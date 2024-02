United Imaging annonce de nombreuses relations collaboratives au Moyen-Orient à Arab Health 2024

DUBAÏ, Émirats arabes unis, 2 février 2024 /PRNewswire/ -- Lors du salon Arab Health 2024, United Imaging, un leader mondial de la technologie médicale, a consolidé des partenariats cruciaux avec diverses entités de soins de santé et de technologie. Parmi ces entités, Prepaire Labs, une société de biotechnologie pionnière qui révolutionne la découverte de médicaments et la médecine personnalisée, collaborera avec la société pour tirer parti du produit révolutionnaire de United Imaging, le premier uEXPLORER TEP/CT à corps entier au monde. Carl Freer, président et fondateur de Prepaire, a déclaré : « L'acquisition de l'uEXPLORER va révolutionner la façon dont nous comprenons et traitons les maladies à un niveau personnalisé. »

Au cours de l'événement, un accord de partenariat substantiel a été conclu entre United Imaging et Al Mana Group, un pionnier dans le domaine de la santé au royaume d'Arabie saoudite. Cette collaboration de trois ans vise à bénéficier non seulement des offres technologiques haut de gamme, mais également de la coopération scientifique et de la recherche, renforçant constamment les progrès de la médecine au Moyen-Orient. Fondé en 1949, Al Mana Group est reconnu comme un pionnier dans le domaine de la santé au royaume d'Arabie saoudite. United Imaging et Al Mana Group ont convenu de promouvoir l'hôpital Al Mana en tant que site de référence stratégique et centre de formation pour l'IRM et la RD mobile au royaume d'Arabie saoudite et au Moyen-Orient. À l'avenir, les deux entreprises coopéreront de manière transparente dans la collaboration académique, organisant des ateliers et des séminaires, et encourageant le partage d'expériences, pour une amélioration des connaissances dans le domaine médical.

United Imaging a également conclu un partenariat stratégique avec le National Blood Cancer Center (NBCC), un centre de radiologie dûment établi et existant en vertu des lois du royaume d'Arabie saoudite. Ce partenariat couvre les installations du système, la coopération académique, l'organisation de séminaires, etc.

En outre, United Imaging a annoncé l'introduction du premier TEP/CT mobile en Irak en collaboration avec Al Warith. Cette innovation sur mesure est conçue pour fournir des soins de santé aux patients des régions éloignées, ouvrant la voie à une accessibilité accrue dans l'ensemble du pays. Le Dr Jusong Xia, président des affaires internationales chez United Imaging Healthcare, a déclaré : « Le fait de nouer des liens avec des professionnels de santé et des établissements de santé exceptionnels dans le monde entier est véritablement passionnant. Cette collaboration marque une étape significative vers l'innovation médicale au Moyen-Orient. Nous attendons avec impatience les résultats concrets de ces partenariats, qui favoriseront l'excellence et le progrès dans le domaine des soins de santé. »

Les prouesses de United Imaging en matière de technologie de pointe et d'innovation la positionnent de manière avantageuse pour ces collaborations. Au salon Arab Health 2024, la société a su capter l'attention du public avec la présentation de ses solutions d'imagerie médicale de pointe, notamment une première mondiale, l'IRM 5T corps entier à champ ultra-élevé, l'uMR Jupiter 5T, le système TEP/CT de nouvelle génération, l'uMI Panorama numérique TEP/CT à résolution ultra-haute TOF. Un large éventail de dispositifs d'imagerie médicale sophistiqués ont également été présentés. Ces technologies établissent de nouvelles normes en matière de précision et d'exactitude, réaffirmant le dévouement de United Imaging à faire progresser les soins de santé et l'imagerie médicale non seulement au Moyen-Orient, mais également dans le monde entier.

Progrès rapides au Moyen-Orient, expansion significative sur la scène mondiale

United Imaging s'efforce depuis longtemps de favoriser la croissance au Moyen-Orient et en Afrique. En 2019, United Imaging a établi son siège régional à Dubaï avec un personnel local compétent en marketing et en service à la clientèle pour satisfaire les demandes des consommateurs. En 2020, la société a établi une coopération stratégique approfondie avec l'American Hospital Dubai (AHD), l'un des principaux groupes hospitaliers privés du Moyen-Orient. Lors du salon Arab Health 2022, United Imaging avait annoncé l'établissement d'un partenariat étroit avec le King Hussein Cancer Center (KHCC) en Jordanie. L'année dernière, United Imaging a conclu un accord de partenariat avec I-ONE Nuclear Medicine & Oncology Center, et a également renforcé la coopération avec l'un des cinq principaux fournisseurs de produits médicaux en Arabie saoudite, Cigalah,

Au cours du salon, United Imaging a renforcé sa collaboration avec Longevous Beamtech, un fabricant pionnier de cyclotrons à usage médical. Les deux parties sont parvenues à un accord de coopération pour fournir des solutions complètes en termes d'équipements de médecine nucléaire, de produits radiopharmaceutiques et de services.

« Le Moyen-Orient et l'Afrique font traditionnellement partie des marchés étrangers importants de United Imaging, a déclaré le Dr Jusong Xia. Nos innovations haut de gamme ont atteint de nombreux pays du Moyen-Orient et d'Afrique au cours des dernières années. Un tel succès par une jeune entreprise peut sembler surprenant, mais nous l'avons fait. À l'avenir, nous renforcerons nos liens avec les principaux contributeurs médicaux et créerons une valeur ajoutée pour tous les clients, en respectant notre engagement : 'Apporter des soins de santé égaux pour tous'. »

En tant qu'innovateur mondial, United Imaging a connu rapidement une croissance significative sur la scène mondiale. À ce jour, plus de 12 000 hôpitaux et établissements dans plus de 60 pays et régions du monde utilisent plus de 26 000 produits United Imaging dans des contextes cliniques, notamment aux États-Unis, en Europe, au Japon, au Moyen-Orient, en Inde, en Asie du Sud-Est, en Afrique et en Amérique du Sud.

À propos de United Imaging Healthcare

United Imaging Healthcare a été fondée en 2011 avec l'engagement de fournir des produits d'imagerie médicale à haute performance, des équipements de radiothérapie, des instruments pour les sciences de la vie et des solutions numériques intelligentes à des clients mondiaux. Avec sa mission « Apporter des soins de santé égaux pour tous » et une vision de « mener l'innovation dans le domaine de la santé », United Imaging s'attache continuellement à créer plus de valeur pour ses clients et à améliorer l'accessibilité des équipements et services médicaux haut de gamme dans le monde entier grâce à des collaborations étroites avec des hôpitaux, des universités, des instituts de recherche et des partenaires industriels.