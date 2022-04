UNIVERSAL MUSIC GROUP ANUNCIA SU APOYO A LA INICIATIVA "ARTES y MÚSICA EN LAS ESCUELAS" DE CALIFORNIA

La compañía musical con sede en California respalda la iniciativa electoral estatal para la educación artística y musical en las escuelas públicas

SANTA MÓNICA, California, 19 de abril de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Universal Music Group (UMG), líder mundial en entretenimiento musical, anunció hoy su apoyo a la iniciativa electoral estatal que tiene como objetivo aumentar el financiamiento para la educación artística y musical en las escuelas públicas de California que propuso Californians for Arts and Music Education in Public Schools. UMG tiene su sede en Santa Mónica.