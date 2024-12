Vale Base Metals schließt in Voisey's Bay den Übergang zum Untertagebau ab

TORONTO, Dezember 3, 2024 /PRNewswire/ -- Vale Base Metals hat den Bau und die Inbetriebnahme seines 2,94 Milliarden US-Dollar teuren Voisey's Bay Mine Expansion Project in Nord-Labrador abgeschlossen, ein wichtiger Meilenstein, der die Produktion von Nickel in Konzentrat auf 45.000 Tonnen pro Jahr (45 ktpy) erhöhen wird - ein kritischer Mineralstoff, der für die Versorgungssicherheit, die wirtschaftliche Unabhängigkeit und die Energiewende von entscheidender Bedeutung ist.

Mit dem Erweiterungsprojekt wurde Voisey's Bay vom Tagebau auf den Untertagebau umgestellt. Das Projekt umfasst die Erschließung von zwei Untertageminen - Reid Brook und Eastern Deeps -, die Konzentrat für die Verarbeitung in der unternehmenseigenen Verarbeitungsanlage Long Harbour liefern werden, einer der emissionsärmsten Nickelverarbeitungsanlagen der Welt.

Zusätzlich zur erhöhten Nickelproduktion wird das Projekt 20 ktpy an Kupfer und 2,6 ktpy an Kobalt einbringen. Das Projekt wird voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Jahres 2026 vollständig in Betrieb genommen.

Diese wichtigen Mineralien, die aus einem stabilen Rechtssystem mit einer langen Geschichte der Bergbauförderung stammen, werden weltweit für industrielle Zwecke wie die Herstellung von Verteidigungsgütern, batteriebetriebene Elektrofahrzeuge und saubere Energieinfrastruktur geliefert. Voisey's Bay ist ein wichtiger Nickellieferant für die Vereinigten Staaten.

Die Fertigstellung des Projekts stellt auch einen entscheidenden Meilenstein für die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der kanadischen Betriebe des Unternehmens dar und wird dazu beitragen, die Stückkosten im Geschäftsbereich Nickel zu senken.

"Der erfolgreiche Abschluss der Voisey's Bay-Erweiterung zeigt unser Engagement, den Wert unseres Vorkommens zu erschließen und die Weltmärkte mit verantwortungsvoll produziertem Nickel zu beliefern", sagte Shaun Usmar, CEO von Vale Base Metals, der Tochtergesellschaft für kritische Mineralien von Vale SA (NYSE: Vale).

"Die Sicherstellung des wirtschaftlichen Nutzens von Voisey's Bay bleibt eine der wichtigsten Prioritäten für das Unternehmen, und wir sind stolz auf die Zusammenarbeit mit unseren indigenen Partnern, der Innu Nation und der Nunatsiavut-Regierung, auf deren traditionellem Land der Voisey's Bay-Komplex liegt."

Mit dem Abschluss der Erweiterung steigt die Zahl der direkt Beschäftigten in Voisey's Bay von etwa 600 vor der Erweiterung auf jetzt 1 100. Auf dem Höhepunkt des Ausbauprojekts waren in Voisey's Bay 3.400 direkte und indirekte Mitarbeiter beschäftigt.

Dieses Projekt unterstreicht das Engagement von Vale Base Metals, als Katalysator für soziales und wirtschaftliches Wachstum zu dienen, einschließlich der Schaffung von Arbeitsplätzen vor Ort, der Beschaffung, des Aufbaus von Kapazitäten, der Partnerschaft mit indigenen Völkern und des gemeinsamen Nutzens für unsere Interessengruppen.

"Ich möchte den vielen Teams, die dazu beigetragen haben, dieses komplexe Projekt sicher und erfolgreich zum Abschluss zu bringen, meine Anerkennung und meinen Dank aussprechen", sagte Usmar. "Ich bin stolz darauf, dass Voisey's Bay noch viele Jahre lang gemeinsame Werte für das Unternehmen und für die Menschen in Neufundland und Labrador schaffen wird.

Voisey's Bay ging 2005 in Produktion und wird nach Abschluss des Erweiterungsprojekts weiterhin ein wichtiger Motor für das Wirtschaftswachstum in Neufundland und Labrador sein und noch viele Jahre lang kohlenstoffarmes, hochreines Nickel liefern.

Über Vale Base Metals

Vale Base Metals, der Geschäftsbereich von Vale's Energy Transition Metals, ist einer der weltweit größten Produzenten von hochwertigem Nickel und ein wichtiger Produzent von Kupfer und Kobalt aus verantwortungsvollen Quellen. Mit einer Unternehmensniederlassung in Toronto, Kanada, und Niederlassungen in Neufundland und Labrador sowie Ontario,

In Manitoba, Indonesien, Brasilien, Großbritannien und Japan liefert das Unternehmen wichtige Bausteine für eine sauberere, grünere Zukunft.

