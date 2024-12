Vale Base Metals achève la transition de Voisey's Bay vers l'exploitation souterraine

TORONTO, 3 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Vale Base Metals a terminé la construction et la mise en service de son projet d'expansion de la mine de Voisey's Bay, d'une valeur de 2,94 milliards de dollars américains , dans le nord du Labrador, une étape importante qui augmentera la production de nickel sous forme de concentré à 45 000 tonnes par an (45 ktpa) - un minerai essentiel à la sécurité de l'approvisionnement, à l'indépendance économique et à la transition énergétique.

Vale Base Metals logo

Le projet d'expansion a permis à Voisey's Bay de passer d'une exploitation à ciel ouvert à une exploitation souterraine. Le projet prévoit l'exploitation de deux mines souterraines - Reid Brook et Eastern Deeps - qui produiront des concentrés destinés à être traités dans l'usine de traitement de Long Harbour, l'une des usines de traitement du nickel les moins polluantes au monde.

Outre l'augmentation de la production de nickel, le projet ajoutera 20 ktpa de cuivre et 2,6 ktpa de cobalt. La mise en service complète du projet est prévue pour le second semestre 2026.

Ces minéraux essentiels, provenant d'une juridiction stable ayant une longue tradition de soutien à l'exploitation minière, sont expédiés dans le monde entier à des fins industrielles, notamment pour la fabrication de matériel de défense, de véhicules électriques à batterie et d'infrastructures d'énergie propre. Voisey's Bay est un important fournisseur de nickel aux États-Unis.

L'achèvement du projet représente également une étape cruciale pour l'amélioration de la compétitivité des activités canadiennes de la société et contribuera à la réduction des coûts unitaires dans le secteur du nickel.

"L'achèvement réussi de l'expansion de Voisey's Bay démontre notre engagement à libérer la valeur de notre patrimoine et à fournir du nickel produit de manière responsable aux marchés mondiaux", a déclaré Shaun Usmar, PDG de Vale Base Metals, la filiale de minéraux critiques de Vale SA (NYSE : Vale).

"Garantir les retombées économiques locales de Voisey's Bay reste une priorité essentielle pour l'entreprise, et nous sommes fiers de la relation de collaboration que nous entretenons avec nos partenaires autochtones, la Nation Innu et le gouvernement du Nunatsiavut, sur les terres traditionnelles desquels se trouve le complexe Voisey's Bay".

Avec l'achèvement de l'extension, le nombre d'employés directs à Voisey's Bay s'élève désormais à 1 100, contre environ 600 avant l'extension. Au plus fort du projet d'expansion, 3 400 employés directs et indirects travaillaient à Voisey's Bay.

Ce projet souligne l'engagement de Vale Base Metals à servir de catalyseur pour la croissance sociale et économique, y compris l'emploi local, l'approvisionnement, le renforcement des capacités, le partenariat indigène et les avantages partagés pour nos parties prenantes.

"Je tiens à saluer et à remercier les nombreuses équipes qui ont contribué à la réalisation de ce projet complexe en toute sécurité et avec succès", a déclaré M. Usmar. "Je suis fier que Voisey's Bay continue à générer de la valeur partagée pour l'entreprise et pour les habitants de Terre-Neuve-et-Labrador pendant de nombreuses années".

Voisey's Bay est entré en production en 2005 et, avec l'achèvement du projet d'expansion, continuera à être un moteur important de la croissance économique à Terre-Neuve-et-Labrador et à fournir du nickel à faible teneur en carbone et de grande pureté pour de nombreuses années à venir.

À propos de Vale Base Metals

Vale Base Metals, le secteur d'activité de Vale pour la transition énergétique, est l'un des plus grands producteurs mondiaux de nickel de haute qualité et un important producteur de cuivre et de cobalt d'origine responsable. L'entreprise a son siège à Toronto, au Canada, et mène des activités à Terre-Neuve-et-Labrador et dans l'Ontario,

Manitoba, en Indonésie, au Brésil, au Royaume-Uni et au Japon, l'entreprise fournit des éléments essentiels pour un avenir plus propre et plus vert.

#EnergyTransitionMetals

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2571457/Vale_Base_Metals_Vale_Base_Metals_complete_Voisey_s_Bay_transiti.jpg

Contact : Bureau des relations avec les médias - Vale Base Metals, [email protected]