United Imaging Intelligence auf der RSNA 2025: Mit KI-Agenten die Medizin neu gestalten

SHANGHAI, 13. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Unter dem Motto „Imaging the Individual" (wörtlich: Abbildung des Individuums) forderte die RSNA 2025 die radiologische Fachgemeinschaft dazu auf, neue Grenzen auszuloten und die Lücke zwischen personalisierter Versorgung und globalen Gesundheitsungleichheiten zu schließen. In diesem Jahr stellte United Imaging Intelligence (UII), die auf KI spezialisierte Tochtergesellschaft der United Imaging Group, diese Vision mit einer aktuellen Frage in den Mittelpunkt: „Agent Radiologist: Are We There Yet?" (sinngemäß: „Radiologe als Agent: Sind wir schon so weit?"). Das Unternehmen lud Teilnehmer ein, eine neue Generation von KI-Agenten kennenzulernen, die in der Lage sind, über den gesamten Versorgungspfad hinweg zu verstehen, zu argumentieren und zu handeln und so eine präzisere und zugänglichere Gesundheitsversorgung in greifbare Nähe zu bringen.

Digitale Transformation in der Praxis: Medizinische Bildgebung mit KI-Agenten

Die Frage „Agent Radiologist: Are We There Yet?" wurde von uAI Insight inspiriert, einem KI-Agenten der nächsten Generation für den durchgängigen Prozess von der Bildgebung bis zum Befund, der in Nordamerika seine Premiere feierte. uAI Insight stieß bei Besuchern aus aller Welt auf großes Interesse und demonstrierte, wie KI diagnostische Arbeitsabläufe verbessert, indem sie klinisches Denken direkt in den Befundbericht integriert. Auf der Grundlage der großen multimodalen KI-Modelle von UII, die Text, Bildinformationen sowie Sprache kombinieren, erkennt das System komplexe Muster, setzt zentrale Befunde zueinander in Beziehung und erstellt strukturierte Berichte mit hoher Klarheit sowie Präzision. Viele Teilnehmer bekundeten großes Interesse an einer künftigen Zusammenarbeit mit UII.

Im Rahmen von uAI Insight hat der uAI Agent for Chest CT Reporting zur Erstellung von Thorax-CT-Befundberichten die Fähigkeit bewiesen, 73 Thoraxerkrankungen aus einem einzigen Scan mit einer durchschnittlichen AUC von 95 % zu erkennen. Der uAI Agent for Brain MRI Reporting zur Erstellung von Befundberichten für MRT-Aufnahmen des Gehirns identifizierte 47 neurologische Erkrankungen anhand eines Scans. Gemeinsam stehen diese Lösungen für die nächste Phase der medizinischen KI, da sich das Fachgebiet von der reinen Automatisierung einzelner Aufgaben hin zu einer intelligenten Partnerschaft zwischen Mensch und KI entwickelt.

Auf der RSNA 2025 feierte zudem der uAI Agent for Ultrasound im Bereich Ultraschall seine Premiere, ein verkörpertes KI-System mit Roboterarm, das autonomes Scannen mit KI-gestützter Diagnostik kombiniert. Indem er visuelle, taktile und Drucksignale in Echtzeit auswertete, passte der Agent Sondenposition sowie Anpressdruck präzise an und sorgte so für ein schonenderes und stärker personalisiertes Patientenerlebnis.

Ein einheitliches Ökosystem intelligenter Lösungen: das „Digitelligent Hospital" von morgen

Am gesamten Messestand konnten Besucher sehen, wie KI-Agenten in den klinischen Arbeitsabläufen zusammenarbeiten. uAI Avatar, ein intelligenter medizinischer Assistent, führte Teilnehmer mithilfe natürlicher Konversation durch einen durchgängigen Vor-Diagnose-Prozess. Währenddessen überwachte der uAI Agent for Hospital Management für die Krankenhausverwaltung die Qualität von Bildgebung und Befundberichten, bewertete die Leistungsfähigkeit der Geräte und wandelte komplexe Betriebsdaten in umsetzbare Erkenntnisse um. Diese Agenten kamen in Bereichen von der diagnostischen Bildgebung über operative Versorgung, Patientendienste und Krankenhausbetrieb bis hin zur klinischen Forschung zum Einsatz und zeigten, wie KI die Versorgung in jeder Phase des Behandlungspfads verbessern kann.

Aufbauend auf diesen KI-gesteuerten Interaktionen stellte UII das Konzept des „Digitelligent Hospital" vor, eines digitalen, intelligenten Krankenhauses der Zukunft. Diese Vision basiert auf den großen multimodalen medizinischen KI-Modellen von UII, die über viele Jahre klinischer Zusammenarbeit trainiert wurden, und wird durch das umfassende Technologieportfolio von United Imaging unterstützt. Sie steht für ein sich wandelndes Ökosystem, in dem digitale und intelligente Technologien Infrastruktur, Software und Abläufe neu gestalten. Diese Modelle befähigen KI-Agenten, zu analysieren, zu argumentieren sowie fundierte Entscheidungen zu treffen, während verkörperte KI diese Intelligenz in reale Aufgaben und natürliche menschliche Interaktionen einbringt. Das Ergebnis ist ein Krankenhaus, das kontinuierlich lernt, sich anpasst und in allen Phasen der Pflege weiterentwickelt.

RSNA 2025 unterstrich einen entscheidenden Wandel: Medizinische KI entwickelt sich über klassische Algorithmen hinaus hin zu kooperativen, autonomen KI-Agenten, die reagieren, sich anpassen und vernetzen. Mit seinem sich schnell erweiternden Ökosystem treibt UII die industrielle Innovation hin zu einer intelligenteren, virtualisierten, umfassenderen und stärker personalisierten Ära der Gesundheitsversorgung voran.

(Diese Produkte und Funktionen sind möglicherweise nicht in allen Ländern verfügbar; eine zukünftige Verfügbarkeit kann nicht garantiert werden. Nicht alle vorgestellten KI-Anwendungen sind CE-gekennzeichnet oder von der FDA zugelassen.)

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2844197/United_Imaging_Intelligence_at_RSNA_2025.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2844198/photo_United_Imaging_Intelligence_at_RSNA_2025.jpg