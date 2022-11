UNIQLO dévoilera le salon LifePark de 1 000 mètres carrés lors de l'exposition CIIE 2022

Une présentation de nouvelles façons de vivre par l'intermédiaire de l'art et de la science de LifeWear

SHANGHAI et TOKYO, 7 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Le détaillant mondial de vêtements UNIQLO organisera un salon immersif LifePark de 1 000 mètres carrés à la China International Import Expo (CIIE) 2022, qui aura lieu du 5 au 10 novembre à Shanghai. Le LifePark d'UNIQLO présentera de nouvelles façons de vivre grâce à l'art et à la science de LifeWear dans quatre zones dédiées à la technologie, à la mode, à la qualité et à la durabilité. UNIQLO a également annoncé son intention d'ouvrir plus de 10 nouveaux magasins en Chine au mois de novembre.

Panoramic View of UNIQLO LifePark at CIIE 2022

« Depuis près de 30 ans, UNIQLO se développe avec l'industrie chinoise du vêtement, travaillant avec nos partenaires de production pour fournir des produits de haute qualité aux clients du monde entier. Nous sommes heureux de participer à l'exposition CIIE pour la troisième fois et de présenter l'évolution de produits tels que les vêtements thermiques HEATTECH, ultralégers, en polyester recyclé à 100 %, polaire[1], qui incarnent l'art et la science de la LifeWear, notamment en ce qui concerne les technologies innovantes et la durabilité. Nous nous réjouissons à l'idée de nouer des liens avec un plus grand nombre de clients en Chine et dans le monde entier pour découvrir de nouvelles façons de vivre », a déclaré Jalin Wu, directeur général du Fast Retailing Group et directeur du marketing d'UNIQLO Greater China.

Création d'un LifePark lors de l'exposition CIIE grâce à l'art et à la science de LifeWear

Le LifeWear UNIQLO est un vêtement de tous les jours, simple et de haute qualité, qui améliore la vie de tous avec un sens pratique de la beauté et un design sophistiqué. Inspiré par les concepts de LifeWear et Made for All, UNIQLO a créé LifePark – un lieu pour tous, à la CIIE de cette année, équipé d'installations qui véhiculent les différents aspects de LifeWear dans quatre zones : technologie, mode, qualité et durabilité.

Portée par la technologie et l'innovation, UNIQLO a construit une gamme d'articles d'hiver qui permettent aux clients de profiter confortablement de l'hiver et des climats plus froids. En plus de HEATTECH, des produits des gammes Ultra Light Down (ultralégers) et Hybrid Down (hybrides) sont élégants et gardent celui ou celle qui les portent au chaud.

Les visiteurs de la zone dédiée à la technologie seront accueillis immédiatement par l'innovation lorsqu'ils entreront, accueillis par une gigantesque installation de la première pièce maîtresse HEATTECH au monde de 2,5 mètres de haut. Bénéficiant d'une immense popularité auprès des clients depuis son lancement en 2003, HEATTECH est devenu synonyme de LifeWear. Au cours des 19 années qui se sont écoulées depuis, les vêtements d'intérieur souples et respirants sont devenus un élément essentiel de la garde-robe d'hiver.

La zone dédiée à la technologie met également en vedette le dernier modèle multifonctions de la gamme Ultra Light Down d'UNIQLO, avec des designs modernes de finition brillante et des blocs de couleur contrastés. Incroyablement léger, chaud, compact et agréable à porter, ce modèle est résistant à l'eau et comporte une doublure antistatique. En 2020, la création pionnière de la gamme Ultra Light Down a été désignée par Fortune comme étant l'une des 100 plus grandes créations modernes .

Conçue en collaboration avec son ambassadeur mondial de la marque et son snowboarder professionnel, Ayumu Hirano, Hybrid Down d'UNIQLO utilise une technologie de remplissage composite avec un rembourrage fonctionnel qui absorbe l'humidité pour générer de la chaleur. La gamme Hybrid Down d'UNIQLO offre des designs légers, flexibles et incroyablement chauds qui sont parfaits pour les jours d'hiver les plus froids.

Dans la zone dédiée à la durabilité de LifePark, UNIQLO présentera pour la première fois à la CIIE sa dernière polaire, avec un tissu en polyester à 100 % recyclé à partir de bouteilles en plastique. Cette réalisation est rendue possible grâce aux efforts combinés d'UNIQLO et de ses principaux partenaires fournisseurs. En plus de sa gamme de vêtements conçus à l'aide de la dernière technologie, UNIQLO vise à inspirer plus de personnes à porter des vêtements de qualité tout en prenant soin de la planète.

La zone dédiée à la mode de LifePark UNIQLO présentera en avant-première la prochaine collection UNIQLO et MARNI de la session d'hiver 2022, qui sortira en décembre. UNIQLO et MARNI continuent d'explorer ludiquement le conflit entre la pureté et le chaos avec les impressions psychédéliques des années 1960 et les designs de blocs de couleur. La fusion de la simplicité, du savoir-faire et de la créativité d'UNIQLO apporte une chaleur agréable aux jours froids d'hiver et revigore le style quotidien à l'aide de couleurs et d'énergie.

La zone dédiée à la qualité de LifePark présentera le chef d'œuvre d'UNIQLO - des articles de base qui continuent d'évoluer avec le temps. Les articles essentiels sur l'exposition comprennent des chemises, des bas et des soutiens-gorge sans fil pour montrer comment ceux-ci peuvent être améliorés chaque saison.

Les autres produits UNIQLO emblématiques exposés dans les quatre zones de LifePark comprennent les vestes de protection UV, les vêtements respirants AIRism, UT (T-shirt UNIQLO) et les vestes fonctionnelles BLOCKTECH.

UNIQLO a ouvert son premier magasin en Chine continentale en septembre 2002, et la société exploite actuellement plus de 900 points de vente dans plus de 200 villes du continent. Avec plus de 10 nouveaux magasins ouverts en novembre dans des villes comme Chongqing, ainsi que dans les provinces de Jiangsu, Zhejiang et Anhui, UNIQLO apporte des vêtements conçus avec une technologie de pointe et une qualité internationale à des millions de consommateurs dans toute la Chine.

[1] Le tissu est fait de polyester recyclé à 100 %.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1938200/image_1.jpg

SOURCE UNIQLO