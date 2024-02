Validation Cloud obtient un financement inaugural de 5,8 millions de dollars pour propulser l'infrastructure Web3

ZUG, Suisse, 29 février 2024 /PRNewswire/ -- Dans une avancée significative vers la révolution de l'infrastructure Web3, Validation Cloud a fièrement annoncé la clôture réussie de son premier cycle d'investissement externe, en réunissant 5,8 millions de dollars Piloté par Cadenza Ventures, dont le siège est à San Francisco, ce tour de table a dépassé les attentes grâce à des contributions d'une liste impressionnante d'investisseurs internationaux, dont Blockchain Founders Fund , Bloccelerate, Blockwall, Side Door Ventures, Metamatic, GS Futures et AP Capital.

Alex Nwaka, co-fondateur de Validation Cloud, a exprimé son enthousiasme pour ce financement : « Cet investissement marque un moment charnière pour Validation Cloud, car nous cherchons à répondre à la demande urgente d'une infrastructure Web3 évolutive et conforme. Nous sommes honorés de collaborer avec nos investisseurs qui jouent un rôle déterminant dans l'adoption mondiale de notre plateforme par les réseaux de pointe, les développeurs et les gestionnaires d'actifs. »

Validation Cloud est à la pointe de la technologie Web3, ayant développé une architecture système innovante qui ouvre la voie à des avancées significatives dans le secteur. Connue sous le nom de « Cloudflare du Web3 », la société propose une plateforme robuste, évolutive et intelligente fournissant des services de staking, d'API Node et de données, s'inspirant de l'impact transformateur de Cloudflare sur l'infrastructure du Web2.

Fondée par des vétérans dans le domaine de la preuve d'enjeu, Validation Cloud dispose d'une équipe de professionnels hautement expérimentés issus d'organisations renommées comme Uber, Workday, Deloitte, Citadel, Morgan Stanley, Binance, Crypto.com, Figure, R3, etc., mettant l'accent sur une approche axée sur le talent avec une main-d'œuvre internationale.

Kumar Dandapani, associé directeur chez Cadenza Ventures, a souligné la vision stratégique derrière leur investissement : « Chez Cadenza, nous n'investissons pas dans n'importe quelle entreprise, nous investissons dans l'avenir des technologies transformatrices. Le rôle de pionnier de Validation Cloud dans la preuve d'enjeu et sa quête incessante d'une infrastructure Web3 de nouvelle génération le distinguent en tant que leaders dans l'espace du Web3. »

Aly Madhavji, associé directeur chez Blockchain Founders Fund, a partagé ses réflexions sur l'investissement : « Nous croyons au pouvoir transformateur du Web3 et à sa capacité à redéfinir le fonctionnement des entreprises. Investir dans Validation Cloud cadre parfaitement avec notre vision de soutenir les plateformes innovantes qui sont prêtes à mener la prochaine vague de transformation numérique. »

Validation Cloud a acquis une réputation pour ses partenariats étroits avec les réseaux dès leurs débuts, soutenant un large éventail d'écosystèmes, des plus établis comme Chainlink, Hedera et Stellar aux réseaux émergents comme Aptos, Eigenlayer et Berachain. Leur plateforme jette les bases de l'adoption des réseaux par les entreprises, positionnant Validation Cloud comme un acteur clé dans le paysage de l'infrastructure Web3.

