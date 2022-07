Vantage nawiązuje współpracę z Supercar Blondie, dzięki której globalne działania spółki z obszaru ESG nabierają rozpędu

Mieszkająca w Dubaju Alex jest popularną influencerką, szczególnie cenioną za swoje lekkie filmiki o luksusowych supersamochodach. Jej kanały w mediach społecznościowych śledzi ponad 75 milionów osób. Artystka dołączy do Vantage na Sardynii we Włoszech, uczestnicząc w inicjatywie Extreme E dotyczącej zrównoważonego rozwoju Blue Carbon, która polega na sadzeniu trawy morskiej w oceanie, co będzie miało miejsce w tygodniu, w którym odbędzie się wyścig Extreme E na Sardynii.

Będzie to pierwsza współpraca Vantage i Supercar Blondie w zakresie ESG. Partnerstwo będzie koncentrować się na wspieraniu działań innowacyjnych w zakresie produkcji pojazdów elektrycznych, promowaniu równości płci oraz zwróceniu uwagi na zmiany klimatyczne.

Motorem zaangażowania Vantage w ESG była pasja, z jaką jej pracownicy starają się uczynić świat piękniejszym. Od wielu lat pracownicy firmy w różnych regionach realizują lokalne projekty ESG dla swoich społeczności, od wolontariatu i darowizn po zbiórki funduszy i edukację. Międzynarodowa inicjatywa Vantage w zakresie ESG pozwoli sformalizować te wysiłki, zapewnić dodatkowe wsparcie i koordynację oraz umożliwi zespołom dzielenie się zasobami i pomysłami w celu maksymalizacji wpływu.

Na tej podstawie firma podjęła w lutym decyzję o sponsorowaniu McLaren MX Extreme E.

Ponadto spółka podejmie szereg dodatkowych programów ESG, takich jak ogólnoświatowa akcja krwiodawstwa, zbiórka funduszy dla uchodźców oraz wspieranie inicjatyw bezpłatnej edukacji finansowej na rynkach wschodzących w celu poprawy znajomości finansów i zwiększenia niezależności ekonomicznej.

Aby ukierunkować ten program, firma Vantage opracowała pięć zasad przewodnich, a także wyznaczyła ambasadora ESG, który zajmie się jego koordynacją i dopilnuje, aby wszystkie środki przyniosły jak największy wpływ w obszarach, na których najbardziej zależy obywatelom.

Sofiia Starchevska, ambasadorka ESG w Vantage, powiedziała: „Dla nas ESG to coś więcej niż ramy lub możliwość, z której mogą skorzystać firmy i inwestorzy. Każdy ma obowiązek wnieść pozytywny wkład w świat, w którym żyjemy. Dążymy do tego, aby ESG stało się częścią naszego codziennego życia, umożliwiając naszym pracownikom udział w realizowanych projektach, a w efekcie odwdzięczenie się społecznościom, w których żyją".

Marc Despallieres, dyrektor ds. strategii i handlu w Vantage, dodał: „Cieszymy się, że Supercar Blondie, Sofiia i pracownicy wspierają nas w procesie realizacji ESG. Oczywistym było, że współtworzenie świata wokół nas jest kwestią, na której wyjątkowo nam zależy, natomiast uruchomienie programu ESG oraz nawiązanie współpracy z Alex jest sposobem na skonsolidowanie wszystkich tych wysiłków i zachęceniem do uczestnictwa. Zdecydowanie chęci są. Pozostaje tylko zorganizować się i zmobilizować. Te inicjatywy to dopiero początek i z niecierpliwością czekamy na to, co uda się osiągnąć dzięki takiemu zespołowemu działaniu".

Więcej informacji o naszym programie ESG można znaleźć na stronie: https://www.vantagemarkets.com/esg/ .

