Usługa HUAWEI Quick App usprawnia komercjalizację dzięki możliwości czerpania zysku z reklam

Szybkie aplikacje nie wymagają instalacji i mogą być uruchomione z każdej lokalizacji, jak HUAWEI App Gallery, Huawei Quick App Center czy HUAWEI Assisstant Today, na różnych urządzeniach Huawei, w tym na telefonach komórkowych, komputerach, tabletach, z wykorzystaniem jednostek głównych, czy telewizorów Vision. Równocześnie pozyskanie, aktywizacja i zatrzymanie użytkowników mogą być przeprowadzane bezproblemowo, ponieważ szybkie aplikacje umożliwiają natychmiastowy dostęp do usług i treści. Wszystkie te zalety przyciągają setki milionów aktywnych użytkowników miesięcznie. Według danych na dzień 30 czerwca 2021 r., programiści na całym świecie opracowali 8 700 szybkich aplikacji, co oznacza wzrost o 190% rok do roku, podczas gdy liczba aktywnych użytkowników HUAWEI Quick App przekroczyła 150 milionów miesięcznie, przy wzroście rok do roku na poziomie 114%.

Szeroki wybór formatów reklam

Usługa HUAWEI Quick App obsługuje szeroką gamę formatów reklam:

Reklamy natywne: doskonale dopasowane do treści aplikacji. Reklamy te wpisują się naturalnie w aplikację, więc użytkownicy na ogół są bardziej skłonni do zapoznania się z ich treścią.

Reklamy z nagrodą: oferuje użytkownikom bonusy w aplikacji za obejrzenie filmu reklamowego do końca.

Bannery: prostokątne treści graficzne zajmujące miejsce w ramach aplikacji, na górze, w środku lub na dole ekranu urządzenia. Bannery aktualizują się automatycznie w określonych odstępach czasowych. Po kliknięciu bannera, użytkownik zostaje przekierowany na stronę reklamodawcy.

Reklamy interstitial: pojawiają się w trybie pełnoekranowym w momencie uruchamiania, zatrzymania lub wyłączania aplikacji.

Szeroki wybór zasobów reklamowych

Dzięki dostępowi do HUAWEI Ad Publisher Service, twórcy szybkich aplikacji zyskują możliwość korzystania z mnóstwa zasobów reklamowych. W oparciu o rozbudowaną bazę użytkowników urządzeń Huawei, usługa HUAWEI Ads zdołała zintegrować zasoby samego Huawei, twórców usług mobilnych Huawei (HMS - Huawei Mobile Services) i reklamodawców, ułatwiając i przyspieszając proces pozyskania wysokiej klasy treści reklamowych i rozpoczęcie monetyzacji działalności.

HUAWEI Quick App planuje wzbogacić ofertę o bardziej zróżnicowane i rozbudowane formaty, w celu wzbogacenia form prezentacji reklam i zapewnienia większej liczby sposobów na monetyzację. Dodatkowe informacje na temat usług reklamowych HUAWEI Quick App znajdują się na stronie HUAWEI Developers .

Fotografia - https://mma.prnewswire.com/media/1657150/HUAWEI_Quick_App_Extensive_Ad_Formats.jpg

