- CCTV+: Up and Out of Poverty | Ep 1: Cómo China cumplió su solemne compromiso de eliminar la pobreza absoluta

BEIJING, 23 de febrero de 2021 /PRNewswire/ -- Un nuevo documental de ocho episodios, Up and Out of Poverty, explora la historia interna de la exitosa erradicación de la pobreza extrema en China. Producido por China Media Group (CMG), el documental presenta las teorías y prácticas desarrolladas por China durante el proceso y demuestra las políticas, modelos e ideas contra la pobreza de China.