United Imaging Intelligence au congrès 2025 de la RSNA : une redéfinition de la médecine par les agents d'IA

SHANGHAI, 13 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Placé sous le thème de l'imagerie individuelle, le congrès 2025 de la RNSA (Radiological Society of North America) a mis la communauté radiologique au défi de repousser les frontières et de combler le fossé entre l'exigence de soins personnalisés et les disparités mondiales en matière de santé. Cette année, United Imaging Intelligence (UII), filiale spécialisée dans l'IA du groupe United Imaging, a formulé cette problématique en posant une question particulièrement opportune : « Les agents d'IA radiologues existent-ils ? » L'entreprise a invité les participants à découvrir une nouvelle génération d'agents d'IA capables de comprendre, de raisonner et d'agir sur l'ensemble du parcours de soins pour faire bénéficier les patients de soins de santé plus précis et plus accessibles.

La transformation numérique en action : les agents d'IA au service de l'imagerie médicale

La question « Les agents d'IA radiologues existent-ils ? » a été inspirée par uAI Insight, un agent d'IA de nouvelle génération tout juste lancé en Amérique du Nord, qui prend en charge l'imagerie des clichés au compte rendu. Suscitant un vif intérêt de la part des visiteurs du monde entier, uAI Insight a montré comment l'IA pouvait améliorer les flux de travail de diagnostic en intégrant le raisonnement clinique directement dans les comptes rendus. Alimenté par les grands modèles multimodaux d'UII, qui intègrent le langage, la vision et la parole, le système est capable de reconnaître des schémas complexes, d'établir des corrélations entre les principaux résultats et de générer des comptes rendus structurés avec clarté et précision. De nombreux participants se sont dits fortement enclins à collaborer avec UII à l'avenir.

Dans le cadre de uAI Insight, l'agent uAI de compte rendu de scanner thoracique a démontré sa capacité à détecter 73 maladies thoraciques à partir d'un seul scanner, avec une aire sous la courbe moyenne de 95 %. L'agent uAI de compte rendu d'IRM cérébrale a détecté 47 affections neurologiques à partir d'un seul scanner. Ensemble, ces outils annoncent la prochaine phase de l'IA médicale, qui transformera l'automatisation des tâches en partenariat intelligent entre l'humain et l'intelligence artificielle.

Le congrès 2025 de la RSNA a également marqué les débuts de l'agent uAI d'échographie, un système de bras robotique doté d'une IA incarnée pour un balayage autonome et un diagnostic assisté par l'intelligence artificielle. Interprétant les signaux visuels, tactiles et de pression en temps réel, l'agent a ajusté la position et la puissance de la sonde avec précision pour apporter au patient une expérience plus confortable et plus personnalisée.

Un écosystème unifié d'intelligence : l'hôpital numériquement intelligent de demain

Sur le stand, les visiteurs ont eu l'occasion de voir le déroulement de la collaboration avec les agents d'IA tout au long du flux de travail clinique. uAI Avatar, un assistant médical intelligent, a guidé les participants d'un bout à l'autre de leur parcours de prédiagnostic par la conversation naturelle. Pendant ce temps, l'agent uAI de gestion hospitalière contrôlait la qualité des clichés et des comptes rendus, évaluait les performances des équipements et transformait des données opérationnelles complexes en informations exploitables. Prenant en charge l'imagerie diagnostique, les soins chirurgicaux, les services aux patients, les activités hospitalières et la recherche clinique, ces agents illustrent la façon dont l'IA peut améliorer les soins à chaque étape du parcours du patient.

En développant ces interactions basées sur l'IA, UII a lancé le concept d'hôpital numériquement intelligent. Fondée sur les grands modèles médicaux multimodaux d'UII, alimentée par des années de collaboration clinique et soutenue par le portefeuille technologique complet de United Imaging, cette vision reflète un écosystème en évolution, dans lequel les technologies numériques et intelligentes remodèlent l'infrastructure, les logiciels et les opérations. Ces modèles permettent aux agents d'IA d'analyser, de raisonner et de prendre des décisions éclairées, tandis que l'IA incarnée apporte cette intelligence dans les tâches concrètes et dans l'interaction humaine naturelle. Il en résulte un hôpital qui apprend, s'adapte et évolue en permanence, à toutes les étapes des soins.

Le congrès 2025 de la RSNA a mis en évidence un changement fondamental : l'IA médicale dépasse les algorithmes traditionnels pour s'orienter vers des agents d'IA collaboratifs et autonomes, capables de réagir, de s'adapter et de coopérer. À la tête de son écosystème en pleine expansion, UII entraîne l'innovation industrielle vers des soins de santé plus intelligents, virtualisés, complets et personnalisés.

(Les produits et fonctionnalités mentionnés peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays, et leur disponibilité future ne peut être garantie. Toutes les applications d'IA présentées ne sont pas dotées du marquage CE ou approuvées par la FDA.)

