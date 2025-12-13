United Imaging Intelligence en RSNA 2025: redefiniendo la medicina con agentes de IA

SHANGHAI, 13 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Bajo el lema "Imaginando al individuo", RSNA 2025 desafió a la comunidad radiológica a explorar nuevas fronteras y cerrar la brecha entre la atención personalizada y las disparidades sanitarias globales. Este año, United Imaging Intelligence (UII), la filial de United Imaging Group centrada en IA, enmarcó esta visión con una pregunta oportuna: "Agente radiólogo: ¿Ya hemos llegado?". La compañía invitó a los asistentes a experimentar una nueva generación de agentes de IA capaces de comprender, razonar y actuar a lo largo de todo el proceso de atención, poniendo al alcance una atención médica más precisa y accesible.

Transformación digital en acción: imágenes médicas impulsadas por agentes de IA

La pregunta "Agente Radiólogo: ¿Ya hemos llegado?" se inspiró en uAI Insight, un agente de IA de última generación para la generación de imágenes y la generación de informes, que debuta en Norteamérica. Con gran interés entre visitantes de todo el mundo, uAI Insight demostró cómo la IA puede optimizar los flujos de trabajo de diagnóstico al integrar el razonamiento clínico directamente en los informes. Impulsado por los grandes modelos multimodales de UII, que integran lenguaje, visión y habla, el sistema reconoce patrones complejos, correlaciona hallazgos clave y genera informes estructurados con claridad y precisión. Muchos asistentes expresaron un gran interés en una futura colaboración con UII.

En uAI Insight, el Agente uAI para Informes de TAC de Tórax demostró la capacidad de detectar 73 enfermedades torácicas con una sola exploración, con un AUC promedio del 95 %. El Agente uAI para Informes de RMN Cerebral identificó 47 afecciones neurológicas en una sola exploración. Juntas, estas herramientas marcan la siguiente fase de la IA médica, a medida que el campo evoluciona de la automatización de tareas hacia la colaboración inteligente entre humanos e IA.

RSNA 2025 también marcó el debut del Agente uAI para Ultrasonido, un sistema de brazo robótico con IA incorporada que integra la exploración autónoma con el diagnóstico asistido por IA. Al interpretar señales visuales, táctiles y de presión en tiempo real, el agente ajustó la posición y la fuerza de la sonda con precisión, ofreciendo una experiencia más personalizada y delicada para el paciente.

Un ecosistema unificado de inteligencia: el "Hospital Digital Inteligente" del futuro

En todo el stand, los visitantes pudieron observar cómo los agentes de IA colaboran en todo el flujo de trabajo clínico. uAI Avatar, un asistente médico inteligente, guió a los asistentes a través de un proceso completo de prediagnóstico mediante conversación natural. Por su parte, el Agente uAI para la Gestión Hospitalaria supervisó la calidad de las imágenes y los informes, evaluó el rendimiento de los equipos y transformó datos operativos complejos en información práctica. Estos agentes abarcaron el diagnóstico por imagen, la atención quirúrgica, los servicios al paciente, las operaciones hospitalarias y la investigación clínica, demostrando cómo la IA puede optimizar la atención en cada etapa del proceso de atención del paciente.

A partir de estas interacciones impulsadas por IA, UII introdujo el concepto de "Hospital Digital Inteligente". Basada en los grandes modelos médicos multimodales de UII, entrenados a lo largo de años de colaboración clínica y respaldados por la completa cartera tecnológica de United Imaging, esta visión refleja un ecosistema en evolución donde las tecnologías digitales e inteligentes transforman la infraestructura, el software y las operaciones. Estos modelos permiten a los agentes de IA analizar, razonar y tomar decisiones informadas, mientras que la IA incorporada aplica esa inteligencia a las tareas del mundo real y a la interacción humana natural. El resultado es un hospital que aprende, se adapta y evoluciona continuamente en todas las etapas de la atención.

RSNA 2025 destacó un cambio crucial: la IA médica está trascendiendo los algoritmos tradicionales hacia agentes de IA colaborativos y autónomos que responden, se adaptan y conectan. Con su ecosistema en rápida expansión, UII lidera la innovación industrial hacia una era de la atención médica más inteligente, virtualizada, integral y personalizada.

(Los productos y las características mencionados podrían no estar disponibles en todos los países y no se puede garantizar su disponibilidad en el futuro. No todas las aplicaciones de IA presentadas cuentan con la marca CE o la autorización de la FDA).

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2844197/United_Imaging_Intelligence_at_RSNA_2025.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2844198/photo_United_Imaging_Intelligence_at_RSNA_2025.jpg