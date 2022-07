Vantage faz parceria com Supercar Blondie para levar sua jornada global de ESG ao extremo.

Baseada em Dubai, Alex é uma influenciadora popular muito amada por seus vídeos descontraídos sobre supercarros de luxo, com mais de 75 milhões de seguidores em seus canais de mídia social. Ela se juntará à Vantage na Sardenha, na Itália, participando da iniciativa de sustentabilidade Blue Carbon da Extreme E para plantar ervas marinhas no oceano, durante a semana da corrida Extreme E da Sardenha.

Isso marca a primeira colaboração da Vantage e da Supercar Blondie no espaço ESG. A parceria se concentrará em impulsionar a inovação para a produção de veículos elétricos, promover a igualdade de gênero e focar nas mudanças climáticas.

A própria jornada de ESG corporativo da Vantage foi impulsionada pela paixão demonstrada por seus funcionários para tornar o mundo um lugar melhor. Os funcionários da Vantage em diferentes regiões vêm implementando projetos ESG localizados para suas comunidades locais há anos, desde trabalho voluntário e doações, até arrecadação de fundos e educação. A iniciativa global ESG da Vantage formalizará esses esforços, oferecerá suporte e coordenação adicionais e permitirá que as equipes compartilhem recursos e ideias para maximizar o impacto.

Isso fundamentou a decisão da empresa de patrocinar a McLaren MX Extreme E em fevereiro.

Além disso, a empresa realizará vários outros programas de ESG, incluindo uma campanha mundial de doação de sangue, arrecadação de fundos para refugiados e suporte a iniciativas gratuitas de educação financeira em mercados emergentes para melhorar a instrução e impulsionar a independência financeira.

Para orientar este programa, a Vantage desenvolveu cinco princípios orientadores e também indicou um embaixador ESG, que coordenará o programa e garantirá que todos os recursos exerçam o maior impacto possível nas áreas que mais preocupam as pessoas.

Sofiia Starchevska, embaixadora de ESG da Vantage, disse:"Para nós, ESG é mais do que apenas uma estrutura ou uma oportunidade que empresas e investidores podem aproveitar. Todos têm a responsabilidade de contribuir de forma positiva para o mundo em que vivemos. Nosso objetivo é tornar o ESG parte de nossas vidas diárias, oferecendo aos nossos funcionários a oportunidade de contribuir em projetos ESG e, em última análise, retribuir às comunidades em que vivem."

Marc Despallieres, diretor de estratégia e negociação da Vantage, disse:"Temos o prazer de ter o apoio da Supercar Blondie, da Sofiia e de nossos funcionários à medida que embarcamos em nossa jornada de ESG. Ficou claro que contribuir para o mundo ao nosso redor é algo com o qual realmente nos preocupamos e o lançamento do programa ESG, juntamente com nossa colaboração com Alex, é uma maneira de consolidar todos esses esforços e de incentivar a participação. A vontade definitivamente existe. A batalha consiste apenas em organizar e mobilizar. Essas iniciativas são apenas o começo, e estamos entusiasmados para ver o que essa ação coletiva pode conseguir."

