Unilumin et Huawei ont dévoilé conjointement la solution commune Smart Pole Site au MWC 2024

BARCELONE, Espagne, 1er mars 2024 /PRNewswire/ -- Au MWC 2024, un événement annuel de premier plan dans l'industrie internationale des télécommunications, Unilumin Group Co., Ltd. (Unilumin), en collaboration avec Huawei a dévoilé la solution commune Smart Pole Site pour accélérer la transformation des villes intelligentes grâce aux TIC.

Smart Pole Site Joint Solution Launch Ceremony

M. Larry Li, vice-président d'Unilumin, a prononcé le discours d'ouverture, intitulé « Intégration multiple, collaboration en matière d'intelligence collective, pour créer le neurone de la ville intelligente ». Larry Li, Eric He, directeur général de l'unité commerciale des sites numériques chez Huawei, et Cui Dongfeng, directeur des solutions de sites numériques chez Huawei, ont présenté ensemble la solution commune Smart Pole Site.

En tant qu'entreprise leader dans l'industrie des LED, Unilumin s'est profondément engagée à faire progresser les technologies telles que les big data 5G, la visualisation à ultra-haute résolution et les poteaux intelligents multifonctionnels. Les experts de l'industrie estiment que cette innovation collaborative va redéfinir l'intelligence et la gouvernance urbaines.

S'appuyant sur le portefeuille de solutions de Huawei pour les sites de poteaux intelligents, cette solution est conçue pour promouvoir la construction de villes intelligentes qui mettent l'accent sur des opérations urbaines sûres, durables, intelligentes et efficaces, sur une meilleure gouvernance des villes et sur une gestion complète de la détection des villes.

Sécurité : Plusieurs services partagent la station et le réseau. Grâce à la technologie de découpage des réseaux optiques et IP, une seule fibre est utilisée pour plusieurs réseaux. Cela permet un accès intégré aux réseaux de service, tels que les réseaux de contrôle. L'authentification bidirectionnelle est effectuée entre le terminal de ligne optique (OLT) et l'unité de réseau optique (ONU) pour empêcher la falsification du dispositif et assurer la fiabilité de la transmission. L'hyperfréquence sans fil permet une large bande passante, une faible latence et un câblage sans tranchée, ce qui réduit les coûts de construction d'un site unique de 60 %.

Durabilité : L'éclairage intelligent permet d'économiser de l'énergie. Les communications (HPLC), les lampadaires numériques peuvent être rapidement mis à niveau sans qu'il soit nécessaire de les câbler. La détection radar et les passerelles Edge intelligentes permettent un éclairage automatique à la demande.

Intelligence : Réponse efficace en cas d'incident. Grâce à des portefeuilles tels que Huawei Cloud, l'écosystème d'algorithmes, la gestion unifiée de l'IoT et les passerelles intelligentes, cette solution permet une analyse algorithmique multiscénarios et multiappareils et une interconnexion intelligente des capacités de détection IoT. Cela permet d'accélérer considérablement la réponse aux incidents et de rationaliser la gouvernance des villes.

Efficacité : Exploitation et maintenance automatisées. Basée sur les passerelles intelligentes, les modules de communication HPLC et la plateforme de développement d'algorithmes à guichet unique, la solution prend en charge la détection des pannes à distance en temps réel et la localisation précise des pannes, ce qui réduit les coûts et améliore l'efficacité de l'exploitation et de la maintenance.

La solution commune Smart Pole Site marque non seulement une nouvelle étape dans la construction des villes intelligentes, mais annonce aussi une transformation plus efficace et plus intelligente de la gouvernance urbaine.

Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter : https://www.unilumin.com/