia Union

Durante la asociación de tres años, America's Tire servirá como minorista oficial de neumáticos de la Unión y recibirá una marca destacada en la azotea de Subaru Park junto con señalización visible a nivel de campo durante los partidos en casa. Además, la empresa participará en una serie de contenido digital y social con jugadores del Sindicato y servirá como socio de apoyo de la histórica Army-Navy Cup.

America's Tire abrió sus puertas en Filadelfia como los expertos en seguridad de neumáticos de confianza del área en 2024, y la compañía actualmente opera tres ubicaciones en el área, una de ellas en Burlington, Nueva Jersey.

"A medida que America's Tire continúa expandiendo su presencia en el noreste, nuestro objetivo es superar las expectativas de los clientes garantizando un soporte constante y confiable en cada interacción", compartió Tom Williams, director de experiencia de America's Tire.

"Nos complace dar la bienvenida a America's Tire como socio de Philadelphia Union", dijo Charlie Slonaker, director de Ingresos de Philadelphia Union. "A través de esta asociación, compartimos el compromiso de ayudar a mantener a nuestras comunidades seguras al crear conciencia sobre la seguridad de los neumáticos y la preparación de la carretera entre nuestros fanáticos".

Al embarcarse en esta asociación con el Philadelphia Union, America's Tire está ampliando su compromiso de apoyar y mantener seguros a los fanáticos del fútbol profesional en las carreteras. El minorista de neumáticos también se desempeña como minorista oficial de neumáticos de la Major League Soccer en su 31ª temporada, incluido el MLS All-Star Game y la MLS Cup.

En 20 mercados donde se encuentran los clubes locales de la MLS, incluido Filadelfia, y en muchos otros vecindarios de los EE. UU., America's Tire ofrece neumáticos, ruedas y limpiaparabrisas para la compra en línea o en la tienda y cuenta con equipos de expertos para manejar los controles de seguridad de los neumáticos o las necesidades de instalación.

Las tiendas cerca de la Unión de Filadelfia se encuentran en Exton y Whitehall, Pensilvania, así como en Burlington, Nueva Jersey.

Para obtener más información acerca de America's Tire y para encontrar una ubicación, visite americastire.com. Para más información sobre la Unión de Filadelfia, visite filadelfiaunion.com.

Acerca de America's Tire

America's Tire es el principal minorista independiente de neumáticos, ruedas y limpiaparabrisas. Fundada en 1960 por Bruce T. Halle, la compañía atiende a clientes en más de 1.250 tiendas en 40 estados. La compañía opera como Discount Tire en la mayor parte de los EE. UU. y como America's Tire en partes de California, Pensilvania y Nueva Jersey. Treadwell, la herramienta de recomendación de neumáticos en línea patentada por America's Tire, utiliza décadas de datos y hábitos de conducción individuales para recomendar los neumáticos adecuados para las necesidades únicas de cada conductor. America's Tire es el patrocinador principal del Ford Mustang No. 2 en la NASCAR Cup Series y el minorista oficial de neumáticos de la Major League Soccer. Para más información, visite www.americastire.com

Acerca del Philadelphia Union

El Philadelphia Union es un club de fútbol profesional innovador y con visión de futuro que compite en la Major League Soccer (MLS) y uno de los cinco equipos deportivos de las grandes ligas de Filadelfia. Impulsada por un apoyo sin precedentes de los fanáticos, la MLS otorgó los derechos de la franquicia de expansión de Filadelfia a Jay Sugarman en 2008 y el Sindicato inició su temporada inaugural en 2010. El club ha llegado a la final de la Lamar Hunt U.S. Open Cup en 2014, 2015 y 2018, y ha aparecido en los playoffs de la MLS Cup en 2011, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2025. En 2020, el Sindicato recibió el primer Supporters 'Shield del club después de terminar con el mejor récord de la temporada regular en la MLS. En 2022, el Union llegó a la final de la Copa MLS por primera vez en la historia del club. En 2023, el Union llegó a las semifinales de la Conferencia Este, convirtiéndose en el único equipo de la Conferencia Este en llegar a las semifinales en cuatro de las últimas cinco temporadas. En 2025, el Sindicato obtuvo su segundo Escudo de los Partidarios.

Philadelphia Union forma parte de la empresa matriz Union Sports and Entertainment LLC, que también opera Philadelphia Union II, Philadelphia Union Academy, Philadelphia Union Foundation y Philadelphia Union Youth Programs. Con el compromiso de desarrollar a los jóvenes, el Sindicato ha firmado 25 prospectos de la academia para contratos de jugadores locales.

El Union juega en Subaru Park en Chester, Pensilvania, a orillas del río Delaware. El estadio construido a medida es parte del exclusivo campus costero de la Unión, que cuenta con una planta de energía histórica reconstruida en un edificio de oficinas creativo de 400,000 pies cuadrados, un complejo de entrenamiento de vanguardia, más de siete acres de campos de práctica de grado profesional y el recientemente anunciado WSFS Bank Sportsplex, un complejo deportivo y recreativo de clase mundial los 365 días del año con una casa de campo cubierta y siete campos al aire libre.

Contactos con los medios

America's Tire

Rachel Baker

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Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2937694/America_s_Tire_and_Philadelphia_Union.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2852947/5872698/America_s_Tire_Logo.jpg

FUENTE Discount Tire