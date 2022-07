Vantage s'associe à Supercar Blondie pour faire passer son parcours mondial ESG à la vitesse supérieure.

Basée à Dubaï, Alex est une influenceuse très appréciée pour ses vidéos au ton léger sur les supercars de luxe; elle compte plus de 75 millions d'abonnés dans l'ensemble de ses réseaux sociaux. Pendant la semaine du championnat de course Extreme E en Sardaigne, elle se joindra à Vantage en Italie pour participer à l'initiative de développement durable Extreme E Blue Carbon visant à planter des herbiers marins dans l'océan.

Il s'agit de la première collaboration entre Vantage et Supercar Blondie dans le paysage des facteurs ESG. Le partenariat mettra l'accent sur l'innovation dans la production de véhicules électriques, la promotion de l'égalité entre les genres et la mise en lumière sur les changements climatiques.

Le parcours d'entreprise de Vantage dans le domaine des facteurs ESG a été stimulé par la passion démontrée de son personnel à rendre le monde meilleur. Les employés de l'entreprise dans différentes régions mettent en œuvre des projets ESG adaptés à leur collectivité locale depuis des années, qu'il s'agisse de bénévolat ou de dons, de levée de fonds ou d'éducation, etc. L'initiative mondiale ESG de Vantage officialisera ses efforts, fournira un soutien et une coordination supplémentaires et permettra aux équipes de partager des ressources et des idées pour optimiser l'impact.

Ces éléments ont motivé la décision de l'entreprise de sponsoriser l'événement McLaren MX Extreme E en février.

De plus, l'entreprise entreprendra plusieurs autres programmes ESG, y compris une campagne de dons de sang à l'échelle mondiale, une levée de fonds pour les réfugiés et le soutien d'initiatives d'éducation financière gratuite dans les marchés émergents afin d'améliorer la culture financière et de renforcer l'indépendance financière.

Pour diriger ce programme, Vantage a élaboré cinq principes directeurs et a également nommé un ambassadeur ESG, qui coordonnera le programme et veillera à ce que toutes les ressources aient le plus d'impact possible dans les secteurs qui préoccupent le plus les gens.

Voici la déclaration de Sofiia Starchevska, ambassadrice ESG chez Vantage : « Pour nous, les facteurs ESG sont plus que de simples cadres ou des occasions dont les entreprises et les investisseurs peuvent tirer parti. Chacun de nous a la responsabilité de contribuer de façon positive au monde dans lequel nous vivons. Nous voulons que les facteurs ESG fassent partie de notre vie quotidienne en donnant à nos employés la possibilité de contribuer aux projets ESG et, ultimement, de redonner aux collectivités au sein desquelles ils vivent. »

Marc Despallieres, chef de la stratégie et des opérations chez Vantage, a déclaré : « Nous sommes heureux de bénéficier du soutien de Supercar Blondie, de Sofiia et de notre personnel alors que nous amorçons notre parcours dans le domaine des facteurs ESG. Il était clair que contribuer au monde autour de nous est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, et le lancement du programme ESG, en collaboration avec Alex, est une façon de consolider tous ces efforts et de favoriser la participation. La volonté est bel et bien là. La bataille n'est qu'une question d'organisation et de mobilisation. Ces initiatives ne sont que le commencement, et nous avons hâte de voir le résultat de cette action collective. »

