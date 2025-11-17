V&V SUPREMO FOODS ANUNCIA A DAN O'LEARY COMO NUEVO DIRECTOR EJECUTIVO

CHICAGO, 17 de noviembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- V&V Supremo Foods, Inc., un galardonado productor de quesos, cremas y chorizo mexicanos auténticos, se enorgullece en anunciar el nombramiento de Dan O'Leary como su nuevo director ejecutivo, a partir del 17 de noviembre de 2025.

O'Leary aporta más de 20 años de experiencia en liderazgo en gestión general, operaciones y marketing de marca, con un historial comprobado de impulsar el crecimiento rentable, formar equipos dinámicos y liderar la transformación empresarial en corporaciones globales y empresas familiares.

En la foto de izquierda a derecha: el director visionario de V&V Supremo, Gilberto Villaseñor, el director ejecutivo de V&V Supremo, Dan O'Leary, y el integrador jefe de V&V Supremo®, Philip Villaseñor (PRNewsfoto/V & V Supremo Foods, Inc.) V&V Supremo Foods produce una amplia gama de productos mexicanos auténticos y de alta calidad, que incluyen su galardonado queso de la marca Chihuahua®, chorizo exclusivo y cremas tradicionales. (PRNewsfoto/V & V Supremo Foods, Inc.)

"Nos complace dar la bienvenida a Dan a la familia V&V Supremo", dijo Gilberto Villaseñor II, director visionario. "Su profunda experiencia en la creación de marca, las operaciones y la innovación ayudará a guiar nuestra próxima fase de crecimiento, a la vez que se mantiene fiel a los valores que han definido a V&V Supremo durante más de 60 años: calidad, autenticidad y comunidad".

Antes de unirse a V&V Supremo, O'Leary desempeñó funciones de liderazgo en Kraft Foods, Mizkan America y Tyson Foods. Más recientemente, O'Leary se desempeñó como director de crecimiento en Hostess Brands, donde dirigió la estrategia de crecimiento, la innovación y los esfuerzos de desarrollo de marca de la empresa. Tras su adquisición por parte de J.M. Smucker, O'Leary lideró la integración de Hostess en Smucker.

"Me siento honrado de unirme a V&V Supremo, una compañía con una herencia tan rica y un fuerte compromiso con la excelencia", dijo Dan O'Leary. "Espero seguir construyendo sobre este legado y seguir compartiendo los sabores auténticos de la marca con más familias y comunidades de todo el país".

O'Leary obtuvo su MBA de la Escuela de Administración Kellogg de la Universidad Northwestern y una Licenciatura en Ciencias de la Universidad de Wisconsin–Madison. Actualmente forma parte de la junta directiva de Unaka Corporation, una empresa familiar, y de Nourishing Hope, una organización sin fines de lucro centrada en la seguridad alimentaria. Reside en Chicago con su esposo, Michael, sus dos hijas pequeñas y su perro de la familia.

Acerca de V&V Supremo ® Foods

Fundada en 1964, V&V Supremo® Foods es una empresa familiar orgullosa e impulsada por la tradición. Desde su galardonado queso de la marca Chihuahua® hasta su chorizo y cremas exclusivos, la empresa se ha convertido en un querido líder en auténtica comida mexicana. Los sectores de más rápido crecimiento en las categorías de restaurantes y quesos. Con sede en Chicago, V&V Supremo® Foods continúa expandiendo su alcance sin dejar de ser fiel a su herencia: ayudar a elaborar comidas que "crean grandes recuerdos a través de una excelente comida".

