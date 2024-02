Validation Cloud si aggiudica 5,8 milioni di USD in finanziamenti iniziali per promuovere l'infrastruttura Web3

ZUG, Svizzera, 29 febbraio 2024 /PRNewswire/ -- Con un passo importante verso la rivoluzione dell'infrastruttura Web3, Validation Cloud ha annunciato con orgoglio la conclusione del suo primo round di investimenti esterni, con cui ha accumulato 5,8 milioni di USD. Sotto la guida di Cadenza Ventures con sede a San Francisco, questo round di finanziamenti ha superato le aspettative grazie ai contributi di un impressionante elenco di investitori internazionali, tra cui Blockchain Founders Fund, Bloccelerate, Blockwall, Side Door Ventures, Metamatic, GS Futures e AP Capitale.

Alex Nwaka, co-fondatore di Validation Cloud, ha espresso entusiasmo per il finanziamento: "Questo investimento segna un momento cruciale per Validation Cloud, poiché miriamo a soddisfare la domanda impellente di infrastrutture Web3 scalabili e conformi. Siamo onorati di collaborare con i nostri investitori che svolgono un ruolo determinante nel promuovere l'adozione globale della nostra piattaforma tra reti, sviluppatori e gestori patrimoniali all'avanguardia".

Validation Cloud è all'avanguardia nella tecnologia Web3, grazie allo sviluppo di un'architettura di sistema innovativa che apre la strada a progressi significativi nel settore. Nota come la "Cloudflare del Web3", l'azienda offre una piattaforma solida, scalabile e intelligente che fornisce servizi di staking, API Node e dati, traendo ispirazione dall'impatto trasformativo di Cloudflare sull'infrastruttura Web2.

Fondata da veterani del dominio proof-of-stake, Validation Cloud vanta un team di professionisti di grande esperienza provenienti da organizzazioni rinomate come Uber, Workday, Deloitte, Citadel, Morgan Stanley, Binance, Crypto.com, Figure, R3 e altre ancora, sottolineando una strategia incentrata sul talento con una forza lavoro mondiale.

Kumar Dandapani, Managing Partner di Cadenza Ventures, ha sottolineato la visione strategica alla base del loro investimento: "In Cadenza non investiamo in un'azienda qualunque; investiamo nel futuro delle tecnologie trasformative. Il ruolo pionieristico di Validation Cloud nel proof-of-stake e la sua incessante ricerca di infrastrutture Web3 di prossima generazione l'hanno reso un leader nello spazio Web3."

Aly Madhavji, Managing Partner del Blockchain Founders Fund, ha condiviso i suoi pensieri sull'investimento: "Crediamo nel potere di trasformazione di Web3 e nella sua capacità di ridefinire il modo in cui operano le aziende. Investire in Validation Cloud si allinea perfettamente con la nostra visione di supportare piattaforme innovative pronte a guidare la prossima ondata di trasformazione digitale."

Validation Cloud si è guadagnato una reputazione per le sue strette partnership con le reti sin dalle fasi iniziali, con il supporto di un'ampia gamma di ecosistemi, da quelli consolidati come Chainlink, Hedera e Stellar alle reti emergenti come Aptos, Eigenlayer e Berachain. La sua piattaforma getta le basi per l'adozione delle reti da parte delle imprese, posizionando Validation Cloud come attore chiave nel panorama delle infrastrutture Web3.

