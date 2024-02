Validation Cloud haalt $5,8 miljoen op voor eerste financiering om Web3-infrastructuur te stimuleren

ZUG, Zwitserland, 29 februari 2024 /PRNewswire/ -- In een belangrijke stap op weg naar een revolutie in de Web3-infrastructuur, kondigt Validation Cloud met trots de succesvolle afronding aan van zijn eerste externe investeringsronde, waarbij $ 5,8 miljoen werd opgehaald. Onder leiding van het in San Francisco gevestigde Cadenza Ventures overtrof deze financieringsronde de verwachtingen met bijdragen van een indrukwekkend aantal internationale investeerders, waaronder Blockchain Founders Fund, Bloccelerate, Blockwall, Side Door Ventures, Metamatic, GS Futures en AP Capital.

Alex Nwaka, medeoprichter van Validation Cloud, sprak enthousiast over de financiering: "Deze investering markeert een cruciaal moment voor Validation Cloud, omdat we tegemoet willen komen aan de dringende vraag naar schaalbare en compliant Web3-infrastructuur. We zijn vereerd om samen te werken met onze investeerders die een belangrijke rol spelen in de wereldwijde adoptie van ons platform onder geavanceerde netwerken, ontwikkelaars en vermogensbeheerders."

Validation Cloud is koploper op het gebied van Web3-technologie en heeft een innovatieve systeemarchitectuur ontwikkeld die de weg vrijmaakt voor aanzienlijke vooruitgang in de sector. Het bedrijf staat bekend als de "Cloudflare van Web3" en biedt een robuust, schaalbaar en intelligent platform dat Staking, Node API en Data- services biedt, geïnspireerd door Cloudflare's transformerende impact op de Web2 infrastructuur.

Validation Cloud is opgericht door veteranen in het Proof-of-Stake-domein en met zijn team van zeer ervaren professionals van gerenommeerde organisaties zoals Uber, Workday, Deloitte, Citadel, Morgan Stanley, Binance, Crypto.com, Figure, R3 en meer, legt het de focus op een talentgerichte aanpak met een wereldwijd personeelsbestand.

Kumar Dandapani, Managing Partner bij Cadenza Ventures, benadrukte de strategische visie achter hun investering: "Bij Cadenza investeren we niet in zomaar een bedrijf; we investeren in de toekomst van transformatieve technologieën. Validation Cloud's pioniersrol in Proof-of-Stake en hun niet aflatende streven naar de volgende generatie Web3-infrastructuur onderscheiden hen als leiders in de Web3-ruimte."

Aly Madhavji, Managing Partner bij Blockchain Founders Fund, gaf zijn mening over de investering: "Wij geloven in de transformerende kracht van Web3 en haar vermogen om de bedrijfsmethoden te herdefiniëren. Investeren in Validation Cloud sluit perfect aan bij onze visie om innovatieve platformen te ondersteunen die klaar zijn om de volgende golf van digitale transformatie te leiden."

Validation Cloud heeft zijn reputatie opgebouwd dankzij de nauwe partnerschappen met netwerken vanaf hun beginstadia. Het bedrijf ondersteunt een breed scala aan ecosystemen, van gevestigde netwerken zoals Chainlink, Hedera en Stellar tot opkomende netwerken zoals Aptos, Eigenlayer en Berachain. Hun platform legt de basis voor de adoptie van netwerken door bedrijven en positioneert Validation Cloud als een belangrijke speler in het landschap van de Web3-infrastructuur.

Ga voor meer informatie over Validation Cloud en het aanbod naar www.validationcloud.io.

Neem contact op met: Kelly Clark, Directeur Communicatie | [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2349304/Validation_Cloud_Validation_Cloud_Secures__5_8_Million_in_Inaugu.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2349305/Validation_Cloud_Validation_Cloud_Secures__5_8_Million_in_Inaugu.jpg