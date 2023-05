Vantage faz doação de US$ 100.000 para o programa "Apoiando Refugiados na Austrália" do ACNUR

Fundos para apoiar a proteção e reassentamento de refugiados e apátridas na Austrália

PORT VILA, Vanuatu, 2 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- Vantage, uma premiada corretora de múltiplos ativos para Contracts for Difference (CFDs), anunciou hoje uma doação de US$ 100.000 ao Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) para apoiar a proteção e reassentamento de refugiados e apátridas na Austrália. Atualmente, a Austrália abriga quase 55.000 refugiados e 90.000 requerentes de asilo (principalmente do Oriente Médio ou da Ásia), dos quais 8.000 são apátridas.

Jack Kelly (chefe de vendas da Vantage na Austrália) conheceu Nai Jit Lam, vice-representante do ACNUR Austrália no escritório do ACNUR em Canberra. (PRNewsfoto/Vantage)

Nai Jit Lam, vice-representante do ACNUR na Austrália, agradeceu a Vantage por sua contribuição, dizendo: "Somos gratos pelo apoio contínuo da Vantage, que nos ajudará a facilitar soluções para refugiados que estão no limbo e precisam de uma solução duradoura para muitos anos."

A doação será alocada em várias áreas prioritárias estratégicas do ACNUR, incluindo a identificação de refugiados que precisam de reassentamento, o fornecimento de aconselhamento e sessões de informações para refugiados, registro e gerenciamento de dados, entrevistas de reassentamento e garantia do processo de reassentamento simplificado, desde a identificação até o encaminhamento do caso.

Os principais objetivos do programa "Apoiar Refugiados na Austrália" concentram-se em garantir soluções duradouras para refugiados elegíveis que foram sujeitos aos acordos de processamento offshore da Austrália, advogar junto ao governo para melhorar a proteção de refugiados e apátridas na Austrália e fornecer suporte de aconselhamento direto para refugiados.

Jack Kelly, Diretor de Vendas da Vantage, expressou seu entusiasmo pela parceria da empresa com o ACNUR: "Estamos honrados em apoiar os esforços do ACNUR — a equipe está realizando um trabalho incrivelmente importante e estamos orgulhosos de fazer parte de sua jornada".

"Reconhecemos que, como uma empresa, estamos em uma sólida posição de retribuir às nossas comunidades locais e um princípio fundamental que nos orienta em nossa jornada corporativa é lutar para garantir que ninguém seja deixado para trás, incluindo refugiados que estão buscando ajuda", acrescentou Kelly.

A doação é um passo significativo para oferecer suporte e proteção aos refugiados na Austrália e segue uma série de compromissos firmados de acordo com a iniciativa corporativa ESG da Vantage, que foi formalmente lançada no setor em julho de 2022 e se tornou um marco do objetivo da empresa.

Desde o início de sua jornada ESG, a Vantage tem colaborado com o popular influenciador Supercar Blondie em uma iniciativa para restaurar os ecossistemas vitais do mar e reforçar a conscientização sobre as mudanças climáticas, bem como sobre o empoderamento das mulheres durante a semana da Extreme E race em Sardenha, Itália. No final daquele ano, a empresa anunciou uma parceria com a UNESCO para ajudar a melhorar o acesso à educação de qualidade para pessoas carentes.

Legenda da foto: Jack Kelly (Diretor de Vendas da Vantage Austrália) se encontrou com Nai Jit Lam, representante adjunto do ACNUR Austrália no escritório da ACNUR em Canberra.

Sobre a Vantage

A Vantage (ou Vantage Markets) é uma corretora de multi-ativos que oferece aos clientes acesso a um serviço ágil e poderoso para negociação de CFDs em Forex, commodities, índices, ações, ETFs e títulos.

Com mais de 13 anos de experiência no mercado, as entidades Vantage agora têm mais de 1.000 funcionários em mais de 30 escritórios globais.

A Vantage é mais do que uma corretora. Ela oferece um ecossistema de negociação confiável, um premiado aplicativo de negociação móvel e uma plataforma de negociação prática que permite aos clientes aproveitar as oportunidades de negociação.

Sobre o ACNUR

ACNUR, Agência da ONU para Refugiados, é uma organização global dedicada a salvar vidas, proteger direitos e construir um futuro melhor para pessoas forçadas a fugir de suas casas devido a conflitos e perseguições.

Nós lideramos ações internacionais para proteger refugiados, comunidades desalojadas à força e apátridas.

Oferecemos assistência que salva vidas, ajudamos a proteger os direitos humanos fundamentais e desenvolvemos soluções que garantem que as pessoas tenham um lugar seguro para chamar de lar, onde possam construir um futuro melhor. Também trabalhamos para garantir que apátridas recebam nacionalidade.

Trabalhamos em mais de 130 países, utilizando nossa experiência para proteger e cuidar de milhões de pessoas.

