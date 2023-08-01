Univar Solutions завершает сделку с Apollo Funds

Президент и генеральный директор компании Univar Solutions Дэвид Джукс (David Jukes) заявил следующее: «Завершение этой сделки начинает новую главу для Univar Solutions, далее укрепляя наши позиции в качестве одного из ведущих мировых поставщиков химических веществ и ингредиентов, повышая гибкость операций и предлагая возможности роста в интересах клиентов, поставщиков, сотрудников и отрасли. Я очень рад оказаться в таком выгодном положении благодаря нашему широкому ассортименту продукции и расширению присутствия на целевых рынках, превосходному клиентскому обслуживанию, ведущим цифровым инструментам и расширенному спектру услуг».

Партнер Apollo Private Equity Сэм Файнштейн (Sam Feinstein) заявил: «Мы рады сотрудничать с Дэвидом и талантливой командой Univar Solutions над развитием прочной основы и успешным внедрением инноваций с использованием нашего обширного опыта в данной отрасли. Мы твердо убеждены в потенциале Univar и с нетерпением ждем начала ряда интересных инициатив, направленных на ускорение роста компании».

Детали сделки

В соответствии с условиями сделки аффилированное лицо Apollo Funds приобрело все находящиеся в обращении акции Univar Solutions. Акционеры имеют право получить по 36,15 доллара США за каждую обыкновенную акцию Univar Solutions (UNVR). По завершении сделки обыкновенные акции Univar Solutions больше не будут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Консультанты

Goldman Sachs & Co. LLC и Deutsche Bank Securities Inc. выступали в качестве консультантов по финансовым вопросам Univar Solutions, а Wachtell, Lipton, Rosen & Katz выступали в качестве главного консультанта Univar Solutions.

Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP выступали в качестве юридического консультанта Apollo Funds.

J.P Morgan Securities LLC выступали в качестве ведущего финансового консультанта Apollo. BMO Capital Markets, BNP Paribas Securities Corp., Credit Suisse, Guggenheim Securities, LLC, HSBC Securities (USA) Inc., Mizuho Securities USA LLC, RBC Capital Markets, LLC и Wells Fargo Securities, LLC выступали в качестве финансовых консультантов Apollo.

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP выступали в качестве ведущего финансового консультанта ADIA.

Заявления о перспективах

Настоящее сообщение содержит заявления о перспективах согласно определению этого термина в разделе 27A Закона о ценных бумагах 1933 года в действующей редакции, и в разделе 21E Закона о биржах ценных бумаг 1934 года в редакции Закона о реформе судопроизводства по частным ценным бумагам 1995 года. В заявлениях о перспективах, как правило, используются такие слова как «считает», «ожидает», «может», «будет», «должен», «мог бы», «стремится», «намеревается», «планирует», «оценивает», «прогнозирует», «ожидает» или другие аналогичные термины. Все заявления о перспективах, сделанные в настоящем сообщении, подразумевают использование таких осторожных формулировок.

