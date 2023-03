UNILEVER FOODS SOLUTIONS IDENTIFICA AS PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DE MENUS DO FUTURO

Novo Relatório de 2023 de Tendências dos Menus do Futuro (Future Menus Trend) se baseia em insights de mais de 1.600 chefs globais

ROTERDÃ, Holanda, 9 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A Unilever Food Solutions, líder global em serviço de alimentação profissional, divulgou hoje seu primeiro relatório de 2023 de Tendências dos Menus do Futuro, desenvolvido em colaboração com mais de 1.600 chefs em mais de 21 países. O relatório foi lançado em um evento para os principais chefs e especialistas da indústria alimentícia no Hive, Centro de Inovação em Alimentos da Unilever em Wageningen, Holanda, bem como por meio de uma transmissão ao vivo.

O prato de couve de Bruxelas grelhada coberta com pasta de pimenta vermelha coreana (gochujang) mostrado aqui é apenas um exemplo de como a tendência de IRRESISTABLE VEGETABLES pode ganhar vida, o que é uma das oito tendências identificadas no Relatório de Tendências de Menus do Futuro de 2023 da Unilever O relatório foi desenvolvido para inspirar Chefs de todo o mundo com soluções práticas para seus menus.

As oito principais tendências identificadas no relatório de 2023 de Tendências dos Menus do Futuro são Modern Comfort Food (Comida Confortável Moderna), Irresistible Vegetables (Vegetais Irresistíveis), Wild & Pure (Selvagem e Puro), Flavor Contrasts (Contrastes de Sabor), Feel-Good Food (Comida que Faz Bem), The New Sharing (O Novo Compartilhamento), Mindful Proteins (Proteínas Conscientes) e Low-Waste Menus (Cardápios com Pouco Desperdício).

"Identificar as tendências globais mais populares é fundamental em nossa busca para fornecer soluções para chefs, que estão enfrentando desafios que vão desde a escassez de mão de obra até o enfrentamento de questões de sustentabilidade, como o desperdício de alimentos", disse Hanneke Faber, presidente de Nutrição da Unilever. "Com o lançamento do relatório deTendências dos Menus do Futuro, a Unilever Food Solutions não está apenas compartilhando tendências futuras, mas também oferecendo insights baseados em soluções e receitas adaptáveis para inspirar chefs e ajudá-los a se sentirem preparados para o futuro".

A Unilever Food Solutions ancorou o Relatório de Tendências dos Menus do Futuro de 2023 em torno de oito temas principais com base em dados globais, contribuições abrangentes de mais de 1.600 chefs, análises globais de mídia social e a experiência de centenas de chefs que oferecem aplicações práticas e reais.

Todas as oito tendências incluem receitas, ingredientes e técnicas sugeridas para oferecer soluções tangíveis para chefs e operadores de alimentos.

Sobre a Unilever Food Solutions:

A Unilever Food Solutions (UFS) tem orgulho de fazer parte da Unilever, uma das principais fornecedoras mundiais de bens de consumo de rápida movimentação. Como o negócio dedicado de serviços alimentícios profissionais da Unilever que opera em 76 países em todo o mundo, a UFS lidera o setor no fornecimento de ingredientes alimentares profissionais inovadores e de alta qualidade e serviços de valor agregado. Criada por 250 chefs profissionais e cobrindo 50 cozinhas, em 200 milhões de pratos por dia, a UFS apresenta marcas fortes, como Knorr Professional, Hellmann's, Vegetarian Butcher e Carte d'Or, e pessoas empreendedoras talentosas que trabalham em estreita colaboração com chefs e parceiros de distribuição todos os dias. A UFS é uma empresa global inspiradora, oferecendo produtos e serviços criados por chefs para chefs, com o objetivo de fazer isso de forma sustentável. Para mais informações, acesse http://www.ufs.com/

Sobre a Unilever:

A Unilever é uma das principais fornecedoras mundiais de produtos de Beleza e Bem-Estar, Cuidados Pessoais, Higiene Doméstica, Nutrição e Sorvetes, com vendas em mais de 190 países e produtos usados por 3,4 bilhões de pessoas todos os dias. Contamos com 148.000 funcionários e geramos vendas de € 60,1 bilhões em 2022.

Nossa visão é ser o líder global em negócios sustentáveis e demonstrar como nosso modelo de negócios voltado para o futuro impulsiona o desempenho superior. Temos uma longa tradição de ser um negócio progressista e responsável.

A Unilever Compass, nossa estratégia de negócios sustentável, foi criada para nos ajudar a oferecer um desempenho superior e impulsionar o crescimento sustentável e responsável, ao:

melhorar a saúde do planeta;

melhorar a saúde, a confiança e o bem-estar das pessoas;

e contribuir para um mundo mais justo e socialmente inclusivo.

Para mais informações sobre a Unilever e nossas marcas, acesse www.unilever.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2018860/Unilever_Future_Menu_Trends_Report_2023.jpg

FONTE Unilever

SOURCE Unilever