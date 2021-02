CCTV+: Up and Out of Poverty | Episódio 1: Como a China Cumpriu com o Compromisso Solene de Eliminar a Pobreza Absoluta

PEQUIM, 23 de fevereiro de 2021 /PRNewswire/ -- Um novo documentário de oito episódios, Up and Out of Poverty (Acima e Fora da Pobreza), explora a história interna da bem-sucedida erradicação da pobreza extrema da China. Produzido pelo China Media Group (CMG), o documentário apresenta as teorias e práticas desenvolvidas pela China durante o processo e demonstra as políticas, modelos e ideias antipobreza da China.