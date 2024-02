Validation Cloud sichert sich 5,8 Millionen Dollar in der Anfangsfinanzierung, um die Web3-Infrastruktur voranzutreiben

ZUG, Schweiz, 29. Februar 2024 /PRNewswire/ -- In einem bedeutenden Schritt hin zur Revolutionierung der Web3-Infrastruktur hat Validation Cloud stolz den erfolgreichen Abschluss seiner ersten externen Investitionsrunde bekannt gegeben, bei der 5,8 Millionen US-Dollar gesammelt wurden. Unter der Leitung von Cadenza Ventures mit Sitz in San Francisco übertraf diese Finanzierungsrunde die Erwartungen mit Beiträgen einer beeindruckenden Liste internationaler Investoren, darunter Blockchain Founders Fund, Bloccelerate, Blockwall, Side Door Ventures, Metamatic, GS Futures und AP Capital.

Alex Nwaka, Mitbegründer von Validation Cloud, äußerte sich begeistert über die Finanzierung: „Diese Investition ist ein entscheidender Moment für Validation Cloud, da wir den dringenden Bedarf an skalierbarer und konformer Web3-Infrastruktur decken wollen. Wir fühlen uns geehrt, mit unseren Investoren zusammenzuarbeiten, die maßgeblich dazu beitragen, die weltweite Verbreitung unserer Plattform bei führenden Netzwerken, Entwicklern und Vermögensverwaltern voranzutreiben."

Validation Cloud steht an der Spitze der Web3-Technologie und hat eine innovative Systemarchitektur entwickelt, die den Weg für bedeutende Fortschritte in diesem Sektor ebnet. Das Unternehmen, das als "Cloudflare des Web3" bekannt ist, bietet eine robuste, skalierbare und intelligente Plattform, die Staking-, Node-API- und Datendienste bereitstellt und sich dabei vom transformativen Einfluss von Cloudflare auf die Web2-Infrastruktur inspirieren lässt.

Validation Cloud wurde von Veteranen des Proof-of-Stake-Bereichs gegründet und verfügt über ein Team von sehr erfahrenen Fachleuten, die aus renommierten Unternehmen wie Uber, Workday, Deloitte, Citadel, Morgan Stanley, Binance, Crypto.com, Figure, R3 und anderen stammen, wobei der Schwerpunkt auf einem talentorientierten Ansatz mit einer weltweiten Belegschaft liegt.

Kumar Dandapani, Managing Partner bei Cadenza Ventures, hob die strategische Vision hinter der Investition hervor: „Bei Cadenza investieren wir nicht in irgendein Unternehmen, sondern in die Zukunft von transformativen Technologien. Die Pionierrolle von Validation Cloud im Bereich Proof-of-Stake und sein unermüdliches Streben nach einer Web3-Infrastruktur der nächsten Generation haben es zu einem der führenden Unternehmen im Web3-Bereich gemacht."

Aly Madhavji, Managing Partner bei Blockchain Founders Fund, äußerte sich zu der Investition: „Wir glauben an die transformative Kraft von Web3 und seine Fähigkeit, die Arbeitsweise von Unternehmen neu zu definieren. Die Investition in Validation Cloud passt perfekt zu unserer Vision, innovative Plattformen zu unterstützen, die bereit sind, die nächste Welle der digitalen Transformation anzuführen."

Validation Cloud hat sich einen Ruf für seine engen Partnerschaften mit Netzwerken in der Anfangsphase erworben und unterstützt eine breite Palette von Ökosystemen, von etablierten wie Chainlink, Hedera und Stellar bis hin zu aufstrebenden Netzwerken wie Aptos, Eigenlayer und Berachain. Seine Plattform legt den Grundstein für die Einführung von Netzwerken in Unternehmen und positioniert Validation Cloud als einen der Hauptakteure in der Web3-Infrastrukturlandschaft.

