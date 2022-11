UNIQLO stellt auf der CIIE 2022 einen 1.000 Quadratmeter großen LifePark vor

Vorführung neuer Wege für das Leben der Zukunft durch die Kunst und Wissenschaft von LifeWear

SHANGHAI und TOKIO, 7. November 2022 /PRNewswire/ -- Der weltweit tätige Bekleidungseinzelhändler UNIQLO wird auf der China International Import Expo (CIIE) 2022, die vom 5. bis 10. November in Shanghai stattfindet, einen 1.000 Quadratmeter großen LifePark eröffnen. Der UNIQLO LifePark wird neue Wege für das Leben der Zukunft durch die Kunst und Wissenschaft von LifeWear in vier Bereichen präsentieren: Technologie, Mode, Qualität und Nachhaltigkeit.UNIQLO hat außerdem angekündigt, im November mehr als 10 neue Geschäfte in ganz China zu eröffnen.

Panoramic View of UNIQLO LifePark at CIIE 2022

„Seit fast 30 Jahren wächst UNIQLO zusammen mit der chinesischen Bekleidungsindustrie und arbeitet mit unseren Produktionspartnern zusammen, um Kunden auf der ganzen Welt qualitativ hochwertige Produkte zu bieten. Wir freuen uns, zum dritten Mal an der CIIE teilzunehmen und die Entwicklung von Produkten wie HEATTECH-Thermokleidung, Ultra Light Down und Fleece aus 100 % recyceltem Polyester[1] zu präsentieren, die die Kunst und Wissenschaft von LifeWear verkörpern, insbesondere im Hinblick auf innovative Technologie und Nachhaltigkeit. Wir freuen uns darauf, mit mehr Kunden in China und auf der ganzen Welt in Kontakt zu treten, um neue Wege für das Leben der Zukunft zu beschreiten", sagte Jalin Wu, Fast Retailing Group Executive Officer und UNIQLO Greater China Chief Marketing Officer.

Schaffung eines LifeParks auf der CIIE durch die Kunst und Wissenschaft von LifeWear

UNIQLO LifeWear ist einfache, hochwertige Alltagskleidung, die das Leben aller Menschen mit einem praktischen Sinn für Schönheit und anspruchsvollem Design bereichert. Inspiriert von den Konzepten von LifeWear und Made for All, hat UNIQLO auf der diesjährigen CIIE den LifePark geschaffen – einen Ort für alle, der mit Installationen ausgestattet ist, die die verschiedenen Aspekte von LifeWear in vier Bereichen vermitteln: Technologie, Mode, Qualität und Nachhaltigkeit.

Angetrieben von Technologie und Innovation, hat UNIQLO eine Reihe von Winterartikeln entwickelt, die sicherstellen, dass sich seine Kunden im Winter und kälteren Klimazonen wohlfühlen. Zusätzlich zu HEATTECH halten Produkte wie Ultra Light Down und Hybrid Down den Träger oder die Trägerin auf stilvolle Weise warm.

Die Besucher der Technology Zone werden beim Betreten sofort mit Innovation begrüßt, denn in der Mitte der Ausstellung begegnet ihnen eine riesige Installation der weltweit ersten 2,5 Meter großen HEATTECH-Unterwäsche. HEATTECH erfreut sich seit seiner Einführung im Jahr 2003 großer Beliebtheit bei den Kunden und ist zum Synonym für LifeWear geworden. In den 19 Jahren, die seither vergangen sind, ist die atmungsaktive, flexible Unterwäsche zu einem festen Bestandteil der Wintergarderobe geworden.

In der Technology Zone wird auch UNIQLOs neuestes multifunktionales Ultra Light Down mit modernen kontrastierenden Farbblock- und Glanzdesigns vorgestellt, das unglaublich leicht, warm, kompakt und tragbar, wasserabweisend und mit antistatischem Futter ausgestattet ist. Die bahnbrechende Kreation von Ultra Light Down wurde von Fortune im Jahr 2020 als eines der 100 besten modernen Designs ausgezeichnet.

UNIQLO Hybrid Down wurde in Zusammenarbeit mit dem Global Brand Ambassador und Profi-Snowboarder Ayumu Hirano entwickelt und verwendet eine zusammengesetzte Füllungstechnologie aus Daunen und funktioneller Wattierung, die Feuchtigkeit absorbiert und Wärme erzeugt. UNIQLO Hybrid Down zeichnet sich durch leichtes, flexibles und unglaublich warmes Design aus, das selbst für die kältesten Wintertage geeignet ist.

In der Sustainability Zone des LifePark präsentiert UNIQLO zum ersten Mal auf der CIIE sein neuestes Fleece, dessen Stoff zu 100 % aus recyceltem Polyester aus Plastikflaschen besteht. Diese Errungenschaft wurde durch die gemeinsamen Anstrengungen von UNIQLO und seinen führenden Zulieferern ermöglicht. UNIQLO erweitert sein Angebot an Bekleidung, die unter Verwendung der neuesten Technologien entworfen wurde, und möchte mehr Menschen dazu inspirieren, hochwertige Bekleidung zu tragen und gleichzeitig etwas für unseren Planeten zu tun.

Die Fashion Zone im UNIQLO LifePark bietet eine Vorschau auf die kommende Winterkollektion 2022 von UNIQLO und MARNI, die im Dezember auf den Markt kommen wird. UNIQLO und MARNI erforschen weiterhin spielerisch das Aufeinandertreffen von Reinheit und Chaos mit psychedelischen Drucken und Farbblockdesigns der 1960er Jahre. Die Verschmelzung von UNIQLOs Schlichtheit, der Handwerkskunst und MARNIs Kreativität bringt behagliche Wärme an kalten Wintertagen und belebt das tägliche Styling mit Farbe und Energie.

In der Quality Zone des LifePark wird UNIQLO Masterpiece ausgestellt – dies sind grundlegende Artikel, die sich mit der Zeit weiterentwickeln. Wesentliche Artikel wie Hemden, Unterhosen und bügellose BHs werden ausgestellt, um zu zeigen, wie sie von Saison zu Saison verbessert werden können.

Weitere klassische UNIQLO-Produkte, die in den vier Zonen des LifePark ausgestellt werden, sind die UV-Schutzjacken, die atmungsaktive AIRism-Bekleidung, das UT (UNIQLO-T-Shirt) und die BLOCKTECH-Funktionsjacken.

UNIQLO eröffnete sein erstes Geschäft auf dem chinesischen Festland im September 2002, und zurzeit betreibt das Unternehmen über 900 Einzelhandelsgeschäfte in mehr als 200 Städten auf dem Festland. Mit mehr als 10 neuen Geschäften, die im November unter anderem in der Stadt Chongqing sowie in den Provinzen Jiangsu, Zhejiang und Anhui eröffnet werden, bringt UNIQLO Millionen von Verbrauchern in ganz China Bekleidung mit Spitzentechnologie und internationaler Qualität.

[1] Der Stoff besteht aus 100 % recyceltem Polyester.