Заявления о перспективах подвержены известным и неизвестным рискам и неопределенностям, многие из которых могут оказаться вне контроля компании. Потенциальные факторы, которые могут повлиять на такие заявления о перспективах, включают, в частности, общие экономические условия, в частности, колебания в промышленном производстве и потреблении, а также сроки и масштабы экономического спада; значительные изменения в бизнес-стратегиях производителей или в операциях клиентов; повышение конкурентного давления, в том числе в результате консолидации конкурентов; потенциальные нарушения логистических цепочек; существенные изменения цен, спроса и доступности химического сырья; потенциальные инциденты в сфере кибербезопасности, включая нарушения безопасности; уровень задолженности Компании, ограничения, налагаемые ее долговыми инструментами и расходами на их обслуживание, а также ее способность получать дополнительное финансирование; широкий спектр законов и нормативно-правовых актов, касающихся деятельности Компании, включая различные законы и нормативные акты в области охраны окружающей среды, охраны здоровья и безопасности, а также изменения в налоговом законодательстве; неспособность генерировать достаточный оборотный капитал; транспортные проблемы, включая повышение транспортных расходов и топливных расходов, изменения в отношениях компании со сторонними поставщиками транспортных услуг, а также возможность привлечения и удержания водителей; несчастные случаи, нарушения безопасности, ущерб окружающей среде, проблемы с качеством продукции, сбои в доставке или опасности и риски, связанные с его деятельностью и опасными материалами, с которыми он работает; потенциальная неспособность обеспечить надлежащее страховое покрытие; текущие судебные разбирательства, потенциальные претензии и напоминания об ответственности за продукцию и другие экологические, правовые и нормативные риски; проблемы, связанные с международными операциями; подверженность процентных ставок и колебаниям валютных курсов; неспособность интегрировать предприятия и системы компаний, которые она приобретает, включая нереализацию ожидаемых выгод от таких приобретений; возможное обесценение деловой репутации и нематериальных активов; ее способность привлекать или удерживать квалифицированную и прочую рабочую силу; негативные изменения, влияющие на ее пенсионные планы и пенсии, выплачиваемые несколькими работодателями; перебои в работе, связанные с деятельностью охваченных профсоюзами сотрудников; ее способность реализовывать свои инициативы и цели, связанные с экологическими, социальными и управленческими вопросами («ESG»), а также растущую юридическую и нормативную направленность на ESG; последствия, вызванные конфликтом в Украине или связанной с ним геополитической напряженностью; способность Компании успешно восстановиться после стихийного бедствия или других проблем с бесперебойностью деятельности, вызванных ураганом, наводнением, землетрясением, терактом, войной, конфликтом, пандемией, нарушением безопасности, кибератакой, отключением электроэнергии, сбоем связи или другими природными или антропогенными событиями, включая возможность удаленной работы во время длительных сбоев, таких как пандемия COVID-19; последствия кризисов в области здравоохранения (таких как пандемия COVID-19), а также любые соответствующие стратегии и действия компании или правительства по защите здоровья и безопасности отдельных лиц, а также государственной политики или действий по поддержанию функционирования национальной или глобальной экономики и рынков, включая любой карантин, «укрытие на месте», «пребывание дома», сокращения кадров, социальное дистанцирование, приостановку деятельности или аналогичные действия и политику; действия третьих лиц, включая государственные учреждения; и другие факторы, описанные в документах, представленных Компанией в Комиссию по ценным бумагам и биржам. Дополнительную информацию о факторах, которые могут привести к существенному отличию фактических результатов и событий от предполагаемых в настоящем документе, можно найти в последнем годовом отчете компании по форме 10-K за финансовый год, закончившийся 31 декабря 2022 года, а также в других документах, представленных Компанией в Комиссию по ценным бумагам и биржам, включая последующие текущие отчеты по форме 8-K и квартальные отчеты по форме 10-Q. Мы предупреждаем вас о том, что информация о перспективах, представленная в настоящем сообщении, не является гарантией будущих событий или результатов и что фактические события или результаты могут существенно отличаться от информации о перспективах, содержащейся в настоящем сообщении.

Любые заявления о перспективах отражают мнения Компании только на дату настоящего сообщения и не должны рассматриваться как представляющие мнения Компании на любую последующую дату, и Компания не несет каких-либо обязательств, кроме предусмотренных законодательством, по обновлению каких-либо заявлений о перспективах.

Информация о компании Univar Solutions

Univar Solutions — один из ведущих мировых дистрибьюторов специализированных химических веществ и ингредиентов, представляющий один из лучших ассортиментов продукции ведущих мировых производителей. Благодаря самому большому в отрасли парку частных транспортных средств и техническим специалистам по продажам, непревзойденным логистическим ноу-хау, глубоким знаниям рынка и нормативно-правового регулирования, разработке составов и рецептов, а также ведущим цифровым инструментам компания имеет хорошие возможности для предложения индивидуальных решений и дополнительных услуг для широкого спектра рынков, отраслей и приложений. Выполняя свою задачу по поддержанию здоровья, питания, чистоты и безопасности населения, компания Univar Solutions стремится помогать клиентам и поставщикам внедрять инновации и сосредоточиться на проекте Growing Together. Подробная информация о компании представлена на сайте univarsolutions.com.

