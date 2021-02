CCTV+ : Épisode 1 du documentaire « Sortir de la pauvreté » : L'engagement solennel de la Chine pour éradiquer la pauvreté absolue

PÉKIN, 24 février 2021 /PRNewswire/ -- Un nouveau documentaire de huit épisodes, « Up and Out of Poverty » (Sortir de la pauvreté), explore la façon dont la Chine a réussi à éradiquer la pauvreté extrême. Produit par China Media Group (CMG), le documentaire présente les théories et les pratiques que la Chine a mises au point pour atteindre cet objectif ainsi que les politiques, les modèles et les idées de lutte contre la pauvreté du pays.