Информация о компании Apollo

Apollo — динамично развивающаяся транснациональная компания по управлению альтернативными активами. В своей деятельности по управлению активами мы стремимся обеспечивать своим клиентам избыточную прибыль по всему спектру соотношений рисков и выгод, от инвестиционного класса до частного капитала, уделяя особое внимание трем бизнес-стратегиям: доходность, гибридность и рациональность. На протяжении более трех десятилетий деятельности в области инвестиций на нашей полностью интегрированной платформе мы удовлетворяем потребности наших клиентов в получении пенсионных доходов и финансовых прибылей и предоставляем компаниям инновационные решения для роста. С помощью сервиса Athene, специализирующегося на предоставлении пенсионных услуг, мы оказываем помощь клиентам в достижении финансовой безопасности, предоставляя комплекс пенсионных сберегательных продуктов и выполняя функции поставщика комплексных решений для учреждений. Наш настойчивый, творческий и грамотный подход к инвестированию позволяет нашим клиентам, а также компаниям, в которые мы инвестируем, нашим сотрудникам и социальным группам, на которые влияет наша деятельность, расширять возможности и достигать положительных результатов. По состоянию на 31 марта 2023 года компания Apollo имела в своем распоряжении активы на сумму около 598 млрд долларов США. Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу: www.apollo.com.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2166570/Univar_Solutions_Inc.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2166571/Univar_Solutions_Inc_2.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2166572/Univar_Solutions_Inc_3.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1094780/UnivSol_Logo.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2032494/Apollo_Logo.jpg

SOURCE Univar Solutions Inc.

× Modal title

PRN Top Stories Newsletters Sign up to get PRN’s top stories and curated news delivered to your inbox weekly! Enter Your Email Select Country Select Country Submit Thank you for subscribing!



Our newsletters contain tracking pixels to help us deliver unique content based on each subscriber's engagement and interests. For more information on how we will use your data to ensure we send you relevant content please visit our By signing up you agree to receive content from us.Our newsletters contain tracking pixels to help us deliver unique content based on each subscriber's engagement and interests. For more information on how we will use your data to ensure we send you relevant content please visit our PRN Consumer Newsletter Privacy Notice . You can withdraw your consent at any time in the footer of every email you'll receive.



Unsere Newsletter enthalten Zählpixel, die die Lieferung einzigartiger Inhalte in Bezug auf das Abonnement und die Interessen der einzelnen Abonnenten ermöglichen. Weitere Informationen über die Verwendung Ihrer Daten im Hinblick auf die Zusendung von relevanten Inhalten, finden Sie in unserer Mit Ihrer Anmeldung erklären Sie sich damit einverstanden, Inhalte von uns zu erhalten.Unsere Newsletter enthalten Zählpixel, die die Lieferung einzigartiger Inhalte in Bezug auf das Abonnement und die Interessen der einzelnen Abonnenten ermöglichen. Weitere Informationen über die Verwendung Ihrer Daten im Hinblick auf die Zusendung von relevanten Inhalten, finden Sie in unserer PRN Consumer Newsletter Privacy Notice . Ihre Zustimmung können Sie jederzeit in der Fußzeile jeder erhaltenen E-Mail widerrufen.



Notre newsletter contient des pixels espions nous permettant la fourniture à chaque abonné, d’un contenu unique en lien avec ses souscriptions et intérêts. Pour de plus amples informations sur l’utilisation faite de vos données en vue de l’envoi des contenus concernés, nous vous invitons à consulter la politique de confidentialité disponible à partir du lien suivant En vous inscrivant à la newsletter, vous consentez à la réception de contenus de notre part.Notre newsletter contient des pixels espions nous permettant la fourniture à chaque abonné, d’un contenu unique en lien avec ses souscriptions et intérêts. Pour de plus amples informations sur l’utilisation faite de vos données en vue de l’envoi des contenus concernés, nous vous invitons à consulter la politique de confidentialité disponible à partir du lien suivant PRN Consumer Newsletter Privacy Notice . Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement par le biais des informations situées au bas de chaque e-mail reçu.